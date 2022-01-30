https://arabic.sputniknews.com/20220130/الطائرة-الأمريكية-فاير-فلاي-المسيرة-تقطع-مئات-الكيلومترات-دون-توقف-فيديو-1057455162.html

الطائرة الأمريكية "فاير فلاي" المسيرة تقطع مئات الكيلومترات دون توقف... فيديو

الطائرة الأمريكية "فاير فلاي" المسيرة تقطع مئات الكيلومترات دون توقف... فيديو

يمكن لمعظم الطائرات المسيرة الحديثة أن تحلق لفترات قصيرة ولديها سعة حمولة محدودة. 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T10:41+0000

2022-01-30T10:41+0000

2022-01-30T10:48+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

طائرة مسيرة

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إن طائرة المروحية الرباعية "Firefly" الجديدة خالية من كل من هذه العيوب، لأنها مصممة لمساعدة رجال الإنقاذ ويجب أن تكون قادرة على نقل البضائع لمسافات طويلة.وبحسب البيانات الأولية، سيكون الجهاز قادرًا على البقاء في الجو لمدة ساعة و 40 دقيقة أو قطع مسافة 201 كيلومترًا بحمولة قصوى تبلغ 45 كيلوغرامًا. يمكن تعليق الحمولة تحت المحرك الرئيسي للطائرة متعددة المروحيات. يمكن زيادة وقت التشغيل إلى 3 ساعات و20 دقيقة، والمسافة إلى 402 كيلومترًا، إذا تم تخفيض الحمولة إلى النصف - حتى 23 كغ. يعد هذا مؤشرًا جيدًا جدًا، نظرًا لأن معظم المروحيات الرباعية الكهربائية الحديثة يمكنها الطيران حوالي 30 دقيقة ويمكن أن تحمل ما يصل إلى 4.5 كغ من الوزن المفيد.سيتم تجهيز Firefly بوحدة GPS بحيث يمكن برمجتها لمسار طيران محدد والإقلاع والهبوط دون تدخل المشغل. إذا لزم الأمر، يمكن أيضًا التحكم فيها عن بُعد خارج خط الرؤية باستخدام إشارة لاسلكية تمتد حتى 60 كيلومترًا.يتوقع المطورون أن تكون الطائرة المسيرة مفيدة في توصيل الأدوات والوقود والغذاء والماء إلى رجال الإنقاذ أثناء مكافحة حرائق الغابات. في المستقبل، من المخطط تحسين الجهاز بحيث يمكنه الكشف بشكل مستقل عن الحرائق الصغيرة وتفريغ المياه عليها. يمكن أيضًا استخدام الطائرات لتوصيل المعدات الطبية إلى المواقع البعيدة. سيسمح هذا بتقديم المساعدة الفورية في حالة حدوث كوارث طبيعية.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, طائرة مسيرة