الطائرة الروسية "بايكال" تقوم بأول رحلة لها

وقال: "قامت الطائرة الخفيفة متعددة الأغراض إل إم إي- 901 بايكال بأول رحلة لها ... تم الأخذ في بايكال في الاعتبار التطورات الحالية وكذلك رغبات المناطق والمشغلين، وسيعمل هذا المشروع على إحياء النقل عبر الخطوط الجوية المحلية، وحل المشكلات المتعلقة بالنقل وخاصة في الشرق الأقصى".قال فاديم ديمين، كبير المصممين للمشروع: "تتمتع بايكال بسرعة تحليق مناسبة تصل إلى 300 كم / ساعة. وسيصل المدى الأقصى للطائرة إلى 3000 كيلومتر (بحمولة 2 طن - 1500 كيلومتر)".تم تطوير بايكال في شركة "بايكال إنجينيرينغ" بموجب عقد مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية. ومن المقرر أن تحل محل الطائرة الخفيفة القديمة متعددة الأغراض "إن-2". من المقرر بدء الإنتاج الضخم لـ "بايكال" اعتبارًا من عام 2024.
قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إن أول رحلة لطائرة محلية خفيفة متعددة الأغراض، "بايكال"، تمت.
وقال: "قامت الطائرة الخفيفة متعددة الأغراض إل إم إي- 901 بايكال بأول رحلة لها ... تم الأخذ في بايكال في الاعتبار التطورات الحالية وكذلك رغبات المناطق والمشغلين، وسيعمل هذا المشروع على إحياء النقل عبر الخطوط الجوية المحلية، وحل المشكلات المتعلقة بالنقل وخاصة في الشرق الأقصى".
أقلعت الطائرة من مطار يكاترينبرغ (أراميل). تمت الرحلة على ارتفاع 500 متر واستغرقت حوالي 25 دقيقة. وفقًا لمهمة الطيران، قام طيار الاختبار من الدرجة الأولى فالنتين لافرينتيف بمناورات لاختبار استقرار الطائرة وإمكانية التحكم فيها في الجو.
قال فاديم ديمين، كبير المصممين للمشروع: "تتمتع بايكال بسرعة تحليق مناسبة تصل إلى 300 كم / ساعة. وسيصل المدى الأقصى للطائرة إلى 3000 كيلومتر (بحمولة 2 طن - 1500 كيلومتر)".
تم تطوير بايكال في شركة "بايكال إنجينيرينغ" بموجب عقد مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية. ومن المقرر أن تحل محل الطائرة الخفيفة القديمة متعددة الأغراض "إن-2". من المقرر بدء الإنتاج الضخم لـ "بايكال" اعتبارًا من عام 2024.