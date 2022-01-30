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https://arabic.sputniknews.com/20220130/الطائرة-الروسية-بايكال-تقوم-بأول-رحلة-لها-1057456148.html
الطائرة الروسية "بايكال" تقوم بأول رحلة لها
الطائرة الروسية "بايكال" تقوم بأول رحلة لها
قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إن أول رحلة لطائرة محلية خفيفة متعددة الأغراض، "بايكال"، تمت. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T11:04+0000
2022-01-30T11:04+0000
روسيا
دينيس مانتوروف
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وقال: "قامت الطائرة الخفيفة متعددة الأغراض إل إم إي- 901 بايكال بأول رحلة لها ... تم الأخذ في بايكال في الاعتبار التطورات الحالية وكذلك رغبات المناطق والمشغلين، وسيعمل هذا المشروع على إحياء النقل عبر الخطوط الجوية المحلية، وحل المشكلات المتعلقة بالنقل وخاصة في الشرق الأقصى".قال فاديم ديمين، كبير المصممين للمشروع: "تتمتع بايكال بسرعة تحليق مناسبة تصل إلى 300 كم / ساعة. وسيصل المدى الأقصى للطائرة إلى 3000 كيلومتر (بحمولة 2 طن - 1500 كيلومتر)".تم تطوير بايكال في شركة "بايكال إنجينيرينغ" بموجب عقد مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية. ومن المقرر أن تحل محل الطائرة الخفيفة القديمة متعددة الأغراض "إن-2". من المقرر بدء الإنتاج الضخم لـ "بايكال" اعتبارًا من عام 2024.
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روسيا, دينيس مانتوروف

الطائرة الروسية "بايكال" تقوم بأول رحلة لها

11:04 GMT 30.01.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov  / الذهاب إلى بنك الصورطائرة بايكال
طائرة بايكال - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إن أول رحلة لطائرة محلية خفيفة متعددة الأغراض، "بايكال"، تمت.
وقال: "قامت الطائرة الخفيفة متعددة الأغراض إل إم إي- 901 بايكال بأول رحلة لها ... تم الأخذ في بايكال في الاعتبار التطورات الحالية وكذلك رغبات المناطق والمشغلين، وسيعمل هذا المشروع على إحياء النقل عبر الخطوط الجوية المحلية، وحل المشكلات المتعلقة بالنقل وخاصة في الشرق الأقصى".
أقلعت الطائرة من مطار يكاترينبرغ (أراميل). تمت الرحلة على ارتفاع 500 متر واستغرقت حوالي 25 دقيقة. وفقًا لمهمة الطيران، قام طيار الاختبار من الدرجة الأولى فالنتين لافرينتيف بمناورات لاختبار استقرار الطائرة وإمكانية التحكم فيها في الجو.
قال فاديم ديمين، كبير المصممين للمشروع: "تتمتع بايكال بسرعة تحليق مناسبة تصل إلى 300 كم / ساعة. وسيصل المدى الأقصى للطائرة إلى 3000 كيلومتر (بحمولة 2 طن - 1500 كيلومتر)".
تم تطوير بايكال في شركة "بايكال إنجينيرينغ" بموجب عقد مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية. ومن المقرر أن تحل محل الطائرة الخفيفة القديمة متعددة الأغراض "إن-2". من المقرر بدء الإنتاج الضخم لـ "بايكال" اعتبارًا من عام 2024.
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