الطيران العراقي يقصف وكرا للإرهابيين في نينوي ويعلن مقتل 6

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها اليوم إن العملية النوعية تأتي ضمن العمليات النوعية التي تقوم بها تشكيلات القوات الأمنية بمشاركة الاستخبارات العسكرية.وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "كما وعدناكم يوم أمس ببشرى لاحقة، ومن خلال العمليات النوعية التي تقوم بها تشكيلات ومفاصل قواتنا الأمنية البطلة، وبعد متابعة للاستخبارات العسكرية الميدانية في قيادة عمليات نينوى وتكثيف جهودها للوصول إلى أوكار الإرهابيين".وتابعت الخلية أنه "بتخطيط وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور القوة الجوية بواسطة طائرات F16 العراقية ضربة جوية استهدفت مفرزة إرهابية من عناصر عصابات داعش، مكونة من 6 عناصر داخل وكر لهم في أحد التلال قرب قرية الشيخ يونس ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، حيث تم قتلهم جميعا".وأضافت أن "قواتنا الأمنية مستمرة في القصاص من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتواصل قطع أوصالهم، وسنوافيكم بتفاصيل اكثر لاحقاً عن نتائج هذه العملية".
أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الأحد، مقتل ما تقول إنهم 6 إرهابيين في ضربة جوية على وكرهم في محافظة نينوى.
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها اليوم إن العملية النوعية تأتي ضمن العمليات النوعية التي تقوم بها تشكيلات القوات الأمنية بمشاركة الاستخبارات العسكرية.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "كما وعدناكم يوم أمس ببشرى لاحقة، ومن خلال العمليات النوعية التي تقوم بها تشكيلات ومفاصل قواتنا الأمنية البطلة، وبعد متابعة للاستخبارات العسكرية الميدانية في قيادة عمليات نينوى وتكثيف جهودها للوصول إلى أوكار الإرهابيين".
وتابعت الخلية أنه "بتخطيط وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور القوة الجوية بواسطة طائرات F16 العراقية ضربة جوية استهدفت مفرزة إرهابية من عناصر عصابات داعش، مكونة من 6 عناصر داخل وكر لهم في أحد التلال قرب قرية الشيخ يونس ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، حيث تم قتلهم جميعا".
وأضافت أن "قواتنا الأمنية مستمرة في القصاص من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتواصل قطع أوصالهم، وسنوافيكم بتفاصيل اكثر لاحقاً عن نتائج هذه العملية".