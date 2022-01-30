العراق... مقتل 6 إرهابيين بضربة جوية شمالي البلاد

وقالت الخلية في بيان إن العملية جاءت "بعد متابعة للاستخبارات العسكرية الميدانية في قيادة عمليات نينوى وتكثيف جهودها للوصول إلى أوكار الإرهابيين، وبتخطيط وبإشراف قيادة العمليات المشتركة"، بحسب "السومرية نيوز".وأضافت "نفذ صقور القوة الجوية بواسطة طائرات إف- 16 العراقية ضربة جوية استهدفت مفرزة إرهابية من عناصر عصابات داعش مكونة من 6 عناصر داخل وكر لهم في إحدى التلال قرب قرية الشيخ يونس ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، حيث تم قتلهم جميعا".وشددت الخلية على أن القوات الأمنية العراقية "مستمرة في القصاص من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتواصل قطع أوصالهم".وأمس السبت، أفادت خلية الإعلام الأمني بمقتل 9 إرهابيين في ضربات جوية شنتها مقاتلات عراقية بمحافظة ديالى شرقي البلاد، مؤكدة أن هذه المجموعة هي التي نفذت الهجوم الذي استهدف في 21 من الشهر الجاري قوات الجيش في ناحية العظيم بالمحافظة وأسفر عن مقتل 11 جنديا.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، مساء اليوم الأحد، مقتل 6 إرهابيين في ضربة جوية بمحافظة نينوى شمالي البلاد.
وقالت الخلية في بيان إن العملية جاءت "بعد متابعة للاستخبارات العسكرية الميدانية في قيادة عمليات نينوى وتكثيف جهودها للوصول إلى أوكار الإرهابيين، وبتخطيط وبإشراف قيادة العمليات المشتركة"، بحسب "السومرية نيوز".
وأضافت "نفذ صقور القوة الجوية بواسطة طائرات إف- 16 العراقية ضربة جوية استهدفت مفرزة إرهابية من عناصر عصابات داعش مكونة من 6 عناصر داخل وكر لهم في إحدى التلال قرب قرية الشيخ يونس ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، حيث تم قتلهم جميعا".
وشددت الخلية على أن القوات الأمنية العراقية "مستمرة في القصاص من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتواصل قطع أوصالهم".
وأمس السبت، أفادت خلية الإعلام الأمني بمقتل 9 إرهابيين في ضربات جوية شنتها مقاتلات عراقية بمحافظة ديالى شرقي البلاد، مؤكدة أن هذه المجموعة هي التي نفذت الهجوم الذي استهدف في 21 من الشهر الجاري قوات الجيش في ناحية العظيم بالمحافظة وأسفر عن مقتل 11 جنديا.
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.