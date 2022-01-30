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العراق يشرع بحملة تفتيش لسجونه بعد حادثة سجن "الصناعة" في الحسكة السورية
العراق يشرع بحملة تفتيش لسجونه بعد حادثة سجن "الصناعة" في الحسكة السورية
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الأحد، عن شروعه بعملية وصفها "بالكُبرى" لتفتيش السجون العراقية. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T11:46+0000
2022-01-30T11:46+0000
العالم العربي
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وقال الجهاز في بيان نقلته وكالة "صدى"، "بعدَ التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسكة السورية المحاذية لأراضينا والتي حاول فيها عناصر "داعـش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) الفرار من سجن الصناعة، وإستنادًا على توجيهات التي أصدرها القائد العام للقوات المُسلحة مُصطفى الكاظمي في جلسات المجلس الوزاري للأمن الوطني، شرعت وحدات جهاز مُكافحة الإرهاب بحملة كُبرى لتفتيش "السُجون العراقية" في مُحافظات عدة حيثُ أبتدأت يوم 2022/1/22 ولغاية اليوم الـ30 من نفس الشهر".وأضاف البيان: "كما واشتركت استخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب في هذه الحملة والتي حصلت على معلومات هامة ودقيقة تتعلق بخلايا الإرهاب التي تحاول خلق موطئ قدم لها في بلادنا ودول المنطقة".وأكد البيان، أن "رجال الجهاز عازمون على مواجهة الإرهاب ميدانيًا وفكريًا حتى القضاء على هؤلاء القتلة الذين لا يعرفون إلا لُغة الدمار والتخريب".يذكر وأنه في وفي العشرين من الشهر الجاري، استولى معتقلو تنظيم "داعش" على (سجن الثانوية الصناعية) الذي يضم الآلاف من مسلحيه، وعلى بعض الأحياء في محيطه.وكشفت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" عن نقل عدد من القياديين في تنظيم "داعش" الإرهابي معظمهم يحملون جنسيات عربية وبلجيكية وهولندية، من (سجن الصناعة) في الحسكة، باتجاه بادية دير الزور شرقي سوريا.
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العالم العربي

العراق يشرع بحملة تفتيش لسجونه بعد حادثة سجن "الصناعة" في الحسكة السورية

11:46 GMT 30.01.2022
© REUTERS / STRINGERقوات الأمن العراقي بالقرب من موقع هاجمته عناصر تنظيم "داعش" في مقدادية، العراق 27 أكتوبر 2021
قوات الأمن العراقي بالقرب من موقع هاجمته عناصر تنظيم داعش في مقدادية، العراق 27 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الأحد، عن شروعه بعملية وصفها "بالكُبرى" لتفتيش السجون العراقية.
وقال الجهاز في بيان نقلته وكالة "صدى"، "بعدَ التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسكة السورية المحاذية لأراضينا والتي حاول فيها عناصر "داعـش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) الفرار من سجن الصناعة، وإستنادًا على توجيهات التي أصدرها القائد العام للقوات المُسلحة مُصطفى الكاظمي في جلسات المجلس الوزاري للأمن الوطني، شرعت وحدات جهاز مُكافحة الإرهاب بحملة كُبرى لتفتيش "السُجون العراقية" في مُحافظات عدة حيثُ أبتدأت يوم 2022/1/22 ولغاية اليوم الـ30 من نفس الشهر".
وأضاف البيان: "كما واشتركت استخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب في هذه الحملة والتي حصلت على معلومات هامة ودقيقة تتعلق بخلايا الإرهاب التي تحاول خلق موطئ قدم لها في بلادنا ودول المنطقة".
وأكد البيان، أن "رجال الجهاز عازمون على مواجهة الإرهاب ميدانيًا وفكريًا حتى القضاء على هؤلاء القتلة الذين لا يعرفون إلا لُغة الدمار والتخريب".
يذكر وأنه في وفي العشرين من الشهر الجاري، استولى معتقلو تنظيم "داعش" على (سجن الثانوية الصناعية) الذي يضم الآلاف من مسلحيه، وعلى بعض الأحياء في محيطه.
وكشفت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" عن نقل عدد من القياديين في تنظيم "داعش" الإرهابي معظمهم يحملون جنسيات عربية وبلجيكية وهولندية، من (سجن الصناعة) في الحسكة، باتجاه بادية دير الزور شرقي سوريا.
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