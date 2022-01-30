العراق يعتقل 3 إرهابيين بعد عملية استخبارية

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان، إن عملية الضبط جاءت بناء على معلومات دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، وهي وحدة تابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، بحسب "السومرية نيوز".وأكدت هذه المعلومات تواجد 3 إرهابيين ضمن المنطقة المرصودة، وأعقب ذلك عمليات متابعة مستمرة وتعقب دقيق لتحركاتهم، بالتنسيق مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 29 وقوة برية من الفوج.وأسفرت هذه الجهود في النهاية عن إلقاء القبض على الإرهابيين الثلاثة في قضاء هيت بالانبار. ختم بيان خلية الإعلام الأمني بأن الأشخاص المقبوض عليهم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
ألقت قوات الأمن العراقية، اليوم الأحد، القبض على ثلاثة إرهابيين من المطلوبين قضائيا في محافظة الأنبار غربي البلاد.
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان، إن عملية الضبط جاءت بناء على معلومات دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، وهي وحدة تابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، بحسب "السومرية نيوز".
وأكدت هذه المعلومات تواجد 3 إرهابيين ضمن المنطقة المرصودة، وأعقب ذلك عمليات متابعة مستمرة وتعقب دقيق لتحركاتهم، بالتنسيق مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 29 وقوة برية من الفوج.
وأسفرت هذه الجهود في النهاية عن إلقاء القبض على الإرهابيين الثلاثة في قضاء هيت بالانبار. ختم بيان خلية الإعلام الأمني بأن الأشخاص المقبوض عليهم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.