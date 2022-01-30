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الملكة رانيا تهنئ زوجها ملك الأردن بعيد ميلاده الـ60 برسالة بصوتها... فيديو
الملكة رانيا تهنئ زوجها ملك الأردن بعيد ميلاده الـ60 برسالة بصوتها... فيديو
هنأت الملكة رانيا العبد لله، زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بعيد ميلاده الـ60 برسالة ‏بصوتها.‏ 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T06:15+0000
2022-01-30T06:20+0000
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وشاركت الملكة رانيا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، رسالتها الصوتية وفقا لصحيفة "الدستور" الأردنية، والتي تقول فيها عن زوجها: "لوطننا ملك، نكلل رؤوسنا به، في عباءته دفء وأمان، وفي ابتسامته فرحة لقاء".وأردفت: "لوطننا أب نحن ملء قلبه ورسم عينيه، ابن بار بأهله، مكرم بالدعاء، محاط بالرضا، لوطننا قائد وصي أمين، وجندي لا يهاب، كريم بخلقه، مؤتمن على الأمل، للأردن قلبه وسع الوطن، وعليه قلب الوطن".وبمناسبة عيد ميلاده الـ60 الذي يصادف اليوم الأحد الموافق 30 يناير/ كانون الثاني الجاري، نشر الديوان الملكي الأردني صورة جديدة للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.وقال في بيان "في عيد ميلاد جلالة الملك الستين، يهنئ الديوان الملكي الهاشمي جلالته ويتمنى له موفور الصحة والعافية وأن يحفظه الله للأردنيين قائدا وسندا".يشار إلى أن الملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي من مواليد 1962، وهو ملك المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1999.وتولى الحكم خلفا لوالده الملك الحسين بن طلال بعد وفاته، وتم تنصيبه في يوم 9 يونيو/حزيران من نفس العام، ويعرف هذا اليوم باسم عيد الجلوس الملكي.
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العالم العربي, أخبار الأردن

الملكة رانيا تهنئ زوجها ملك الأردن بعيد ميلاده الـ60 برسالة بصوتها... فيديو

06:15 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 06:20 GMT 30.01.2022)
© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWIالملكة رانيا العبدلله مع زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني
الملكة رانيا العبدلله مع زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
الملكة رانيا العبدلله مع زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني
© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWI
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هنأت الملكة رانيا العبد لله، زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بعيد ميلاده الـ60 برسالة ‏بصوتها.‏
وشاركت الملكة رانيا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، رسالتها الصوتية وفقا لصحيفة "الدستور" الأردنية، والتي تقول فيها عن زوجها: "لوطننا ملك، نكلل رؤوسنا به، في عباءته دفء وأمان، وفي ابتسامته فرحة لقاء".
وأردفت: "لوطننا أب نحن ملء قلبه ورسم عينيه، ابن بار بأهله، مكرم بالدعاء، محاط بالرضا، لوطننا قائد وصي أمين، وجندي لا يهاب، كريم بخلقه، مؤتمن على الأمل، للأردن قلبه وسع الوطن، وعليه قلب الوطن".
وبمناسبة عيد ميلاده الـ60 الذي يصادف اليوم الأحد الموافق 30 يناير/ كانون الثاني الجاري، نشر الديوان الملكي الأردني صورة جديدة للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.
وقال في بيان "في عيد ميلاد جلالة الملك الستين، يهنئ الديوان الملكي الهاشمي جلالته ويتمنى له موفور الصحة والعافية وأن يحفظه الله للأردنيين قائدا وسندا".
يشار إلى أن الملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي من مواليد 1962، وهو ملك المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1999.
وتولى الحكم خلفا لوالده الملك الحسين بن طلال بعد وفاته، وتم تنصيبه في يوم 9 يونيو/حزيران من نفس العام، ويعرف هذا اليوم باسم عيد الجلوس الملكي.
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