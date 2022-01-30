https://arabic.sputniknews.com/20220130/الهند-أكملنا-تطعيم-أكثر-من-700-مليون-مواطن-1057473583.html

الهند: أكملنا تطعيم أكثر من 700 مليون مواطن

الهند: أكملنا تطعيم أكثر من 700 مليون مواطن

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، إن أكثر من 75% من جميع البالغين في الهند طعموا بالكامل ضد مرض "كوفيد 19"، معتبرا ذلك إنجازا مهما ومهنئا... 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T16:20+0000

2022-01-30T16:20+0000

2022-01-30T16:20+0000

أخبار الهند اليوم

فيروس كورونا

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نيودلهي- سبوتنيك. وكتب مودي على "تويتر": "75% من جميع البالغين طعموا بالكامل، تهانينا لمواطنينا على هذا الإنجاز العظيم، وفخور بكل من نجح في تطعيمنا".وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الهندية، تلقى أكثر من 939 مليون شخص في البلاد جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا، وطعم 706.3 مليون شخص بشكل كامل".بدأت حملة التطعيم في الهند في منتصف يناير/ كانون الثاني عام 2021، وكان الأطباء وضباط الشرطة وممثلو خدمات الطوارئ أول من تلقى اللقاحات. بعد ذلك، بدأت السلطات في تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما والذين يعانون من الأمراض المصاحبة.وفي 1 مايو/ أيار، سُمح لجميع المقيمين في الهند الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما بالتطعيم، فيما بدأ المراهقون الذين تزيد أعمارهم على 15 عاما في تلقي اللقاحات اعتبارا من يناير 2022.تظل الهند الدولة الثانية في العالم من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، تجاوز العدد الإجمالي للحالات 41 مليونا، وتوفي أكثر من 494 ألفا.

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أخبار الهند اليوم, فيروس كورونا