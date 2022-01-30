تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الشوط الثاني... مباراة مصر والمغرب (1-1) في ربع نهائي أمم أفريقيا
https://arabic.sputniknews.com/20220130/الهند-أكملنا-تطعيم-أكثر-من-700-مليون-مواطن-1057473583.html
الهند: أكملنا تطعيم أكثر من 700 مليون مواطن
الهند: أكملنا تطعيم أكثر من 700 مليون مواطن
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، إن أكثر من 75% من جميع البالغين في الهند طعموا بالكامل ضد مرض "كوفيد 19"، معتبرا ذلك إنجازا مهما ومهنئا... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T16:20+0000
2022-01-30T16:20+0000
أخبار الهند اليوم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050503654_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_404fa765e7bbee65b4170778188e7b8f.jpg
نيودلهي- سبوتنيك. وكتب مودي على "تويتر": "75% من جميع البالغين طعموا بالكامل، تهانينا لمواطنينا على هذا الإنجاز العظيم، وفخور بكل من نجح في تطعيمنا".وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الهندية، تلقى أكثر من 939 مليون شخص في البلاد جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا، وطعم 706.3 مليون شخص بشكل كامل".بدأت حملة التطعيم في الهند في منتصف يناير/ كانون الثاني عام 2021، وكان الأطباء وضباط الشرطة وممثلو خدمات الطوارئ أول من تلقى اللقاحات. بعد ذلك، بدأت السلطات في تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما والذين يعانون من الأمراض المصاحبة.وفي 1 مايو/ أيار، سُمح لجميع المقيمين في الهند الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما بالتطعيم، فيما بدأ المراهقون الذين تزيد أعمارهم على 15 عاما في تلقي اللقاحات اعتبارا من يناير 2022.تظل الهند الدولة الثانية في العالم من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، تجاوز العدد الإجمالي للحالات 41 مليونا، وتوفي أكثر من 494 ألفا.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/ظهور-متحور-فرعي-من-أوميكرون-أسرع-انتشارا-ولا-يظهر-في-نتائج-التحليل-1057404851.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050503654_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_587689e416559b80f2e0f11c23bcb6a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم, فيروس كورونا

الهند: أكملنا تطعيم أكثر من 700 مليون مواطن

16:20 GMT 30.01.2022
© AFP 2021 / Manjunath Kiranطاقم التمريض المشاركين في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) يقفون لالتقاط صورة تعبيرية "للإلهة دورجا" في مستشفى رامايا في بنغالور، 21 أكتوبر 2021
طاقم التمريض المشاركين في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) يقفون لالتقاط صورة تعبيرية للإلهة دورجا في مستشفى رامايا في بنغالور، 21 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / Manjunath Kiran
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، إن أكثر من 75% من جميع البالغين في الهند طعموا بالكامل ضد مرض "كوفيد 19"، معتبرا ذلك إنجازا مهما ومهنئا المواطنين على هذا "النجاح".
نيودلهي- سبوتنيك. وكتب مودي على "تويتر": "75% من جميع البالغين طعموا بالكامل، تهانينا لمواطنينا على هذا الإنجاز العظيم، وفخور بكل من نجح في تطعيمنا".
وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الهندية، تلقى أكثر من 939 مليون شخص في البلاد جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا، وطعم 706.3 مليون شخص بشكل كامل".
انتشار فيروس كورونا في روسيا - اتخاذ عينات للتحاليل في مختبر طبي، ١٧ مارس ٢٠٢٠ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
ظهور متحور فرعي من "أوميكرون" أسرع انتشارا ولا يظهر في نتائج التحليل
أمس, 06:58 GMT
بدأت حملة التطعيم في الهند في منتصف يناير/ كانون الثاني عام 2021، وكان الأطباء وضباط الشرطة وممثلو خدمات الطوارئ أول من تلقى اللقاحات. بعد ذلك، بدأت السلطات في تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما والذين يعانون من الأمراض المصاحبة.
وفي 1 مايو/ أيار، سُمح لجميع المقيمين في الهند الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما بالتطعيم، فيما بدأ المراهقون الذين تزيد أعمارهم على 15 عاما في تلقي اللقاحات اعتبارا من يناير 2022.
تظل الهند الدولة الثانية في العالم من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، تجاوز العدد الإجمالي للحالات 41 مليونا، وتوفي أكثر من 494 ألفا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيالشوط الثاني... مباراة مصر والمغرب (1-1) في ربع نهائي أمم أفريقيا14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية