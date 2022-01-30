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https://arabic.sputniknews.com/20220130/الهند-تبيع-منظومات-صواريخ-براموس-المضادة-للسفن-إلى-الفلبين-1057464882.html
الهند تبيع منظومات صواريخ "براموس" المضادة للسفن إلى الفلبين
الهند تبيع منظومات صواريخ "براموس" المضادة للسفن إلى الفلبين
وقعت الفلبين صفقة أسلحة مع الهند للحصول على صواريخ "براموس" المضادة للسفن، التي يمكن إطلاقها من قواعد أرضية. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T14:04+0000
2022-01-30T14:04+0000
رصد عسكري
أخبار الهند اليوم
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وستتمكن الفلبين من استهداف السفن المعادية بصواريخ "براموس" الموجودة على الأرض عندما تصبح تلك السفن في نطاق عمل الصاروخ، الذي يصل لـ 290 كيلومترا، حسب تقرير نشرته مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، الجمعة الماضي.ولفتت المجلة إلى أن صفقة الأسلحة التي ستحصل عليها الفلبين تشمل 3 منظومات صاروخية مضادة للسفن طراز "براموس"، مشيرة إلى أن قيمتها الإجمالية تصل إلى 368 مليون دولار أمريكي.وتتكون كل منظومة من 3 مركبات مستقلة كل منها مزود بمنصة تحتوي على اثنين أو 3 أنابيب إطلاق للصواريخ، إضافة إلى مركبات أخرى للقيادة والسيطرة ومحطة رادار ومركبات دعم.يذكر أن صواريخ "براموس" يتم تصنيعها بتعاون "روسي - هندي"، وهي نوع من الصواريخ المضادة للسفن التي تنطلق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت.ويمكن إطلاق صواريخ "براموس" من السفن والغواصات والطائرات، كما يمكن إطلاقها من منصات الإطلاق الأرضية لتدمير السفن المعادية في نطاق تغطيتها.يمكن للصاروخ أن يحلق على ارتفاعات تتراوح بين 10 و15 كيلومترا بسرعة تتراوح بين (2.5 إلى 2.8 ماخ).يذكر أن الـ "ماخ" هو مقياس سرعة الصوت وهو يساوي نحو 1235 كيلومترا في الساعة.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/الهند-تطور-صاروخا-مجنحا-سرعته-3-آلاف-كيلومتر-في-الساعة-صور-1053593570.html
https://arabic.sputniknews.com/20201124/إطلاق-صاروخ-براموس-من-إنتاج-الهندي-الروسي-المشترك-1047289227.html
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رصد عسكري, أخبار الهند اليوم

الهند تبيع منظومات صواريخ "براموس" المضادة للسفن إلى الفلبين

14:04 GMT 30.01.2022
© Sputnik . Alaa - Almotairyصواريخ براموس الهندية المشاركة في معرض الصناعات الدفاعية في مصر "إيديكس 2021"
صواريخ براموس الهندية المشاركة في معرض الصناعات الدفاعية في مصر إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© Sputnik . Alaa - Almotairy
تابعنا عبر
وقعت الفلبين صفقة أسلحة مع الهند للحصول على صواريخ "براموس" المضادة للسفن، التي يمكن إطلاقها من قواعد أرضية.
وستتمكن الفلبين من استهداف السفن المعادية بصواريخ "براموس" الموجودة على الأرض عندما تصبح تلك السفن في نطاق عمل الصاروخ، الذي يصل لـ 290 كيلومترا، حسب تقرير نشرته مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، الجمعة الماضي.
ولفتت المجلة إلى أن صفقة الأسلحة التي ستحصل عليها الفلبين تشمل 3 منظومات صاروخية مضادة للسفن طراز "براموس"، مشيرة إلى أن قيمتها الإجمالية تصل إلى 368 مليون دولار أمريكي.
صواريخ براموس الهندية المشاركة في معرض الصناعات الدفاعية في مصر إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
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5 ديسمبر 2021, 16:23 GMT
وتتكون كل منظومة من 3 مركبات مستقلة كل منها مزود بمنصة تحتوي على اثنين أو 3 أنابيب إطلاق للصواريخ، إضافة إلى مركبات أخرى للقيادة والسيطرة ومحطة رادار ومركبات دعم.
صاروخ براموس الجوال الأسرع من الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2020
إطلاق صاروخ "براموس" من إنتاج هندي - روسي مشترك
24 نوفمبر 2020, 06:59 GMT
يذكر أن صواريخ "براموس" يتم تصنيعها بتعاون "روسي - هندي"، وهي نوع من الصواريخ المضادة للسفن التي تنطلق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت.
ويمكن إطلاق صواريخ "براموس" من السفن والغواصات والطائرات، كما يمكن إطلاقها من منصات الإطلاق الأرضية لتدمير السفن المعادية في نطاق تغطيتها.
يمكن للصاروخ أن يحلق على ارتفاعات تتراوح بين 10 و15 كيلومترا بسرعة تتراوح بين (2.5 إلى 2.8 ماخ).
يذكر أن الـ "ماخ" هو مقياس سرعة الصوت وهو يساوي نحو 1235 كيلومترا في الساعة.
© Sputnik / Mohamed Hasan10 معلومات عن صاروخ هاربون الذي استخدمه الجيش المصري في تدمير سفينة معادية
10 معلومات عن صاروخ هاربون الذي استخدمه الجيش المصري في تدمير سفينة معادية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
10 معلومات عن صاروخ هاربون الذي استخدمه الجيش المصري في تدمير سفينة معادية
© Sputnik / Mohamed Hasan
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا14:25 GMT
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