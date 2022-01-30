الهند تبيع منظومات صواريخ "براموس" المضادة للسفن إلى الفلبين

وستتمكن الفلبين من استهداف السفن المعادية بصواريخ "براموس" الموجودة على الأرض عندما تصبح تلك السفن في نطاق عمل الصاروخ، الذي يصل لـ 290 كيلومترا، حسب تقرير نشرته مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، الجمعة الماضي.ولفتت المجلة إلى أن صفقة الأسلحة التي ستحصل عليها الفلبين تشمل 3 منظومات صاروخية مضادة للسفن طراز "براموس"، مشيرة إلى أن قيمتها الإجمالية تصل إلى 368 مليون دولار أمريكي.وتتكون كل منظومة من 3 مركبات مستقلة كل منها مزود بمنصة تحتوي على اثنين أو 3 أنابيب إطلاق للصواريخ، إضافة إلى مركبات أخرى للقيادة والسيطرة ومحطة رادار ومركبات دعم.يذكر أن صواريخ "براموس" يتم تصنيعها بتعاون "روسي - هندي"، وهي نوع من الصواريخ المضادة للسفن التي تنطلق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت.ويمكن إطلاق صواريخ "براموس" من السفن والغواصات والطائرات، كما يمكن إطلاقها من منصات الإطلاق الأرضية لتدمير السفن المعادية في نطاق تغطيتها.يمكن للصاروخ أن يحلق على ارتفاعات تتراوح بين 10 و15 كيلومترا بسرعة تتراوح بين (2.5 إلى 2.8 ماخ).يذكر أن الـ "ماخ" هو مقياس سرعة الصوت وهو يساوي نحو 1235 كيلومترا في الساعة.
وقعت الفلبين صفقة أسلحة مع الهند للحصول على صواريخ "براموس" المضادة للسفن، التي يمكن إطلاقها من قواعد أرضية.
وستتمكن الفلبين من استهداف السفن المعادية بصواريخ "براموس" الموجودة على الأرض عندما تصبح تلك السفن في نطاق عمل الصاروخ، الذي يصل لـ 290 كيلومترا، حسب تقرير نشرته مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، الجمعة الماضي.
The Philippines has signed a contract with an Indian company for shore-based medium-range supersonic anti-ship missiles, enhancing the U.S. ally’s ability to target adversarial ships from land. https://t.co/k9qCJNUbGB