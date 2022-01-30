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الولايات المتحدة تعلن استعدادها للتفاوض مع كوريا الشمالية دون شروط
الولايات المتحدة تعلن استعدادها للتفاوض مع كوريا الشمالية دون شروط
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، إن بلاده مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات مع بيونغ يانغ. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T15:38+0000
2022-01-30T15:38+0000
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سبوتنيك. وأكد البنتاغون أن الولايات المتحدة ستستمر في بناء إمكاناتها العسكرية في المنطقة لحماية نفسها وحلفائها، وذلك بعد قيام كوريا الشمالية بأحدث عملية إطلاق صواريخ.وأوضح كيربي في لقاء صحفي: "يجب أن نتأكد من أن الحليف في شبه الجزيرة الكورية قوي، ما زلنا ملتزمين بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ولا نزال ملتزمين بالكثير من المحادثات مع بيونغ يانغ، نحن على استعداد للجلوس دون شروط مسبقة".وأشار المتحدث باسم البنتاغون إلى أن واشنطن تسعى أيضا إلى ضمان "استعدادها عسكريا" في المنطقة ردا على التهديد الذي يمثله استمرار إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية.وبلغت السرعة القصوى للصاروخ الذي اختبرته كوريا الديمقراطية مؤخرا حوالي 16 ماخ، أي ما يقرب من 16 ضعف سرعة الصوت، وتعتقد وكالات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن هذا صاروخ باليستي متوسط ​​المدى"، حسب يونهاب.وندد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية بعملية الإطلاق وطالب بوقف الأنشطة "التي تسبب زعزعة الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".
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الولايات المتحدة تعلن استعدادها للتفاوض مع كوريا الشمالية دون شروط

15:38 GMT 30.01.2022
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
CC0 / pixabay.com /
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، إن بلاده مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات مع بيونغ يانغ.
سبوتنيك. وأكد البنتاغون أن الولايات المتحدة ستستمر في بناء إمكاناتها العسكرية في المنطقة لحماية نفسها وحلفائها، وذلك بعد قيام كوريا الشمالية بأحدث عملية إطلاق صواريخ.
وأوضح كيربي في لقاء صحفي: "يجب أن نتأكد من أن الحليف في شبه الجزيرة الكورية قوي، ما زلنا ملتزمين بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ولا نزال ملتزمين بالكثير من المحادثات مع بيونغ يانغ، نحن على استعداد للجلوس دون شروط مسبقة".
وأشار المتحدث باسم البنتاغون إلى أن واشنطن تسعى أيضا إلى ضمان "استعدادها عسكريا" في المنطقة ردا على التهديد الذي يمثله استمرار إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية.
وبلغت السرعة القصوى للصاروخ الذي اختبرته كوريا الديمقراطية مؤخرا حوالي 16 ماخ، أي ما يقرب من 16 ضعف سرعة الصوت، وتعتقد وكالات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن هذا صاروخ باليستي متوسط ​​المدى"، حسب يونهاب.
وندد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية بعملية الإطلاق وطالب بوقف الأنشطة "التي تسبب زعزعة الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".
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