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https://arabic.sputniknews.com/20220130/انتقال-يوسف-البلايلي-لنادي-التعاون-ربما-تكون-صفقة-الموسم-في-السعودية-1057468085.html
انتقال يوسف البلايلي لنادي التعاون ربما تكون صفقة الموسم في السعودية
انتقال يوسف البلايلي لنادي التعاون ربما تكون صفقة الموسم في السعودية
يقترب اللاعب الدولي الجزائري يوسف البلايلي للانضمام إلى نادي التعاون السعودي في صفقة انتقال حر قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T14:53+0000
2022-01-30T14:53+0000
2022-01-30T14:53+0000
رياضة
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ويطلق على البلايلي "نيمار العرب" خاصة بعدما أظهره من تألق مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب، التي فاز بها المنتخب الجزائري، بحسب ما ذكره موقع "كورة 11"، اليوم الأحد.ويرى الموقع أن خروج منتخب الجزائر من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها الكاميرون حاليا، ربما حال دون انتقاله إلى أحد الأندية الأوروبية.ولفت الموقع إلى أن يوسف البلايلي، الجناح المهاري الجزائري، ربما يشكل ثنائي ناري مع اللاعب مصطفى فتحي، نجم الزمالك ومنتخب مصر، ليلعبان معا ضمن صفوف التعاون السعودي.وأوضح الموقع أن لعب البلايلي لصالح التعاون السعودي سيكون ضمن صفقة انتقال، ربما تمثل مفاجأة الميركاتو الشتوي في المملكة.يذكر أن اللاعب الجزائري فسخ تعاقده مع نادي قطر القطري، خلال بطولة كأس العرب، التي استضافتها الدوحة في وقت سابق.
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رياضة
انتقال يوسف البلايلي لنادي التعاون ربما تكون صفقة الموسم في السعودية
يقترب اللاعب الدولي الجزائري يوسف البلايلي للانضمام إلى نادي التعاون السعودي في صفقة انتقال حر قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.
ويطلق على البلايلي "نيمار العرب" خاصة بعدما أظهره من تألق مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب، التي فاز بها المنتخب الجزائري،
بحسب ما ذكره
موقع "كورة 11"، اليوم الأحد.
ويرى الموقع أن
خروج منتخب الجزائر
من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها الكاميرون حاليا، ربما حال دون انتقاله إلى أحد الأندية الأوروبية.
ولفت الموقع إلى أن يوسف البلايلي،
الجناح المهاري الجزائري
، ربما يشكل ثنائي ناري مع اللاعب مصطفى فتحي، نجم الزمالك ومنتخب مصر، ليلعبان معا ضمن صفوف التعاون السعودي.
وأوضح الموقع أن لعب البلايلي لصالح التعاون السعودي سيكون ضمن صفقة انتقال، ربما تمثل مفاجأة الميركاتو الشتوي في المملكة.
يذكر أن اللاعب الجزائري فسخ
تعاقده مع نادي قطر
القطري، خلال بطولة كأس العرب، التي استضافتها الدوحة في وقت سابق.