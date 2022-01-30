https://arabic.sputniknews.com/20220130/انطلاق-الدورتين-47-و48-من-مهرجان-جمعية-الفيلم-السنوي-في-مصر-صور-1057464227.html

انطلاق الدورتين 47 و48 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي في مصر... صور

انطلاق الدورتين 47 و48 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي في مصر... صور

أقيم في المركز الفني للإبداع بدار الأوبرا المصرية، مساء أمس السبت، مراسم افتتاح الدورتين الـ47 و48 ‏من مهرجان جمعية الفيلم السنوي، برئاسة مدير التصوير محمود... 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T13:45+0000

2022-01-30T13:45+0000

2022-01-30T13:45+0000

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وأوضح رئيس جمعية الفيلم ورئيس المهرجان، محمود عبد السميع، في كلمته للجمهور أن "جمعية الفيلم للسينما المصرية تأسست في عام 1974، وأقيمت أول دورة للمهرجان في عام 1975، واستمر على مدار 48 عاما دون توقف، لكن تم تأجيله مرتين فقط، الأولى بسبب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وتم إقامة الدورتين في عام واحد بعد ذلك، كما تم تأجيله العام الماضي بسبب ظروف جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وننظم هذا العام دورتين معا أيضا"، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.من جانبه، عبّر الفنان حسين فهمي عن سعادته بأن يكون ضيف شرف لمهرجان جمعية الفيلم، مشيدا بالدور الذي تلعبه في الوسط الثقافي والسينمائي قائلا: "كلنا مع الجمعية ويهمنا تواجد جمعيات مثل جمعية الفيلم، وهو شكل متواجد في مختلف أنحاء العالم".بعد ذلك، قام محمود عبد السميع وحسين فهمي وخالد عبد الجليل بتوزيع شهادات تقدير المهرجان للأفلام الأفضل خلال عامي 2020 و2021، بناءا على استفتاء عام من نقاد وصحفيين ومتخصصين، لتميزها الشديد ودخولها المهرجان، وهم: أيمن مكرم عن فيلم "يوم وليلة"، عماد البهات عن فيلم "صندوق الدنيا"، المخرج محمد جمال العدل عن فيلم "صاحب المقام"، المخرج عثمان أبو لبن عن فيلم "توأم روحي"، وتسلمها المنتج أحمد السبكي، الذي أشار إلى أنه صنع 100 فيلم في السينما المصرية، ليصفق له الحضور. كما نال فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس شهادة تقدير من مهرجان جمعية الفيلم السنوي، وكذلك فيلم "وقفة رجالة" للمخرج أحمد الجندي وتسلمها المؤلف هيثم دبور، وفيلم "العارف" للمخرج أحمد علاء الديب، وفيلم "الإنس والنمس" للمخرج شريف عرفة، وتسلمها الفنان حسين فهمي، وفيلم "200 جنيه" للمخرج محمد أمين، وفيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمي، وفيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، وفيلم "أبو صدام" للمخرجة نادين خان.وتستمر عروض الأفلام المشاركة في مهرجان جمعية الفيلم السنوي حتى 5 فبراير/شباط المقبل، فيما يقام حفل توزيع الجوائز في 12 من الشهر نفسه.

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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر