انطلاق الدورتين 47 و48 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي في مصر... صور
© Photo / Egyptian Film Societyافتتاح الدورتين 47 و48 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي في مصر، 29 يناير/ كانون الثاني 2022
افتتاح الدورتين 47 و48 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي في مصر، 29 يناير/ كانون الثاني 2022
© Photo / Egyptian Film Society
أقيم في المركز الفني للإبداع بدار الأوبرا المصرية، مساء أمس السبت، مراسم افتتاح الدورتين الـ47 و48 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي، برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع، وحضور ضيف شرف المهرجان، الفنان حسين فهمي، ومستشار وزارة الثقافة المصرية، الدكتور خالد عبد الجليل.
وأوضح رئيس جمعية الفيلم ورئيس المهرجان، محمود عبد السميع، في كلمته للجمهور أن "جمعية الفيلم للسينما المصرية تأسست في عام 1974، وأقيمت أول دورة للمهرجان في عام 1975، واستمر على مدار 48 عاما دون توقف، لكن تم تأجيله مرتين فقط، الأولى بسبب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وتم إقامة الدورتين في عام واحد بعد ذلك، كما تم تأجيله العام الماضي بسبب ظروف جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وننظم هذا العام دورتين معا أيضا"، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
© Photo / Egyptian Film Societyحسين فهمي ومحمود عبد السميع وخالد عبد الجليل في افتتاح الدورتين 47 و48 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي في مصر، 29 يناير/ كانون الثاني 2022
حسين فهمي ومحمود عبد السميع وخالد عبد الجليل في افتتاح الدورتين 47 و48 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي في مصر، 29 يناير/ كانون الثاني 2022
© Photo / Egyptian Film Society
من جانبه، عبّر الفنان حسين فهمي عن سعادته بأن يكون ضيف شرف لمهرجان جمعية الفيلم، مشيدا بالدور الذي تلعبه في الوسط الثقافي والسينمائي قائلا: "كلنا مع الجمعية ويهمنا تواجد جمعيات مثل جمعية الفيلم، وهو شكل متواجد في مختلف أنحاء العالم".
وتابع: "بالنسبة لي مهرجان الجمعية من أهم المهرجانات، ليس مهما عدد الحضور، أو البدلة "السموكينج" التي اخترعتها – في إشارة إلى فترة رئاسته لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي- لكن المهم الجمع الجميل الذي يحب السينما، شكرا لكم ولحضوركم".
بعد ذلك، قام محمود عبد السميع وحسين فهمي وخالد عبد الجليل بتوزيع شهادات تقدير المهرجان للأفلام الأفضل خلال عامي 2020 و2021، بناءا على استفتاء عام من نقاد وصحفيين ومتخصصين، لتميزها الشديد ودخولها المهرجان، وهم: أيمن مكرم عن فيلم "يوم وليلة"، عماد البهات عن فيلم "صندوق الدنيا"، المخرج محمد جمال العدل عن فيلم "صاحب المقام"، المخرج عثمان أبو لبن عن فيلم "توأم روحي"، وتسلمها المنتج أحمد السبكي، الذي أشار إلى أنه صنع 100 فيلم في السينما المصرية، ليصفق له الحضور.
© Photo / Egyptian Film Societyالمنتج المصري، أحمد السبكي، يتسلم شهادة تقدير عن فيلمه "توأم روحي" في افتتاح الدورتين 47 و48 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي في مصر، 29 يناير/ كانون الثاني 2022
المنتج المصري، أحمد السبكي، يتسلم شهادة تقدير عن فيلمه "توأم روحي" في افتتاح الدورتين 47 و48 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي في مصر، 29 يناير/ كانون الثاني 2022
© Photo / Egyptian Film Society
© Photo / Egyptian Film Societyصناع أفلام عرضت خلال عامي 2020 و2021 يحملون شهادات تقدير في حفل انطلاق الدورتين الـ47 و48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي
صناع أفلام عرضت خلال عامي 2020 و2021 يحملون شهادات تقدير في حفل انطلاق الدورتين الـ47 و48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي
© Photo / Egyptian Film Society
كما نال فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس شهادة تقدير من مهرجان جمعية الفيلم السنوي، وكذلك فيلم "وقفة رجالة" للمخرج أحمد الجندي وتسلمها المؤلف هيثم دبور، وفيلم "العارف" للمخرج أحمد علاء الديب، وفيلم "الإنس والنمس" للمخرج شريف عرفة، وتسلمها الفنان حسين فهمي، وفيلم "200 جنيه" للمخرج محمد أمين، وفيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمي، وفيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، وفيلم "أبو صدام" للمخرجة نادين خان.
وتستمر عروض الأفلام المشاركة في مهرجان جمعية الفيلم السنوي حتى 5 فبراير/شباط المقبل، فيما يقام حفل توزيع الجوائز في 12 من الشهر نفسه.