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بريطانيا ستبدأ في تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 ضد كورونا
بريطانيا ستبدأ في تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 ضد كورونا
ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، اليوم الأحد، أن بريطانيا ستبدأ هذا الأسبوع في تطعيم الأطفال الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، والذين تتراوح أعمارهم بين... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T03:31+0000
2022-01-30T03:31+0000
فيروس كورونا
بريطانيا
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وكانت بريطانيا أبطأ من بعض الدول الأخرى في تقديم جرعات للأطفال بين الخامسة والأحد عشر عاما، ولا تنوي تطعيم هذه الفئة العمرية على نطاق أوسع، وذلك خلافا لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقا لرويترز.وسيحصل الأطفال على جرعتين 10 ميكروغرام من لقاح فايزر-بيونتيك، وهي ثلث جرعة البالغين.وترتفع حالات الإصابة بين أطفال المدارس في إنجلترا، حيث تقدر هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن ما يقرب من 12 في المئة من تلاميذ المدارس الأصغر سنا أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع المنتهي في 22 يناير/كانون الثاني.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/جونسون-يحدد-مصيره-في-بريطانيا-1057200215.html
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فيروس كورونا, بريطانيا

بريطانيا ستبدأ في تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 ضد كورونا

03:31 GMT 30.01.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAYأشخاص يصطفون في طابور للحصول على الجرعات المعززة من لقاح كورونا جنوب لندن بريطانيا 14 ديسمبر 2021
أشخاص يصطفون في طابور للحصول على الجرعات المعززة من لقاح كورونا جنوب لندن بريطانيا 14 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، اليوم الأحد، أن بريطانيا ستبدأ هذا الأسبوع في تطعيم الأطفال الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.
وكانت بريطانيا أبطأ من بعض الدول الأخرى في تقديم جرعات للأطفال بين الخامسة والأحد عشر عاما، ولا تنوي تطعيم هذه الفئة العمرية على نطاق أوسع، وذلك خلافا لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقا لرويترز.
وقالت ماجي ثروب وزيرة شؤون التطعيم في المملكة المتحدة "أود أن أطمئن الآباء وأولياء الأمور على أنه لن تتم الموافقة على لقاح جديد للأطفال ما يفي بالمعايير المتوقعة للسلامة والجودة والفعالية".
وسيحصل الأطفال على جرعتين 10 ميكروغرام من لقاح فايزر-بيونتيك، وهي ثلث جرعة البالغين.
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وترتفع حالات الإصابة بين أطفال المدارس في إنجلترا، حيث تقدر هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن ما يقرب من 12 في المئة من تلاميذ المدارس الأصغر سنا أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع المنتهي في 22 يناير/كانون الثاني.
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