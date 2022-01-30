https://arabic.sputniknews.com/20220130/بعد-دعوة-واشنطن-لمساعدته-في-بناء-قواته-الجوية-ما-هي-قدرات-الجيش-الصومالي-في-2022؟-1057453899.html

بعد دعوة واشنطن لمساعدته في بناء قواته الجوية... ما هي قدرات الجيش الصومالي في 2022؟

بعد دعوة واشنطن لمساعدته في بناء قواته الجوية... ما هي قدرات الجيش الصومالي في 2022؟

يحاول الصومال إعادة بناء جيشه الذي تعرض للانهيار عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد سياد بري عام 1991، وشمل ذلك دعوة الولايات المتحدة لمساعدته في بناء قواته... 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T09:57+0000

2022-01-30T09:57+0000

2022-01-30T09:57+0000

رصد عسكري

الصومال

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ووجه قائد القوات الجوية الصومالية الجنرال محمود شيخ علي، دعوة إلى واشنطن لمساعدة بلاده في بناء قواتها الجوية، خلال مشاركته في اجتماع قادة القوات الجوية في أفريقيا، بحسب ما ذكره موقع "الصومال اليوم" الصومالي، اليوم الأحد.ما هو تصنيف الجيش الصومالي عالميا؟تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، إلى أن الجيش الصومالي يحتل المرتبة رقم 138 بين أقوى 140 جيشا في العالم.يصل عدد جنود الجيش الصومالي إلى 17 ألف و500 جندي جميعهم قوات عاملة ولا يمتلك قوات احتياطية أو قوات شبه عسكرية.أما عدد سكان الصومال فيتجاوز 12 مليون نسمة بينهم نحو 1.6 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يصل سن التجنيد سنويا نحو 121 ألف نسمة.تمتلك القوات البحرية الصومالية 3 وحدات بحرية، وفقا لإحصائيات الموقع الأمريكي، الذي أوضح أن أسطوله التجاري يتكون من 4 سفن.يوجد في الصومال مينائين و52 مطارا، وتصل ميزانية الدفاع الصومالية إلى 63.9 مليون دولار.مساحة الصومال 637 ألف و657 كيلومترا مربعا ولديه حدود بحرية طولها 3 آلاف و25 كيلومترا وحدود مشتركة طولها ألفين و385 كيلومترا.هل يمتلك الصومال قوات جوية؟تشير إحصائيات الموقع الأمريكي لهذا العام إلى أن الجيش الصومالي لا يمتلك أي قوات جوية.

https://arabic.sputniknews.com/20220130/الصومال-يأمل-في-مساعدة-الولايات-المتحدة-في-إعادة-بناء-قواته-الجوية-1057452514.html

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رصد عسكري, الصومال