تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220130/بكين-تسجل-أعلى-معدل-إصابة-بكورونا-منذ-يونيو-2020-قبيل-الأولمبياد-1057455290.html
بكين تسجل أعلى معدل إصابة بكورونا منذ يونيو 2020 قبيل الأولمبياد
بكين تسجل أعلى معدل إصابة بكورونا منذ يونيو 2020 قبيل الأولمبياد
سجلت بكين اليوم الأحد، أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بمرض "كوفيد 19" منذ عام ونصف العام، حيث تستعد العاصمة الصينية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T10:39+0000
2022-01-30T10:39+0000
الصين
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1057356203_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6fcceb9e6e1eed9d115635d48ad3cd1c.jpg
تقيم الصين دورة الألعاب في فقاعة "مغلقة الحلقة" صارمة، كجزء من استراتيجيتها "صفر كوفيد" والتي تشمل عمليات الإغلاق المحددة والقيود على الحدود والحجر الصحي المطول.وفقا لبيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين المعنلة اليوم، سجلت بكين 20 إصابة جديدة الأحد، وهو أعلى معدل إصابة يومي في العاصمة منذ يونيو/ حزيران 2020.ساعد نهج "صفر كوفيد" ثاني أكبر اقتصاد في العالم على إبقاء الإصابات الجديدة أقل بكثير من العديد من البلدان الأخرى، لكنه يكافح تفشي المرض محليا في العديد من المدن وكذلك في الفقاعة الأولمبية.تمثل السنة القمرية الجديدة القادمة - أكبر عطلة وطنية في الصين - تحديا إضافيا حيث يعود ملايين الأشخاص إلى مسقط رأسهم ويختلطون بالعائلة والأصدقاء.أغلقت سلطات المدينة بعض المجمعات السكنية، فيما بدأ المسؤولون في منطقة فنغتاي - التي اكتشف فيها معظم الإصابات اليوم - في اختبار نحو مليوني شخص بحثا عن الفيروس.تفصل فقاعة الألعاب الأولمبية جميع المشاركين في الألعاب عن عموم الصينيين للحد من خطر انتشار العدوى. يخضع ما يقدر بنحو 60 ألف شخص داخل الفقاعة للاختبار اليومي.يوم الأحد، أبلغ المنظمون عن 34 حالة جديدة تتعلق بالألعاب، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 200 منذ إغلاق الفقاعة في 4 يناير/ كانون الثاني.تشمل الإصابات الجديدة 16 شخصا إما رياضيين أو مسؤولي فريق، ثبتت إصابتهم إما عند الوصول إلى المطار أو داخل الحلقة المغلقة. وقالت لجنة الصحة الوطنية يوم الأحد إن هناك 54 حالة محلية جديدة على مستوى البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/الصين-تجري-اختبارات-كورونا-لأي-شخص-يشتري-أدوية-البرد-1057026475.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1057356203_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d0df3547ad9d682ffb322905ea6f4189.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, فيروس كورونا

بكين تسجل أعلى معدل إصابة بكورونا منذ يونيو 2020 قبيل الأولمبياد

10:39 GMT 30.01.2022
© AFP 2021 / Noel Celis امرأة تستخدم كيسًا بلاستيكيًا كغطاء تمشي خارج محطة سكة حديد في بكين، 26 يناير 2022 ، قبل أكبر عطلة في العام، السنة القمرية الجديدة، والتي تبشر بعام النمر.
امرأة تستخدم كيسًا بلاستيكيًا كغطاء تمشي خارج محطة سكة حديد في بكين، 26 يناير 2022 ، قبل أكبر عطلة في العام، السنة القمرية الجديدة، والتي تبشر بعام النمر. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / Noel Celis
تابعنا عبر
سجلت بكين اليوم الأحد، أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بمرض "كوفيد 19" منذ عام ونصف العام، حيث تستعد العاصمة الصينية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بعد أيام.
تقيم الصين دورة الألعاب في فقاعة "مغلقة الحلقة" صارمة، كجزء من استراتيجيتها "صفر كوفيد" والتي تشمل عمليات الإغلاق المحددة والقيود على الحدود والحجر الصحي المطول.
وفقا لبيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين المعنلة اليوم، سجلت بكين 20 إصابة جديدة الأحد، وهو أعلى معدل إصابة يومي في العاصمة منذ يونيو/ حزيران 2020.
ساعد نهج "صفر كوفيد" ثاني أكبر اقتصاد في العالم على إبقاء الإصابات الجديدة أقل بكثير من العديد من البلدان الأخرى، لكنه يكافح تفشي المرض محليا في العديد من المدن وكذلك في الفقاعة الأولمبية.
تمثل السنة القمرية الجديدة القادمة - أكبر عطلة وطنية في الصين - تحديا إضافيا حيث يعود ملايين الأشخاص إلى مسقط رأسهم ويختلطون بالعائلة والأصدقاء.
اجراء فحص كورونا إلزامي في بكين قبل بدء أولمبياد بكين 2022، الصين 17 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
الصين تجري اختبارات كورونا لأي شخص يشتري أدوية البرد
24 يناير, 13:57 GMT
أغلقت سلطات المدينة بعض المجمعات السكنية، فيما بدأ المسؤولون في منطقة فنغتاي - التي اكتشف فيها معظم الإصابات اليوم - في اختبار نحو مليوني شخص بحثا عن الفيروس.
تفصل فقاعة الألعاب الأولمبية جميع المشاركين في الألعاب عن عموم الصينيين للحد من خطر انتشار العدوى. يخضع ما يقدر بنحو 60 ألف شخص داخل الفقاعة للاختبار اليومي.
يوم الأحد، أبلغ المنظمون عن 34 حالة جديدة تتعلق بالألعاب، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 200 منذ إغلاق الفقاعة في 4 يناير/ كانون الثاني.
تشمل الإصابات الجديدة 16 شخصا إما رياضيين أو مسؤولي فريق، ثبتت إصابتهم إما عند الوصول إلى المطار أو داخل الحلقة المغلقة. وقالت لجنة الصحة الوطنية يوم الأحد إن هناك 54 حالة محلية جديدة على مستوى البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية