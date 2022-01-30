بكين تسجل أعلى معدل إصابة بكورونا منذ يونيو 2020 قبيل الأولمبياد

تقيم الصين دورة الألعاب في فقاعة "مغلقة الحلقة" صارمة، كجزء من استراتيجيتها "صفر كوفيد" والتي تشمل عمليات الإغلاق المحددة والقيود على الحدود والحجر الصحي المطول.وفقا لبيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين المعنلة اليوم، سجلت بكين 20 إصابة جديدة الأحد، وهو أعلى معدل إصابة يومي في العاصمة منذ يونيو/ حزيران 2020.ساعد نهج "صفر كوفيد" ثاني أكبر اقتصاد في العالم على إبقاء الإصابات الجديدة أقل بكثير من العديد من البلدان الأخرى، لكنه يكافح تفشي المرض محليا في العديد من المدن وكذلك في الفقاعة الأولمبية.تمثل السنة القمرية الجديدة القادمة - أكبر عطلة وطنية في الصين - تحديا إضافيا حيث يعود ملايين الأشخاص إلى مسقط رأسهم ويختلطون بالعائلة والأصدقاء.أغلقت سلطات المدينة بعض المجمعات السكنية، فيما بدأ المسؤولون في منطقة فنغتاي - التي اكتشف فيها معظم الإصابات اليوم - في اختبار نحو مليوني شخص بحثا عن الفيروس.تفصل فقاعة الألعاب الأولمبية جميع المشاركين في الألعاب عن عموم الصينيين للحد من خطر انتشار العدوى. يخضع ما يقدر بنحو 60 ألف شخص داخل الفقاعة للاختبار اليومي.يوم الأحد، أبلغ المنظمون عن 34 حالة جديدة تتعلق بالألعاب، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 200 منذ إغلاق الفقاعة في 4 يناير/ كانون الثاني.تشمل الإصابات الجديدة 16 شخصا إما رياضيين أو مسؤولي فريق، ثبتت إصابتهم إما عند الوصول إلى المطار أو داخل الحلقة المغلقة. وقالت لجنة الصحة الوطنية يوم الأحد إن هناك 54 حالة محلية جديدة على مستوى البلاد.
أغلقت سلطات المدينة بعض المجمعات السكنية، فيما بدأ المسؤولون في منطقة فنغتاي - التي اكتشف فيها معظم الإصابات اليوم - في اختبار نحو مليوني شخص بحثا عن الفيروس.
تفصل فقاعة الألعاب الأولمبية جميع المشاركين في الألعاب عن عموم الصينيين للحد من خطر انتشار العدوى. يخضع ما يقدر بنحو 60 ألف شخص داخل الفقاعة للاختبار اليومي.
يوم الأحد، أبلغ المنظمون عن 34 حالة جديدة تتعلق بالألعاب، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 200 منذ إغلاق الفقاعة في 4 يناير/ كانون الثاني.
تشمل الإصابات الجديدة 16 شخصا إما رياضيين أو مسؤولي فريق، ثبتت إصابتهم إما عند الوصول إلى المطار أو داخل الحلقة المغلقة. وقالت لجنة الصحة الوطنية يوم الأحد إن هناك 54 حالة محلية جديدة على مستوى البلاد.