بماذا وصفت حماس زيارة هرتسوغ للإمارات؟

ونقلت وكالة شهاب، ظهر اليوم الأحد، بيانا عن حركة حماس، والتي أكدت من خلاله رفضها لكل "أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وقادة كيانه المزعوم"، على حد وصفها.وذكرت حركة حماس أن "استقبال قادة العدو في عواصمنا العربية والإسلامية مكافأة للاحتلال، وتشجيع على جرائمه بحق شعبنا"، معربة عن أسفها أن تأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني بالقتل والاعتقال حتى صبيحة هذا اليوم، ومواصلة السياسة الاستيطانية في الضفة الغربية، وحصار قطاع غزة، ومواصلة التنكيل بالأسرى.وأشارت حركة حماس إلى أن "هذه الزيارات التطبيعية مع الاحتلال من شأنها أن تشجع الاحتلال على مواصلة وتصعيد عدوانه على شعبنا وتنكره لحقوقه، وهو ما حصل منذ انطلاق مسار التطبيع"، داعية إلى التراجع الكامل عن مسار التطبيع الذي "لا يخدم إلا المصالح الصهيونية في المنطقة، ويتعارض مع المصالح الوطنية للدول والشعوب العربية والإسلامية".ووصل يتسحاق هرتسوغ، الرئيس الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إلى الإمارات، في زيارة تستمر يومين.وأكد الرئيس الإسرائيلي أنه يصنع التاريخ بصحبة محمد بن زايد، مثمنا دعوته الكريمة لزيارة أبوظبي برفقة زوجته، ميخال، حيث اعتبر دعوة ابن زايد "فرصة لتحوّل تاريخي في الشرق الأوسط".ومن المقرر أن يفتتح هرتزوغ ما يطلق عليه اسم "يوم إسرائيل" في معرض "إكسبو 2000" في دبي، مع الإشارة إلى أن تلك الزيارة هي الأولي الرسمية والعلنية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات.ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد زار الإمارات، في الثاني عشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي منذ توقيع البحرين والإمارات لاتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر 2020، بوساطة الرئيس السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
وذكرت حركة حماس أن "استقبال قادة العدو في عواصمنا العربية والإسلامية مكافأة للاحتلال، وتشجيع على جرائمه بحق شعبنا"، معربة عن أسفها أن تأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني بالقتل والاعتقال حتى صبيحة هذا اليوم، ومواصلة السياسة الاستيطانية في الضفة الغربية، وحصار قطاع غزة، ومواصلة التنكيل بالأسرى.
وأشارت حركة حماس إلى أن "هذه الزيارات التطبيعية مع الاحتلال من شأنها أن تشجع الاحتلال على مواصلة وتصعيد عدوانه على شعبنا وتنكره لحقوقه، وهو ما حصل منذ انطلاق مسار التطبيع"، داعية إلى التراجع الكامل عن مسار التطبيع الذي "لا يخدم إلا المصالح الصهيونية في المنطقة، ويتعارض مع المصالح الوطنية للدول والشعوب العربية والإسلامية".
The first-ever visit of an Israeli president to the UAE.
Israeli President Isaac Herzog opens his historic visit to the UAE, received in Abu Dhabi by His Highness Abdullah bin Zayed Al Nahyan the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the UAE. pic.twitter.com/gVxgI2BNCy
وأكد الرئيس الإسرائيلي أنه يصنع التاريخ بصحبة محمد بن زايد، مثمنا دعوته الكريمة لزيارة أبوظبي برفقة زوجته، ميخال، حيث اعتبر دعوة ابن زايد "فرصة لتحوّل تاريخي في الشرق الأوسط".
وصل قبل قليل رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ وعقيلته الى #ابوظبي في اول @Isaac_Herzog زيارة رسمية الى الإمارات حيث كان في استقباله وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد محطة أخرى من تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات 🇮🇱🇦🇪 واعرب هرتسوغ عن غبطته بالاسقبال الحميم 📸عاموس بن غرشوم pic.twitter.com/qIwJAAFfMu
ومن المقرر أن يفتتح هرتزوغ ما يطلق عليه اسم "يوم إسرائيل" في معرض "إكسبو 2000" في دبي، مع الإشارة إلى أن تلك الزيارة هي الأولي الرسمية والعلنية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات.
נשיא המדינה הרצוג ורעייתו מיכל נחתו באבו דאבי והתקבלו על ידי שר החוץ של איחוד האמירויות. עם נחיתתם התקבלו השניים בקבלת פנים חגיגית, שאחריה קיים הנשיא פגישה עם שר החוץ ושיתוף הפעולה הבינלאומי של איחוד האמירויות, השייח' עבדאללה בן זאיד@AmichaiStein1 (צילום: עמוס בן גרשון) pic.twitter.com/s9NMtaBsYZ
ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد زار الإمارات، في الثاني عشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي منذ توقيع البحرين والإمارات لاتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر 2020، بوساطة الرئيس السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.