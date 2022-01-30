https://arabic.sputniknews.com/20220130/بماذا-وصفت-حماس-زيارة-هرتسوغ-للإمارات؟-1057460261.html

بماذا وصفت حماس زيارة هرتسوغ للإمارات؟

بماذا وصفت حماس زيارة هرتسوغ للإمارات؟

استنكرت حركة حماس، اليوم الأحد، استقبال الإمارات للرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ على أراضيها. 30.01.2022, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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ونقلت وكالة شهاب، ظهر اليوم الأحد، بيانا عن حركة حماس، والتي أكدت من خلاله رفضها لكل "أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وقادة كيانه المزعوم"، على حد وصفها.وذكرت حركة حماس أن "استقبال قادة العدو في عواصمنا العربية والإسلامية مكافأة للاحتلال، وتشجيع على جرائمه بحق شعبنا"، معربة عن أسفها أن تأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني بالقتل والاعتقال حتى صبيحة هذا اليوم، ومواصلة السياسة الاستيطانية في الضفة الغربية، وحصار قطاع غزة، ومواصلة التنكيل بالأسرى.وأشارت حركة حماس إلى أن "هذه الزيارات التطبيعية مع الاحتلال من شأنها أن تشجع الاحتلال على مواصلة وتصعيد عدوانه على شعبنا وتنكره لحقوقه، وهو ما حصل منذ انطلاق مسار التطبيع"، داعية إلى التراجع الكامل عن مسار التطبيع الذي "لا يخدم إلا المصالح الصهيونية في المنطقة، ويتعارض مع المصالح الوطنية للدول والشعوب العربية والإسلامية".ووصل يتسحاق هرتسوغ، الرئيس الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إلى الإمارات، في زيارة تستمر يومين.وأكد الرئيس الإسرائيلي أنه يصنع التاريخ بصحبة محمد بن زايد، مثمنا دعوته الكريمة لزيارة أبوظبي برفقة زوجته، ميخال، حيث اعتبر دعوة ابن زايد "فرصة لتحوّل تاريخي في الشرق الأوسط".ومن المقرر أن يفتتح هرتزوغ ما يطلق عليه اسم "يوم إسرائيل" في معرض "إكسبو 2000" في دبي، مع الإشارة إلى أن تلك الزيارة هي الأولي الرسمية والعلنية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات.ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد زار الإمارات، في الثاني عشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي منذ توقيع البحرين والإمارات لاتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر 2020، بوساطة الرئيس السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

https://arabic.sputniknews.com/20220130/هرتسوغ-يطير-إلى-الإمارات-للقاء-محمد-بن-زايد-فرصة-لتحول-تاريخي-1057448171.html

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