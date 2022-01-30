تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220130/بن-زايد-إسرائيل-والإمارات-يجمعهما-فهم-مشترك-لأهمية-اتخاذ-موقف-حازم-ضد-الميليشيات-والقوى-الإرهابية-1057462135.html
ابن زايد: إسرائيل والإمارات يجمعهما فهم مشترك لأهمية اتخاذ موقف حازم ضد"الميليشيات والقوى الإرهابية"
ابن زايد: إسرائيل والإمارات يجمعهما فهم مشترك لأهمية اتخاذ موقف حازم ضد"الميليشيات والقوى الإرهابية"
قال ولي عهد أبو ظبي أثناء استقباله الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إن إسرائيل والإمارات يجمعهما فهم مشترك لأهمية اتخاذ موقف حازم ضد "الميليشيات والقوى... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T13:02+0000
2022-01-30T13:12+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1057461666_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_bf0d5531a8d50e24c128a2b4e9196130.jpg
وأعرب الرئيس الإسرائيلي عن إدانته للهجمات من "منظمات إرهابية" على سيادة الإمارات العربية المتحدة، داعيا إلى تعزيز اتفاقيات السلام مع دول عربية وإسلامية أخرى.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن هرتسوغ التقى بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان في الإمارات، وأكد "ندين أي نوع من الاعتداء على السيادة بواسطة منظمات إرهابية"، وذلك تعليقا على هجمات جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية ضد الإمارات.وأضاف هرتسوغ أيضا أنه يجب تعزيز "الاتفاقات الإبراهيمية، وانضمام دول أخرى إلى تلك الجهود المشتركة".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإسرائيلي أنه يصنع التاريخ بصحبة محمد بن زايد، مثمنا دعوته الكريمة لزيارة أبو ظبي برفقة زوجته، ميخال، حيث اعتبر دعوة ابن زايد "فرصة لتحوّل تاريخي في الشرق الأوسط".ومن المقرر أن يفتتح هرتسوغ ما يطلق عليه اسم "يوم إسرائيل" في معرض "إكسبو 2000" في دبي، مع الإشارة إلى أن تلك الزيارة هي الأولي الرسمية والعلنية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/السفير-الأمريكي-في-إسرائيل-زيارة-هرتسوغ-للإمارات-تاريخية-1057459455.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1057461666_44:0:979:701_1920x0_80_0_0_a516e0fd45993c78eb2448800b0a82c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

ابن زايد: إسرائيل والإمارات يجمعهما فهم مشترك لأهمية اتخاذ موقف حازم ضد"الميليشيات والقوى الإرهابية"

13:02 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 13:12 GMT 30.01.2022)
© Photo / Amos Ben-Gershom/ GPO الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في أبو ظبي
 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© Photo / Amos Ben-Gershom/ GPO
تابعنا عبر
قال ولي عهد أبو ظبي أثناء استقباله الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إن إسرائيل والإمارات يجمعهما فهم مشترك لأهمية اتخاذ موقف حازم ضد "الميليشيات والقوى الإرهابية".
وأعرب الرئيس الإسرائيلي عن إدانته للهجمات من "منظمات إرهابية" على سيادة الإمارات العربية المتحدة، داعيا إلى تعزيز اتفاقيات السلام مع دول عربية وإسلامية أخرى.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن هرتسوغ التقى بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان في الإمارات، وأكد "ندين أي نوع من الاعتداء على السيادة بواسطة منظمات إرهابية"، وذلك تعليقا على هجمات جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية ضد الإمارات.
وأضاف هرتسوغ أيضا أنه يجب تعزيز "الاتفاقات الإبراهيمية، وانضمام دول أخرى إلى تلك الجهود المشتركة".

من جانبه وجه ولي عهد أبو ظبي الشكر للرئيس الإسرائيلي على موقفه من الاعتداءات الحوثية على الإمارات، وقال بحسب الخارجية الإسرائيلية "أشكرك أولا على موقفك حيال الهجمات الإرهابية الأخيرة على منشآت مدنية في الإمارات، الذي يعبر عن النظرة المشتركة للتهديدات التي تحيق بالاستقرار الإقليمي والسلام خاصة تلك التي تفرضها المليشيات وقوى الإرهاب".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإسرائيلي أنه يصنع التاريخ بصحبة محمد بن زايد، مثمنا دعوته الكريمة لزيارة أبو ظبي برفقة زوجته، ميخال، حيث اعتبر دعوة ابن زايد "فرصة لتحوّل تاريخي في الشرق الأوسط".
ومن المقرر أن يفتتح هرتسوغ ما يطلق عليه اسم "يوم إسرائيل" في معرض "إكسبو 2000" في دبي، مع الإشارة إلى أن تلك الزيارة هي الأولي الرسمية والعلنية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات.
الرئيس الإسرائيلي هرتسوج يصل إلى الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
السفير الأمريكي في إسرائيل: زيارة هرتسوغ للإمارات "تاريخية"
12:06 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية