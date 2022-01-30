ابن زايد: إسرائيل والإمارات يجمعهما فهم مشترك لأهمية اتخاذ موقف حازم ضد"الميليشيات والقوى الإرهابية"
13:02 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 13:12 GMT 30.01.2022)
© Photo / Amos Ben-Gershom/ GPO الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في أبو ظبي
© Photo / Amos Ben-Gershom/ GPO
قال ولي عهد أبو ظبي أثناء استقباله الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إن إسرائيل والإمارات يجمعهما فهم مشترك لأهمية اتخاذ موقف حازم ضد "الميليشيات والقوى الإرهابية".
وأعرب الرئيس الإسرائيلي عن إدانته للهجمات من "منظمات إرهابية" على سيادة الإمارات العربية المتحدة، داعيا إلى تعزيز اتفاقيات السلام مع دول عربية وإسلامية أخرى.
Grateful to Sheikh @MohamedBinZayed for the warm welcome & hospitality at his palace. The Middle East has entered a new era thanks to the Crown Prince and other leaders’ wise and brave decision to normalise ties. We discussed future of Israel & UAE's bold new partnership. 🇮🇱🤝🇦🇪 pic.twitter.com/xTDn9q5mJB— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) January 30, 2022
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن هرتسوغ التقى بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان في الإمارات، وأكد "ندين أي نوع من الاعتداء على السيادة بواسطة منظمات إرهابية"، وذلك تعليقا على هجمات جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية ضد الإمارات.
وأضاف هرتسوغ أيضا أنه يجب تعزيز "الاتفاقات الإبراهيمية، وانضمام دول أخرى إلى تلك الجهود المشتركة".
من جانبه وجه ولي عهد أبو ظبي الشكر للرئيس الإسرائيلي على موقفه من الاعتداءات الحوثية على الإمارات، وقال بحسب الخارجية الإسرائيلية "أشكرك أولا على موقفك حيال الهجمات الإرهابية الأخيرة على منشآت مدنية في الإمارات، الذي يعبر عن النظرة المشتركة للتهديدات التي تحيق بالاستقرار الإقليمي والسلام خاصة تلك التي تفرضها المليشيات وقوى الإرهاب".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإسرائيلي أنه يصنع التاريخ بصحبة محمد بن زايد، مثمنا دعوته الكريمة لزيارة أبو ظبي برفقة زوجته، ميخال، حيث اعتبر دعوة ابن زايد "فرصة لتحوّل تاريخي في الشرق الأوسط".
ومن المقرر أن يفتتح هرتسوغ ما يطلق عليه اسم "يوم إسرائيل" في معرض "إكسبو 2000" في دبي، مع الإشارة إلى أن تلك الزيارة هي الأولي الرسمية والعلنية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات.