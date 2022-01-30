تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220130/بوسي-شلبي-تعلق-تجاهل-الفنان-الهندي-سلمان-خان-في-حفل-جو-أورد-بموسم-الرياض-1057475335.html
بوسي شلبي تعلق "تجاهل الفنان الهندي سلمان خان" في حفل "جو أورد" بموسم الرياض
بوسي شلبي تعلق "تجاهل الفنان الهندي سلمان خان" في حفل "جو أورد" بموسم الرياض
علقت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن أنها تجاهلت الممثل الهندي سلمان خان خلال حفل توزيع جوائز "جوي أورد"، ضمن... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T16:59+0000
2022-01-30T16:59+0000
2022-01-30T16:59+0000
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
موسم الرياض
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1048734384_0:111:2124:1306_1920x0_80_0_0_001c740b09b82f1521f69a5a3c510d94.jpg
ذكر ذلك موقع "في الفن"، اليوم الأحد، في خبر عن الإعلامية المصرية، مشيرا إلى قول بوسي شلبي، إن هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة وأنها كانت مجرد مزحة.ولفتت إلى أنها لم ترحب بأحد لا بالفنان الأمريكي جون ترافولتا ولا بالفنان الهندي سلمان خان، مشيرة إلى أنها كانت تمزج لمخاطبة وسائل التواصل الاجتماعي.وحول الفيديو الذي تم تداوله لها وهي ترحب بالفنان الأمريكي جون ترافولتا دون الاهتمام بسلمان خان، قالت الإعلامية المصرية إنها لم تقصد الاهتمام بفنان دون آخر.ولفت الموقع إلى أن الإعلامية المصرية تعرضت لانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو، الذي جعل البعض يسخر منها ويقول إنها لم تصدق نفسها عندما التقت هذا النجم العالمي.يذكر أن حفل جوائز "جوي أورد" تم إقامته ضمن فعاليات موسم الرياض احتفالا بصناعة الترفيه في العالم العربي بمشاركة نجوم عالميين.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/رد-فعل-إعلامية-مصرية-عند-رؤيتها-لجون-ترافولتا-يعرضها-لموجة-سخرية-على-مواقع-التواصل-فيديو-1057404462.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1048734384_118:0:2006:1416_1920x0_80_0_0_e7eb1e603b709ab77e21c9ad2f864c3f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الفنانين في مصر, موسم الرياض
بوسي شلبي تعلق "تجاهل الفنان الهندي سلمان خان" في حفل "جو أورد" بموسم الرياض
علقت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن أنها تجاهلت الممثل الهندي سلمان خان خلال حفل توزيع جوائز "جوي أورد"، ضمن فعاليات موسم الرياض.
ذكر ذلك موقع "في الفن"، اليوم الأحد، في
خبر عن الإعلامية المصرية
، مشيرا إلى قول بوسي شلبي، إن هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة وأنها كانت مجرد مزحة.
ولفتت إلى أنها لم ترحب بأحد لا بالفنان الأمريكي جون ترافولتا ولا بالفنان الهندي سلمان خان، مشيرة إلى أنها كانت تمزج لمخاطبة وسائل التواصل الاجتماعي.
وحول الفيديو الذي تم تداوله لها وهي ترحب
بالفنان الأمريكي جون ترافولتا
دون الاهتمام بسلمان خان، قالت الإعلامية المصرية إنها لم تقصد الاهتمام بفنان دون آخر.
ولفت الموقع إلى أن
الإعلامية المصرية
تعرضت لانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو، الذي جعل البعض يسخر منها ويقول إنها لم تصدق نفسها عندما التقت هذا النجم العالمي.
يذكر أن حفل جوائز "جوي أورد" تم إقامته ضمن فعاليات موسم الرياض احتفالا بصناعة الترفيه في العالم العربي بمشاركة
نجوم عالميين
.