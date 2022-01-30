تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
نهاية البث.. مصر تتأهل إلى المربع الذهبي بعد الفوز على المغرب 2-1
https://arabic.sputniknews.com/20220130/بوسي-شلبي-تعلق-تجاهل-الفنان-الهندي-سلمان-خان-في-حفل-جو-أورد-بموسم-الرياض-1057475335.html
بوسي شلبي تعلق "تجاهل الفنان الهندي سلمان خان" في حفل "جو أورد" بموسم الرياض
بوسي شلبي تعلق "تجاهل الفنان الهندي سلمان خان" في حفل "جو أورد" بموسم الرياض
علقت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن أنها تجاهلت الممثل الهندي سلمان خان خلال حفل توزيع جوائز "جوي أورد"، ضمن... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T16:59+0000
2022-01-30T16:59+0000
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
موسم الرياض
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1048734384_0:111:2124:1306_1920x0_80_0_0_001c740b09b82f1521f69a5a3c510d94.jpg
ذكر ذلك موقع "في الفن"، اليوم الأحد، في خبر عن الإعلامية المصرية، مشيرا إلى قول بوسي شلبي، إن هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة وأنها كانت مجرد مزحة.ولفتت إلى أنها لم ترحب بأحد لا بالفنان الأمريكي جون ترافولتا ولا بالفنان الهندي سلمان خان، مشيرة إلى أنها كانت تمزج لمخاطبة وسائل التواصل الاجتماعي.وحول الفيديو الذي تم تداوله لها وهي ترحب بالفنان الأمريكي جون ترافولتا دون الاهتمام بسلمان خان، قالت الإعلامية المصرية إنها لم تقصد الاهتمام بفنان دون آخر.ولفت الموقع إلى أن الإعلامية المصرية تعرضت لانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو، الذي جعل البعض يسخر منها ويقول إنها لم تصدق نفسها عندما التقت هذا النجم العالمي.يذكر أن حفل جوائز "جوي أورد" تم إقامته ضمن فعاليات موسم الرياض احتفالا بصناعة الترفيه في العالم العربي بمشاركة نجوم عالميين.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/رد-فعل-إعلامية-مصرية-عند-رؤيتها-لجون-ترافولتا-يعرضها-لموجة-سخرية-على-مواقع-التواصل-فيديو-1057404462.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1048734384_118:0:2006:1416_1920x0_80_0_0_e7eb1e603b709ab77e21c9ad2f864c3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار الفنانين في مصر, موسم الرياض

بوسي شلبي تعلق "تجاهل الفنان الهندي سلمان خان" في حفل "جو أورد" بموسم الرياض

16:59 GMT 30.01.2022
© AFP 2021 / AMRO MARAGHIالإعلامية المصرية، بوسي شلبي، في لقاء تلفزيوني مع الفنانة المصرية، بوسي
الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، في لقاء تلفزيوني مع الفنانة المصرية، بوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / AMRO MARAGHI
تابعنا عبر
علقت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن أنها تجاهلت الممثل الهندي سلمان خان خلال حفل توزيع جوائز "جوي أورد"، ضمن فعاليات موسم الرياض.
ذكر ذلك موقع "في الفن"، اليوم الأحد، في خبر عن الإعلامية المصرية، مشيرا إلى قول بوسي شلبي، إن هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة وأنها كانت مجرد مزحة.
الممثل الأمريكي جون ترافولتا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
رد فعل إعلامية مصرية عند رؤيتها لجون ترافولتا يعرضها لموجة سخرية على مواقع التواصل... فيديو
أمس, 06:49 GMT
ولفتت إلى أنها لم ترحب بأحد لا بالفنان الأمريكي جون ترافولتا ولا بالفنان الهندي سلمان خان، مشيرة إلى أنها كانت تمزج لمخاطبة وسائل التواصل الاجتماعي.
وحول الفيديو الذي تم تداوله لها وهي ترحب بالفنان الأمريكي جون ترافولتا دون الاهتمام بسلمان خان، قالت الإعلامية المصرية إنها لم تقصد الاهتمام بفنان دون آخر.
ولفت الموقع إلى أن الإعلامية المصرية تعرضت لانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو، الذي جعل البعض يسخر منها ويقول إنها لم تصدق نفسها عندما التقت هذا النجم العالمي.
يذكر أن حفل جوائز "جوي أورد" تم إقامته ضمن فعاليات موسم الرياض احتفالا بصناعة الترفيه في العالم العربي بمشاركة نجوم عالميين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية