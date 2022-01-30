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تأجيل رحلة جوية بعد اكتشاف طاقم الطائرة اختفاء بوابتها...صور
تأجيل رحلة جوية بعد اكتشاف طاقم الطائرة اختفاء بوابتها...صور
تضرر باب طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية في مطار "كيب تاون" الدولي في عاصمة جنوب أفريقيا، حيث خُلع الباب تماما عندما ترك مفتوحًا أثناء عملية السحب... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T12:49+0000
2022-01-30T12:49+0000
العالم
بريطانيا
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وأكدت شركة الخطوط الجوية البريطانية الواقعة، قائلة إنه "لم يكن هناك طاقم أو ركاب على متن الطائرة وقت وقوع الحادث، حيث لم يصب" حسبما نشر موقع "نيوز 24".وتم إلغاء رحلة العودة إلى لندن، والتي كان من المقرر أن تغادر في وقت لاحق من ليلة الثلاثاء المقبل، نتيجة الأضرار التي لحقت بالباب، حيث تم إرجاء المسافرين إلى رحلة لاحقة.وقالت الخطوط الجوية البريطانية في بيان "لقد اعتذرنا لعملائنا عن التأخير الطفيف في مغادرتهم كيب تاون بسبب مشكلة في الطائرة الأصلية، عملاؤنا الآن بأمان في طريقهم إلى لندن".وقالت شركة مطارات جنوب إفريقيا إن الحادث وقع "أثناء دفع الطائرة للخلف بواسطة قاطرة وإعادة وضعها لمغادرة لاحقة"."اتصل باب الطائرة بجسر تحميل الركاب (الجسر الجوي) ولحقت أضرار بباب الطائرة وجسر تحميل الركاب.قال مارك ماكلين، المدير العام الإقليمي لمجموعة مطار كيب تاون الدولي: "تخضع الطائرة وجسر تحميل الركاب للإصلاحات. ولم يصب أحد أو يصاب بأذى خلال هذا الحادث ولم يكن هناك ركاب على متن الطائرة وقت وقوع الحادث".وقال ماكلين إن الحادث قيد التحقيق.سنتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع وقوع حوادث في المستقبل. نواصل العمل مع شركات الطيران ومقدمي الخدمات والشركاء لدينا للحفاظ على أعلى معايير السلامة في مطارنا ".
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العالم, بريطانيا

تأجيل رحلة جوية بعد اكتشاف طاقم الطائرة اختفاء بوابتها...صور

12:49 GMT 30.01.2022
© AP Photo / Ted S. Warrenطائرة بوينغ 737 ماكس
طائرة بوينغ 737 ماكس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Ted S. Warren
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تضرر باب طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية في مطار "كيب تاون" الدولي في عاصمة جنوب أفريقيا، حيث خُلع الباب تماما عندما ترك مفتوحًا أثناء عملية السحب الروتينية للطائرة بعد هبوطها (عملية ركن الطائرة بواسطة مركبة أرضية خاصة).
وأكدت شركة الخطوط الجوية البريطانية الواقعة، قائلة إنه "لم يكن هناك طاقم أو ركاب على متن الطائرة وقت وقوع الحادث، حيث لم يصب" حسبما نشر موقع "نيوز 24".
وتم إلغاء رحلة العودة إلى لندن، والتي كان من المقرر أن تغادر في وقت لاحق من ليلة الثلاثاء المقبل، نتيجة الأضرار التي لحقت بالباب، حيث تم إرجاء المسافرين إلى رحلة لاحقة.
وقالت الخطوط الجوية البريطانية في بيان "لقد اعتذرنا لعملائنا عن التأخير الطفيف في مغادرتهم كيب تاون بسبب مشكلة في الطائرة الأصلية، عملاؤنا الآن بأمان في طريقهم إلى لندن".
وقالت شركة مطارات جنوب إفريقيا إن الحادث وقع "أثناء دفع الطائرة للخلف بواسطة قاطرة وإعادة وضعها لمغادرة لاحقة".
"اتصل باب الطائرة بجسر تحميل الركاب (الجسر الجوي) ولحقت أضرار بباب الطائرة وجسر تحميل الركاب.
قال مارك ماكلين، المدير العام الإقليمي لمجموعة مطار كيب تاون الدولي: "تخضع الطائرة وجسر تحميل الركاب للإصلاحات. ولم يصب أحد أو يصاب بأذى خلال هذا الحادث ولم يكن هناك ركاب على متن الطائرة وقت وقوع الحادث".
وقال ماكلين إن الحادث قيد التحقيق.
سنتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع وقوع حوادث في المستقبل. نواصل العمل مع شركات الطيران ومقدمي الخدمات والشركاء لدينا للحفاظ على أعلى معايير السلامة في مطارنا ".
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