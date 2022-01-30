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https://arabic.sputniknews.com/20220130/تأجيل-محاكمة-شقيق-بوتفليقة-بسبب-كورونا-1057458952.html
تأجيل محاكمة شقيق بوتفليقة بسبب كورونا
تأجيل محاكمة شقيق بوتفليقة بسبب كورونا
أصدت محكمة جزائرية قرارا، اليوم الأحد، بتأجيل محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح، والمستشار السابق برئاسة الجمهورية السعيد بوتفليقة. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T11:53+0000
2022-01-30T11:53+0000
2022-01-30T11:53+0000
الجزائر
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وذكرت صحيفة "النهار" أن محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة أجلت محاكمة هؤلاء المتهمين إلى الدورة الجنائية المقبلة.وجاء تأجيل النظر في القضية بناء على طلب من هيئة الدفاع بسبب وجود اصابات بفيروس كورونا وسط بعض المحامين الموكلين في الملف.وعبر الطيب لوح عن تمسكه بتأجيل المحاكمة من أجل حضور كافة دفاعه، وبسبب غياب المتهمة غير الموقوفة بن خليفة مريم.كما شهدت الجلسة تغيب بعض المتهمين غير الموقوفين عن الحضور بينهم العضو السابق بمجلس الأمة بتلمسان "بن خليفة مريم".وظهر المتهم الموقوف السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في صحة جيدة، حيث عبر عن استعداداه للمحاكمة بحماس كبير.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/عودة-العمليات-الإرهابية-على-حدود-الجزائرخبراء-يحذرون-من-التبعات-1057438387.html
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الجزائر
تأجيل محاكمة شقيق بوتفليقة بسبب كورونا
أصدت محكمة جزائرية قرارا، اليوم الأحد، بتأجيل محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح، والمستشار السابق برئاسة الجمهورية السعيد بوتفليقة.
وذكرت
صحيفة "النهار"
أن محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة أجلت محاكمة هؤلاء المتهمين إلى الدورة الجنائية المقبلة.
وجاء تأجيل النظر في القضية بناء على طلب من هيئة الدفاع بسبب وجود اصابات بفيروس كورونا وسط بعض المحامين الموكلين في الملف.
وعبر الطيب لوح عن تمسكه بتأجيل المحاكمة من أجل حضور كافة دفاعه، وبسبب غياب المتهمة غير الموقوفة بن خليفة مريم.
كما شهدت الجلسة تغيب بعض المتهمين غير الموقوفين عن الحضور بينهم العضو السابق بمجلس الأمة بتلمسان "بن خليفة مريم".
وظهر المتهم الموقوف السعيد بوتفليقة
شقيق الرئيس الراحل
عبد العزيز بوتفليقة في صحة جيدة، حيث عبر عن استعداداه للمحاكمة بحماس كبير.