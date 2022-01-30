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https://arabic.sputniknews.com/20220130/تأجيل-محاكمة-شقيق-بوتفليقة-بسبب-كورونا-1057458952.html
تأجيل محاكمة شقيق بوتفليقة بسبب كورونا
تأجيل محاكمة شقيق بوتفليقة بسبب كورونا
أصدت محكمة جزائرية قرارا، اليوم الأحد، بتأجيل محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح، والمستشار السابق برئاسة الجمهورية السعيد بوتفليقة. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T11:53+0000
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الجزائر
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وذكرت صحيفة "النهار" أن محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة أجلت محاكمة هؤلاء المتهمين إلى الدورة الجنائية المقبلة.وجاء تأجيل النظر في القضية بناء على طلب من هيئة الدفاع بسبب وجود اصابات بفيروس كورونا وسط بعض المحامين الموكلين في الملف.وعبر الطيب لوح عن تمسكه بتأجيل المحاكمة من أجل حضور كافة دفاعه، وبسبب غياب المتهمة غير الموقوفة بن خليفة مريم.كما شهدت الجلسة تغيب بعض المتهمين غير الموقوفين عن الحضور بينهم العضو السابق بمجلس الأمة بتلمسان "بن خليفة مريم".وظهر المتهم الموقوف السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في صحة جيدة، حيث عبر عن استعداداه للمحاكمة بحماس كبير.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/عودة-العمليات-الإرهابية-على-حدود-الجزائرخبراء-يحذرون-من-التبعات-1057438387.html
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تأجيل محاكمة شقيق بوتفليقة بسبب كورونا

11:53 GMT 30.01.2022
© AFP 2021 / FAROUK BATICHEالسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وإلى جانبه رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي
السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وإلى جانبه رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / FAROUK BATICHE
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أصدت محكمة جزائرية قرارا، اليوم الأحد، بتأجيل محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح، والمستشار السابق برئاسة الجمهورية السعيد بوتفليقة.
وذكرت صحيفة "النهار" أن محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة أجلت محاكمة هؤلاء المتهمين إلى الدورة الجنائية المقبلة.
جنود الجيش الجزائري يرفعون الأعلام - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
عودة العمليات الإرهابية على حدود الجزائر...خبراء يحذرون من التبعات
أمس, 18:22 GMT
وجاء تأجيل النظر في القضية بناء على طلب من هيئة الدفاع بسبب وجود اصابات بفيروس كورونا وسط بعض المحامين الموكلين في الملف.
وعبر الطيب لوح عن تمسكه بتأجيل المحاكمة من أجل حضور كافة دفاعه، وبسبب غياب المتهمة غير الموقوفة بن خليفة مريم.
كما شهدت الجلسة تغيب بعض المتهمين غير الموقوفين عن الحضور بينهم العضو السابق بمجلس الأمة بتلمسان "بن خليفة مريم".
وظهر المتهم الموقوف السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في صحة جيدة، حيث عبر عن استعداداه للمحاكمة بحماس كبير.
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