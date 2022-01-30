ترامب يتوعد بإجراء تحقيق في فساد بايدن

وأعرب ترامب عن أمله في أن يحصل أنصاره في الحزب الجمهوري على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في الثامن من نوفمبر المقبل.ينفي الرئيس الحالي للبيت الأبيض مزاعم التورط في العديد من مشاريع الأعمال الأجنبية لابنه هانتر، الذي كان على وجه الخصوص عضوًا في مجلس إدارة شركة "Burisma" الأوكرانية.
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متحدثًا إلى أنصاره في تجمع حاشد في كونرو بولاية تكساس، إنه سيبدأ تحقيق فساد في ملف خلفه جو بايدن بمجرد عودة الكونغرس إلى سيطرة الجمهوريين.
وأعرب ترامب عن أمله في أن يحصل أنصاره في الحزب الجمهوري على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في الثامن من نوفمبر المقبل.
وقال ترامب: "كن مطمئنًا أنه عندما يستعيد الجمهوريون الكونغرس، سيتم التحقيق في فساد بايدن. ملايين الدولارات التي أخذها بايدن من الصين تفسر أيضًا سبب رفض جو تحميل الحزب الشيوعي (الصيني) المسؤولية عن انطلاق الفيروس علينا وعلى بقية العالم".
ينفي الرئيس الحالي للبيت الأبيض مزاعم التورط في العديد من مشاريع الأعمال الأجنبية لابنه هانتر، الذي كان على وجه الخصوص عضوًا في مجلس إدارة شركة "Burisma" الأوكرانية.