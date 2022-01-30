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ترامب يتوعد بإجراء تحقيق في فساد بايدن
ترامب يتوعد بإجراء تحقيق في فساد بايدن
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متحدثًا إلى أنصاره في تجمع حاشد في كونرو بولاية تكساس، إنه سيبدأ تحقيق فساد في ملف خلفه جو بايدن بمجرد عودة الكونغرس... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T06:07+0000
2022-01-30T06:07+0000
العالم
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وأعرب ترامب عن أمله في أن يحصل أنصاره في الحزب الجمهوري على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في الثامن من نوفمبر المقبل.ينفي الرئيس الحالي للبيت الأبيض مزاعم التورط في العديد من مشاريع الأعمال الأجنبية لابنه هانتر، الذي كان على وجه الخصوص عضوًا في مجلس إدارة شركة "Burisma" الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/بايدن-تحت-خطر-العزل-صحيفة-أمريكية-توضح-الشرخ-الكبير-في-الكونغرس-بما-يتعلق-بالأزمة-الأوكرانية-1057421727.html
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العالم

ترامب يتوعد بإجراء تحقيق في فساد بايدن

06:07 GMT 30.01.2022
© REUTERS / JIM BOURGالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / JIM BOURG
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متحدثًا إلى أنصاره في تجمع حاشد في كونرو بولاية تكساس، إنه سيبدأ تحقيق فساد في ملف خلفه جو بايدن بمجرد عودة الكونغرس إلى سيطرة الجمهوريين.
وأعرب ترامب عن أمله في أن يحصل أنصاره في الحزب الجمهوري على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في الثامن من نوفمبر المقبل.

وقال ترامب: "كن مطمئنًا أنه عندما يستعيد الجمهوريون الكونغرس، سيتم التحقيق في فساد بايدن. ملايين الدولارات التي أخذها بايدن من الصين تفسر أيضًا سبب رفض جو تحميل الحزب الشيوعي (الصيني) المسؤولية عن انطلاق الفيروس علينا وعلى بقية العالم".

ينفي الرئيس الحالي للبيت الأبيض مزاعم التورط في العديد من مشاريع الأعمال الأجنبية لابنه هانتر، الذي كان على وجه الخصوص عضوًا في مجلس إدارة شركة "Burisma" الأوكرانية.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
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