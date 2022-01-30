تركيا تدعو مواطنيها إلى التخلي عن الدولار لصالح الليرة

وفقا لوكالة "بلومبيرغ"، فإن مقطع فيديو بُدء تداوله عبر التلفزيون الوطني ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، يشجع المواطنين على العمل الجاد ويطلب منهم استثمار مدخراتهم في الودائع بالليرة التركية التي توفر الحماية ضد انخفاض قيمة العملة.تراجعت الليرة مقابل الدولار الأمريكي في السنوات الأخيرة، وانخفضت إلى مستويات غير مسبوقة بحلول نهاية عام 2021، بحسب "بلومبيرغ".قدم الرئيس رجب طيب أردوغان مجموعة من الإجراءات في 20 ديسمبر/ كانون الأول لوقف الانهيار، وكانت العملة مستقرة نسبيا هذا الشهر، كما وضع البنك المركزي الليرة في قلب سياسته ووعد بحمايتها.بالأمس، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر وأن التضخم سينخفض نتيجة لذلك.
دفعت الحكومة التركية خطتها الرامية إلى إنقاذ الليرة التي شهدت انخفاضا حادا العام الماضي، إلى مرحلة جديدة، حيث بدأت حملة إعلانية لإقناع المواطنين بتحويل مدخراتهم إلى العملة المحلية.
وفقا لوكالة "بلومبيرغ"، فإن مقطع فيديو بُدء تداوله عبر التلفزيون الوطني ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، يشجع المواطنين على العمل الجاد ويطلب منهم استثمار مدخراتهم في الودائع بالليرة التركية التي توفر الحماية ضد انخفاض قيمة العملة.
تراجعت الليرة مقابل الدولار الأمريكي في السنوات الأخيرة، وانخفضت إلى مستويات غير مسبوقة بحلول نهاية عام 2021، بحسب "بلومبيرغ".
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