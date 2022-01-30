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https://arabic.sputniknews.com/20220130/تعطل-خدمات-القطارات-في-ألمانيا-بسبب-عاصفة-والسلطات-تحذر-من-فيضان-1057459726.html
تعطل خدمات القطارات في ألمانيا بسبب عاصفة والسلطات تحذر من فيضان
تعطل خدمات القطارات في ألمانيا بسبب عاصفة والسلطات تحذر من فيضان
تعطلت خدمات القطارات في بعض مناطق ألمانيا خلال الليلة الماضية، بسبب هبوب عاصفة على مناطق ساحلية في شمال البلاد. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T12:11+0000
2022-01-30T12:11+0000
أخبار ألمانيا
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وحسب "رويترز" فإن العاصفة التي شملت بعض المدن، ومنها هامبورج، أثرت على خدمات القطارات وعطلتها، وأثارت تحذيرات من حدوث فيضان.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون بشمال ألمانيا (إن.دي.آر) إن التيار الكهربائي قد انقطع متأثرا بالعاصفة في عدة مناطق سكنية بالقرب من مدينة فيسمار شرقي هامبورج.كانت هيئة الأرصاد الألمانية قد حذرت من رياح بقوة الإعصار في شمال البلاد ربما تصل سرعتها إلى نحو مئة كيلومتر في الساعة.وقالت خدمات الطوارئ في بيان إنها رفعت الأشجار التي سقطت وعرقلت السير على السكك الحديدية والطرق، كما أنقذت رجلين بعد أن علق قارب تحت جسر في المدينة الشمالية.
https://arabic.sputniknews.com/20171005/عاصفة-ألمانيا-القطارات-1026596698.html
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أخبار ألمانيا

تعطل خدمات القطارات في ألمانيا بسبب عاصفة والسلطات تحذر من فيضان

12:11 GMT 30.01.2022
© AP Photo / Michael Probstطيور النورس على شاطئ بحر البلطيق في تيميندورفير ستراند، مع اقتراب عاصفة ثلجية في الخلفية، ألمانيا 6 أبريل 2021
طيور النورس على شاطئ بحر البلطيق في تيميندورفير ستراند، مع اقتراب عاصفة ثلجية في الخلفية، ألمانيا 6 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Michael Probst
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تعطلت خدمات القطارات في بعض مناطق ألمانيا خلال الليلة الماضية، بسبب هبوب عاصفة على مناطق ساحلية في شمال البلاد.
وحسب "رويترز" فإن العاصفة التي شملت بعض المدن، ومنها هامبورج، أثرت على خدمات القطارات وعطلتها، وأثارت تحذيرات من حدوث فيضان.
إعصار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2017
عاصفة تقتل امرأة في ألمانيا وتوقف القطارات في شمالها
5 أكتوبر 2017, 16:49 GMT
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون بشمال ألمانيا (إن.دي.آر) إن التيار الكهربائي قد انقطع متأثرا بالعاصفة في عدة مناطق سكنية بالقرب من مدينة فيسمار شرقي هامبورج.

وارتفع منسوب المياه في نهر إلبه الذي يصب في بحر الشمال بمقدار 5.2 متر فوق المستويات الطبيعية، ما ادى إلى غرق سوق السمك المشهور في هامبورج.

كانت هيئة الأرصاد الألمانية قد حذرت من رياح بقوة الإعصار في شمال البلاد ربما تصل سرعتها إلى نحو مئة كيلومتر في الساعة.

ووصل عدد البلاغات التي تلقاها مسؤولو الإطفاء في هامبورج الليلة الماضية إلى 450.

وقالت خدمات الطوارئ في بيان إنها رفعت الأشجار التي سقطت وعرقلت السير على السكك الحديدية والطرق، كما أنقذت رجلين بعد أن علق قارب تحت جسر في المدينة الشمالية.
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