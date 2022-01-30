تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220130/تعطل-خدمات-القطارات-في-ألمانيا-بسبب-عاصفة-والسلطات-تحذر-من-فيضان-1057459726.html
تعطل خدمات القطارات في ألمانيا بسبب عاصفة والسلطات تحذر من فيضان
تعطل خدمات القطارات في ألمانيا بسبب عاصفة والسلطات تحذر من فيضان
تعطلت خدمات القطارات في بعض مناطق ألمانيا خلال الليلة الماضية، بسبب هبوب عاصفة على مناطق ساحلية في شمال البلاد. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T12:11+0000
2022-01-30T12:11+0000
2022-01-30T12:11+0000
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/1048626036_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_73dad5923c4f046f498131d70c16eff9.jpg
وحسب "رويترز" فإن العاصفة التي شملت بعض المدن، ومنها هامبورج، أثرت على خدمات القطارات وعطلتها، وأثارت تحذيرات من حدوث فيضان.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون بشمال ألمانيا (إن.دي.آر) إن التيار الكهربائي قد انقطع متأثرا بالعاصفة في عدة مناطق سكنية بالقرب من مدينة فيسمار شرقي هامبورج.كانت هيئة الأرصاد الألمانية قد حذرت من رياح بقوة الإعصار في شمال البلاد ربما تصل سرعتها إلى نحو مئة كيلومتر في الساعة.وقالت خدمات الطوارئ في بيان إنها رفعت الأشجار التي سقطت وعرقلت السير على السكك الحديدية والطرق، كما أنقذت رجلين بعد أن علق قارب تحت جسر في المدينة الشمالية.
https://arabic.sputniknews.com/20171005/عاصفة-ألمانيا-القطارات-1026596698.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/1048626036_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8d3451a139b01abf1a0f59e07812fe68.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
تعطل خدمات القطارات في ألمانيا بسبب عاصفة والسلطات تحذر من فيضان
تعطلت خدمات القطارات في بعض مناطق ألمانيا خلال الليلة الماضية، بسبب هبوب عاصفة على مناطق ساحلية في شمال البلاد.
وحسب "رويترز" فإن العاصفة التي شملت بعض المدن، ومنها هامبورج، أثرت على
خدمات القطارات
وعطلتها، وأثارت تحذيرات من حدوث فيضان.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون بشمال ألمانيا (إن.دي.آر) إن التيار الكهربائي قد انقطع متأثرا بالعاصفة في عدة مناطق سكنية بالقرب من مدينة فيسمار شرقي هامبورج.
وارتفع منسوب المياه في نهر إلبه الذي يصب في
بحر الشمال بمقدار 5.2 متر فوق المستويات الطبيعية، ما ادى إلى غرق سوق السمك المشهور في هامبورج.
كانت هيئة الأرصاد الألمانية قد حذرت من رياح بقوة الإعصار في شمال البلاد ربما تصل سرعتها إلى نحو مئة كيلومتر في الساعة.
ووصل عدد البلاغات
التي تلقاها مسؤولو الإطفاء في هامبورج الليلة الماضية إلى 450.
وقالت خدمات الطوارئ في بيان إنها رفعت الأشجار التي سقطت وعرقلت السير على السكك الحديدية والطرق، كما أنقذت رجلين بعد أن علق قارب تحت جسر في المدينة الشمالية.