تعيين أول وكيلة بتاريخ وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية

وأصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، قرارا إداريا يقضي بتكليف الدكتورة القاسم، وكيلةً للتخطيط والتحوّل الرقمي لمدة عام.كما يأتي القرار الذي أصدره الوزير اليوم في إطار الجهود التي يبذلها لتعزيز دور المرأة في المناصب والمهام القيادية بقطاعات الوزارة ووكالتها المختلفة مواكبة لرؤية المملكة 2030، وإيماناَ من الوزارة بأهمية تفعيل الدور المميز للمرأة السعودية في خدمة القطاعات الحكومية والاستفادة منها في التطوير وتحقيق مستهدفات الوزارة.هذا وكان آل الشيخ قد أسند في قرار سابق للدكتورة ليلى القاسم إدارة الحوكمة التي ترتبط بمكتبه، في إطار تطوير العمل الإداري بالوزارة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وتعزيز مبدأ الشفافية.وتحمل القاسم شهادة الدكتوراه في تخصص الإدارة والتخطيط التربوي، من كلية التربية في جامعة الملك سعود.وكانت القاسم تشغل قبل تعيينها وكيلة للوزارة، منصب مديرة إدارة الحوكمة في وزارة الشؤون الإسلامية، قبل أن يقرر الوزير آل الشيخ تعيينها في المنصب الجديد كأول امرأة تشغله في تاريخ المملكة.وعملت القاسم سابقا، مع وزارة التعليم، كما أنها محاضرة متعاونة في كلية خدمة المجتمع، ومدربة معتمدة في مهارات التخطيط والتنظيم والقيادة والإدارة، ومحكّمة للأولمبياد الوطني للأبحاث العلمية لطالبات التعليم العام.
عينت السلطات السعودية الأكاديمية ليلى بنت حمد القاسم، اليوم الأحد، في منصب رفيع بوزارة الشؤون الإسلامية في أحدث قرارات التمكين للنساء بمختلف القطاعات في البلاد.
وأصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، قرارا إداريا يقضي بتكليف الدكتورة القاسم، وكيلةً للتخطيط والتحوّل الرقمي لمدة عام.
كما يأتي القرار الذي أصدره الوزير اليوم في إطار الجهود التي يبذلها لتعزيز دور المرأة في المناصب والمهام القيادية بقطاعات الوزارة ووكالتها المختلفة مواكبة لرؤية المملكة 2030، وإيماناَ من الوزارة بأهمية تفعيل الدور المميز للمرأة السعودية في خدمة القطاعات الحكومية والاستفادة منها في التطوير وتحقيق مستهدفات الوزارة.
هذا وكان آل الشيخ قد أسند في قرار سابق للدكتورة ليلى القاسم إدارة الحوكمة التي ترتبط بمكتبه، في إطار تطوير العمل الإداري بالوزارة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وتعزيز مبدأ الشفافية.
وتحمل القاسم شهادة الدكتوراه في تخصص الإدارة والتخطيط التربوي، من كلية التربية في جامعة الملك سعود.
وكانت القاسم تشغل قبل تعيينها وكيلة للوزارة، منصب مديرة إدارة الحوكمة في وزارة الشؤون الإسلامية، قبل أن يقرر الوزير آل الشيخ تعيينها في المنصب الجديد كأول امرأة تشغله في تاريخ المملكة.
وعملت القاسم سابقا، مع وزارة التعليم، كما أنها محاضرة متعاونة في كلية خدمة المجتمع، ومدربة معتمدة في مهارات التخطيط والتنظيم والقيادة والإدارة، ومحكّمة للأولمبياد الوطني للأبحاث العلمية لطالبات التعليم العام.