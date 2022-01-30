https://arabic.sputniknews.com/20220130/تقرير-عبري-تزايد-عدد-رحلات-الطيران-المشتبه-بتهريبها-أسلحة-بين-إيران-وسوريا-1057478227.html

تقرير عبري: تزايد عدد رحلات الطيران "المشتبه بتهريبها أسلحة" بين إيران وسوريا

تقرير عبري: تزايد عدد رحلات الطيران "المشتبه بتهريبها أسلحة" بين إيران وسوريا

زعم تقرير لقناة إسرائيلية، أن هناك تزايدا في معدل الرحلات الجوية المشتبه في تهريبها أسلحة من إيران إلى سوريا خلال الشهر الجاري. 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T17:54+0000

2022-01-30T17:54+0000

2022-01-30T17:54+0000

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وقالت القناة "12"، مساء اليوم الأحد: "ارتفاع عدد الرحلات الجوية المشتبه بتهريبها أسلحة من إيران إلى سوريا، حيث تشير مواقع تتبع الرحلات الجوية إلى أن معدل تكرار هذه الرحلات زاد إلى متوسط ​​رحلة يومية من متوسط ​​رحلة أسبوعية الشهر الماضي".وأضافت: "على سبيل المثال، في 26 يناير من الأسبوع الماضي، تم تسجيل مثل هذه الرحلة لطائرة من طراز بوينغ 747 يُعرف أنها تعمل كجزء من الحرس الثوري لدى عودتها من دمشق إلى طهران".وتابعت: " تم تسجيل رحلة مماثلة بعد يوم في 27 يناير، عندما تم رصد طائرة تابعة لشركة ماهان للطيران عائدة من دمشق إلى إيران".وقالت إن "ماهان إير"، هي ثاني أكبر شركة طيران في إيران، زاعمة أنها "معروفة بمساعدتها في تهريب الأسلحة إلى سوريا وبشكل عام كمساعد للحرس الثوري".وتابعت القناة الإسرائيلية: " أيضا في 8 يناير الجاري، وكل ثلاثة أيام، تم توثيق رحلات يشتبه في أنها تقوم بتهريب الأسلحة بين إيران وسوريا. تم توثيق بعض هذه الطائرات في مسار فوق العراق. كما أن وتيرة الرحلات مرتفعة نسبيا مقارنة بما هو مقبول في مسار التهريب هذا".وأصبحت المعركة ما بين الحروب التي تقول تقارير أجنبية إن إسرائيل تشنها في سوريا نوعا من حرب الاستنزاف ضد إيران، بحسب تقرير القناة "12".في نوفمبر وديسمبر الماضيين، ارتفع متوسط ​​عدد الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل في سوريا إلى عشر هجمات في الشهر، بينما تراجعت وتيرة العمليات الشهر الجاري، وهو ما منح الإيرانيين فرصة للاستفادة من الوضع في زيادة جهود التهريب، بحسب القناة الإسرائيلية.

https://arabic.sputniknews.com/20211117/روسيا-تعلن-اعتراضها-على-القصف-الإسرائيلي-لسوريا-وتدعو-إلى-وقفه-1050733870.html

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