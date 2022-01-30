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https://arabic.sputniknews.com/20220130/جنبلاط-يغرد-ثم-يحذف-التغريدة-1057473075.html
جنبلاط يغرد ثم يحذف التغريدة
جنبلاط يغرد ثم يحذف التغريدة
قام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحذف تغريدة كتبها تتعلق بانفجار مرفأ بيروت. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T16:03+0000
2022-01-30T16:03+0000
العالم العربي
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وغرّد جنبلاط: "يبدو أن انفجار مرفأ بيروت لم يحدث، بل كان جزءًا من خيال".وأضاف: "ربما غيمة شتاء كبيرة مع رعد قوي".وتابع: "ويبدو ان أزمة الكهرباء مصطنعة بل مؤامرة، لذا مشروع موازنة وكأن الأمور طبيعة ولذا سلفة لكهرباء لبنان من خارج الموازنة. هل هناك حكومة جديدة أم أنها مسيرة على الـremote control" (جهاز التحكم)".وبعد عدة دقائق قام جنبلاط بحذف التغريدة من "تويتر".وبحسب موقع "لبنان 24" التغريدة جاءت بعد دقائق من تغريدة له حول الموازنة العامة للعام 2022، والتي يتم دراستها في جلسات مجلس الوزراء.
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العالم العربي

جنبلاط يغرد ثم يحذف التغريدة

16:03 GMT 30.01.2022
© AP Photo / Francois Moriوليد جنبلاط
وليد جنبلاط - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Francois Mori
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قام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحذف تغريدة كتبها تتعلق بانفجار مرفأ بيروت.
وغرّد جنبلاط: "يبدو أن انفجار مرفأ بيروت لم يحدث، بل كان جزءًا من خيال".
وأضاف: "ربما غيمة شتاء كبيرة مع رعد قوي".
وتابع: "ويبدو ان أزمة الكهرباء مصطنعة بل مؤامرة، لذا مشروع موازنة وكأن الأمور طبيعة ولذا سلفة لكهرباء لبنان من خارج الموازنة. هل هناك حكومة جديدة أم أنها مسيرة على الـremote control" (جهاز التحكم)".
وبعد عدة دقائق قام جنبلاط بحذف التغريدة من "تويتر".
وبحسب موقع "لبنان 24" التغريدة جاءت بعد دقائق من تغريدة له حول الموازنة العامة للعام 2022، والتي يتم دراستها في جلسات مجلس الوزراء.
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