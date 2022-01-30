تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220130/جنبلاط-يغرد-ثم-يحذف-التغريدة-1057473075.html
جنبلاط يغرد ثم يحذف التغريدة
جنبلاط يغرد ثم يحذف التغريدة
قام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحذف تغريدة كتبها تتعلق بانفجار مرفأ بيروت. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T16:03+0000
2022-01-30T16:03+0000
2022-01-30T16:03+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103106/81/1031068190_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_e53ffa8c0ad2c963060050844258bd6b.jpg
وغرّد جنبلاط: "يبدو أن انفجار مرفأ بيروت لم يحدث، بل كان جزءًا من خيال".وأضاف: "ربما غيمة شتاء كبيرة مع رعد قوي".وتابع: "ويبدو ان أزمة الكهرباء مصطنعة بل مؤامرة، لذا مشروع موازنة وكأن الأمور طبيعة ولذا سلفة لكهرباء لبنان من خارج الموازنة. هل هناك حكومة جديدة أم أنها مسيرة على الـremote control" (جهاز التحكم)".وبعد عدة دقائق قام جنبلاط بحذف التغريدة من "تويتر".وبحسب موقع "لبنان 24" التغريدة جاءت بعد دقائق من تغريدة له حول الموازنة العامة للعام 2022، والتي يتم دراستها في جلسات مجلس الوزراء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103106/81/1031068190_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_e338e251d8e912a9bc302144dfcffc90.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
جنبلاط يغرد ثم يحذف التغريدة
قام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحذف تغريدة كتبها تتعلق بانفجار مرفأ بيروت.
وغرّد جنبلاط: "يبدو أن انفجار مرفأ
بيروت
لم يحدث، بل كان جزءًا من خيال".
وأضاف: "ربما غيمة شتاء كبيرة مع رعد قوي".
وتابع: "ويبدو ان أزمة الكهرباء مصطنعة بل مؤامرة، لذا مشروع موازنة وكأن الأمور طبيعة ولذا سلفة لكهرباء
لبنان
من خارج الموازنة. هل هناك حكومة جديدة أم أنها مسيرة على الـremote control" (جهاز التحكم)".
وبعد عدة دقائق قام جنبلاط بحذف التغريدة من "تويتر".
وبحسب
موقع
"لبنان 24" التغريدة جاءت بعد دقائق من تغريدة له حول الموازنة العامة للعام 2022، والتي يتم دراستها في جلسات مجلس الوزراء.