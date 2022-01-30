https://arabic.sputniknews.com/20220130/جونسون-الصورة-مقلقة-على-حدود-أوكرانيا-وأدعو-روسيا-لتجنب-غزو-متهور-وكارثي-1057456255.html

جونسون: الصورة مقلقة على حدود أوكرانيا وأدعو روسيا لتجنب غزو متهور وكارثي

جونسون: الصورة مقلقة على حدود أوكرانيا وأدعو روسيا لتجنب غزو متهور وكارثي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن مسؤولي الدفاع في بلاده أطلعوه في وقت سابق هذا الأسبوع على آخر مستجدات الوضع على الحدود... 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T11:04+0000

2022-01-30T11:04+0000

2022-01-30T11:04+0000

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وأضاف جونسون في تغريدة على حسابه بتويتر، "الصورة مقلقة على نحو متزايد".وتابع "ما زلت أحث روسيا على المشاركة في المفاوضات وتجنب غزو متهور وكارثي".وكانت وسائل إعلام بريطانية وأمريكية، قد نقلت في وقت سابق، أن واشنطن ولندن تبحثان نشر قوات في شرق أوروبا قبل ما تزعم أنه غزو روسي محتمل لأوكرانيا.تمثل إمكانية نشر بعض القوات بالقرب من عتبة روسيا تحولا من قبل الإدارة الأمريكية والبريطانية، التي كانت في السابق قلقة من خطر استفزاز موسكو بشكل أكبر.في حين لم تبد روسيا نية لإجراء كهذا ونفت مرارا الادعاءات باستعدادها للغزو المزعوم، يصر الغرب على تكرار هذه الدعوات المحذرة من أن حشدا عسكريا روسيا هائلا على حدودها الغربية يتأهب لاجتياح أوكرانيا.وترد موسكو بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.وحذرت روسيا باستمرار من مخاطر "العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمن البلاد القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.

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