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https://arabic.sputniknews.com/20220130/حسن-الرداد-يعلق-مجددا-على-تصريح-عاوز-أعيش-في-الرياض-الذي-أثار-جدلا-واسعا-في-مصر-فيديو-1057468282.html
حسن الرداد يعلق مجددا على تصريح "عاوز أعيش في الرياض" الذي أثار جدلا واسعا في مصر... فيديو
حسن الرداد يعلق مجددا على تصريح "عاوز أعيش في الرياض" الذي أثار جدلا واسعا في مصر... فيديو
علق الفنان المصري حسن الرداد، مجددا على التصريحات التي أدلى بها خلال حضوره ‏حفل توزيع جوائز "‏joy‏" في العاصمة السعودية الرياض، والتي أثارت غضب العديد من... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T14:54+0000
2022-01-30T14:54+0000
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وقال الرداد، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر "إم بي سي مصر، إن "حفل "جوي أوورد" كان حفلا عالميا، وأثناء تسجيل أحد اللقاءات على هامشه وسؤالي عن رد فعلي على استقبال الجمهور لي قلت: "أنا مش عايز أمشي من هنا وحب الناس عامل دفء".وأشار إلى أنه شعر أنه في بلده، وكان هناك حفاوة استقبال بالغة للفنانين المصريين، وتم تكريم سمير غانم ودلال عبدالعزيز، معربا عن سعادته بالنهضة التي تشهدها السعودية.وخرج الرداد أمس السبت عبر حسابه على تويتر، ونفى التصريحات التي أدلى بها خلال حضوره ‏حفل توزيع جوائز "‏joy‏" في العاصمة السعودية الرياض، والتي أثارت غضب العديد من متابعيه.‏وقال: "تصريح محرّف يروجه بعض من الحمقى المتخلفين عديمى الضمير، كل هدفهم هو عمل ترند على حساب اسمي، ويردده وراءهم بعض العيال المتخفية وراء أجهزة إلكترونية، لكن كل الصحفيين المحترمين وكل الجمهور الكبير يعلمون جيدا صحة وحقيقة التصريح".وكان الرداد، قال في تصريحات متلفزة على السجادة اللافندر قبل بداية حفل "Joy"، الذي أقيم مساء الخميس الماضي: "والله أنا عايز أعيش هنا، الرياض دلوقتي مكان استراتيجي وملتقى النجوم في العالم العربي وبيطلع منها أعمال فنية كتيرة جدا، وشوفنا حاجات ونجوم عالميين مثل سلمان خان، وأنا مبسوط جدا، وتحس إنك في مكان فيه كل الحاجات الفنية اللي عايزها، سواء مسرح أو سينما أو حفلات غنائية، وسعيد إن فيه مكان يهتم بالفن بشكل كبير وبجودة عالية"، بحسب موقع "شاهد".وعندما عبر حسن الرداد عن رغبته في العيش بالرياض، أجابه المحاور: "يا سلام، خلاص حسن عايز يعيش هنا، ده مكانك وده بيتك".يشار إلى أن حسن الرداد يستعد لعرض مسرحية جديدة في "موسم الرياض" بعنوان "كازانوفا"، في 2 فبراير/ شباط المقبل، ويشاركه بطولتها الفنان المصري، عمرو يوسف.
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حسن الرداد يعلق مجددا على تصريح "عاوز أعيش في الرياض" الذي أثار جدلا واسعا في مصر... فيديو

14:54 GMT 30.01.2022
© AFP 2021 / DAMIEN MEYERالفنان المصري، حسن الرداد
الفنان المصري، حسن الرداد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / DAMIEN MEYER
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علق الفنان المصري حسن الرداد، مجددا على التصريحات التي أدلى بها خلال حضوره ‏حفل توزيع جوائز "‏joy‏" في العاصمة السعودية الرياض، والتي أثارت غضب العديد من متابعيه.‏
وقال الرداد، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر "إم بي سي مصر، إن "حفل "جوي أوورد" كان حفلا عالميا، وأثناء تسجيل أحد اللقاءات على هامشه وسؤالي عن رد فعلي على استقبال الجمهور لي قلت: "أنا مش عايز أمشي من هنا وحب الناس عامل دفء".
وأشار إلى أنه شعر أنه في بلده، وكان هناك حفاوة استقبال بالغة للفنانين المصريين، وتم تكريم سمير غانم ودلال عبدالعزيز، معربا عن سعادته بالنهضة التي تشهدها السعودية.
وأضاف: "أنا فنان مصري عربي بقدم فن.. وأحب أعيش في السعودية زي ما بحب أعيش في مصر"، موجها التحية إلى المستشار تركي آل الشيخ وكل من فكر في تكريم سمير غانم ودلال عبدالعزيز.
وخرج الرداد أمس السبت عبر حسابه على تويتر، ونفى التصريحات التي أدلى بها خلال حضوره ‏حفل توزيع جوائز "‏joy‏" في العاصمة السعودية الرياض، والتي أثارت غضب العديد من متابعيه.‏
وقال: "تصريح محرّف يروجه بعض من الحمقى المتخلفين عديمى الضمير، كل هدفهم هو عمل ترند على حساب اسمي، ويردده وراءهم بعض العيال المتخفية وراء أجهزة إلكترونية، لكن كل الصحفيين المحترمين وكل الجمهور الكبير يعلمون جيدا صحة وحقيقة التصريح".
وكان الرداد، قال في تصريحات متلفزة على السجادة اللافندر قبل بداية حفل "Joy"، الذي أقيم مساء الخميس الماضي: "والله أنا عايز أعيش هنا، الرياض دلوقتي مكان استراتيجي وملتقى النجوم في العالم العربي وبيطلع منها أعمال فنية كتيرة جدا، وشوفنا حاجات ونجوم عالميين مثل سلمان خان، وأنا مبسوط جدا، وتحس إنك في مكان فيه كل الحاجات الفنية اللي عايزها، سواء مسرح أو سينما أو حفلات غنائية، وسعيد إن فيه مكان يهتم بالفن بشكل كبير وبجودة عالية"، بحسب موقع "شاهد".
وعندما عبر حسن الرداد عن رغبته في العيش بالرياض، أجابه المحاور: "يا سلام، خلاص حسن عايز يعيش هنا، ده مكانك وده بيتك".
يشار إلى أن حسن الرداد يستعد لعرض مسرحية جديدة في "موسم الرياض" بعنوان "كازانوفا"، في 2 فبراير/ شباط المقبل، ويشاركه بطولتها الفنان المصري، عمرو يوسف.
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