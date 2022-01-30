حمد بن جاسم يثير تفاعلا واسعا بتصريحات عن "إخوان من أطاع الله" في السعودية
© AP Photo / Jacquelyn Martinحمد بن جاسم
© AP Photo / Jacquelyn Martin
آثار رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات تناول فيها موضوع "إخوان من أطاع الله" في السعودية.
وقال الشيخ حمد بن جاسم، في المقطع المتداول والذي جاء ضمن مقابلة مع صحيفة "القبس": إن "جماعة "أخوة من أطاع الله" هم أخوة لجماعة "الإخوان المسلمين، من وقت محمد عبد الوهاب لما بدأ مع عبد العزيز (الملك المؤسس للدولة السعودية) في إعادة تحرير المملكة".
حسب كلام المؤرخ السياسي التاجر الاستراتيجي #حمد_بن_جاسم فقد تحالف الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومعه جماعة "اخوان من طاع الله" مع الملك عبدالعزيز رحمه الله لتوحيد #السعودية. أقترح إنشاء كلية بإسم حمد بن جاسم للجهالة التاريخية والفهلوة السياسية! pic.twitter.com/wDFwIlYLpb— سليمان الهتلان (@alHattlan) January 29, 2022
وتعرض بن جاسم، لموجة انتقادات إثر "معلومات تاريخية وصفها ناشطون بـ"المغلوطة"، حيث أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وهو رجل دين بارز، عاش ومات في القرن الثامن عشر، بينما ولد الملك المؤسس للدولة السعودية الحالية، في القرن التاسع عشر.
بالإضافة إلى أن جماعة "إخوان من أطاع الله"، في السعودية، تأسست في العام 1911 شمال الرياض، بينما تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928، ومنها انتشرت في العديد من البلدان العربية والإسلامية.
معلومتين تاريخيتين خاطئة ذكرها حمد بن جاسم— مالك الروقي (@alrougui) January 29, 2022
أولها
•أن حركة"اخوان من طاع الله"هم نفسهم الاخوان المسلمين
وهي معلومة خاطئة وبدائية لمن يقرأ تاريخ الخليج
•المعلومة الثانية:أن الملك عبدالعزيز قابل محمد بن عبدالوهاب في توحيد المملكة
والحقيقة أن عبدالوهاب مات1791
والملك العزيز ولد1876 https://t.co/eIXtlkpEvV
وتحدث الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، خلال المقابلة، عن موقف حدث في كواليس القمة العربية التي عقدت في أعقاب الغزو العراقي للكويت، كما كشف عن مضمون لقائه مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عام 2002.