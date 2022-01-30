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حمد بن جاسم يثير تفاعلا واسعا بتصريحات عن "إخوان من أطاع الله" في السعودية
حمد بن جاسم يثير تفاعلا واسعا بتصريحات عن "إخوان من أطاع الله" في السعودية
آثار رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات تناول فيها موضوع "إخوان من أطاع الله" في السعودية. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T15:15+0000
2022-01-30T15:15+0000
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وقال الشيخ حمد بن جاسم، في المقطع المتداول والذي جاء ضمن مقابلة مع صحيفة "القبس": إن "جماعة "أخوة من أطاع الله" هم أخوة لجماعة "الإخوان المسلمين، من وقت محمد عبد الوهاب لما بدأ مع عبد العزيز (الملك المؤسس للدولة السعودية) في إعادة تحرير المملكة".وتعرض بن جاسم، لموجة انتقادات إثر "معلومات تاريخية وصفها ناشطون بـ"المغلوطة"، حيث أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وهو رجل دين بارز، عاش ومات في القرن الثامن عشر، بينما ولد الملك المؤسس للدولة السعودية الحالية، في القرن التاسع عشر.بالإضافة إلى أن جماعة "إخوان من أطاع الله"، في السعودية، تأسست في العام 1911 شمال الرياض، بينما تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928، ومنها انتشرت في العديد من البلدان العربية والإسلامية.وتحدث الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، خلال المقابلة، عن موقف حدث في كواليس القمة العربية التي عقدت في أعقاب الغزو العراقي للكويت، كما كشف عن مضمون لقائه مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عام 2002.
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أخبار السعودية اليوم, أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم

حمد بن جاسم يثير تفاعلا واسعا بتصريحات عن "إخوان من أطاع الله" في السعودية

15:15 GMT 30.01.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martinحمد بن جاسم
حمد بن جاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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آثار رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات تناول فيها موضوع "إخوان من أطاع الله" في السعودية.
وقال الشيخ حمد بن جاسم، في المقطع المتداول والذي جاء ضمن مقابلة مع صحيفة "القبس": إن "جماعة "أخوة من أطاع الله" هم أخوة لجماعة "الإخوان المسلمين، من وقت محمد عبد الوهاب لما بدأ مع عبد العزيز (الملك المؤسس للدولة السعودية) في إعادة تحرير المملكة".
وتعرض بن جاسم، لموجة انتقادات إثر "معلومات تاريخية وصفها ناشطون بـ"المغلوطة"، حيث أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وهو رجل دين بارز، عاش ومات في القرن الثامن عشر، بينما ولد الملك المؤسس للدولة السعودية الحالية، في القرن التاسع عشر.
بالإضافة إلى أن جماعة "إخوان من أطاع الله"، في السعودية، تأسست في العام 1911 شمال الرياض، بينما تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928، ومنها انتشرت في العديد من البلدان العربية والإسلامية.
وتحدث الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، خلال المقابلة، عن موقف حدث في كواليس القمة العربية التي عقدت في أعقاب الغزو العراقي للكويت، كما كشف عن مضمون لقائه مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عام 2002.
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