https://arabic.sputniknews.com/20220130/حمد-بن-جاسم-يكشف-كيف-أحرج-أمير-الكويت-القذافي-وسر-غضب-صدام-حسين-من-قطر-فيديو-1057454546.html

حمد بن جاسم يكشف كيف أحرج أمير الكويت القذافي وسر غضب صدام حسين من قطر... فيديو

حمد بن جاسم يكشف كيف أحرج أمير الكويت القذافي وسر غضب صدام حسين من قطر... فيديو

تحدث الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر الأسبق، عن موقف حدث في كواليس القمة العربية التي عقدت في أعقاب الغزو العراقي للكويت، كما كشف عن مضمون لقائه مع... 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T10:18+0000

2022-01-30T10:18+0000

2022-01-30T10:18+0000

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جاء ذلك في مقابلة مع برنامج "الصندوق الأسود" الذي يذاع عبر تطبيق صحيفة "القبس" الكويتية، أمس السبت.القذافيوقال حمد بن جاسم إنه عندما دخل أمير الكويت الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح إلى القاعة، وذهب للسلام على الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومد يده، لكن الأخير وقف "نصف قومة" (حسب تعبيره).وأضاف أن "ذلك دفع أمير الكويت للتوقف عن السلام عليه. وأمره بأن يقف بشكل كامل، وهو ما فعله القذافي.كما أشار إلى أن وزير المالية والنفط الكويتي الراحل عبد الرحمن العتيقي، وجه كلاما جارحا للقذافي، بسبب طول مدة كلمته.صدام حسينوفي سياق آخر، كشف آل ثاني عن كواليس لقائه بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2002. وذكر أنه وجه سؤالا لصدام حول كيف ينام بعد أن حول شعبه إلى ما أصبح عليه بعد أن كان منعما، ولكن الرئيس العراقي الراحل أجاب بأنه لا يريد أن يتحدث عن إن كان تصرفه بغزو الكويت خطأ أو لا، حسب قوله.وفي نفس الوقت، أخبره صدام حسين بأنه لم يزعل من شيء يفعلونه ضده الكويتيين بعد أن قام بغزوهم، ولكنه "زعلان" من القطريين لكونهم تدخلوا في أمر لا يعنيهم. وأفاد حمد بن جاسم بأنه رد على صدام قائلا: "فخامة الرئيس كيف شو دخلنا في الموضوع. أنت غزيت جاري وحتى لو لم اهتم بالجار لازم أعمل حساب أنك ممكن تغزيني".وأوضح له أن أي شخص عربي لن يقبل بما فعله، وذكره بأنه في السابق كان يقول "ممنوع تهديد دولة عربية لدولة عربية"، ولكن ما حدث أنه لم يهدد حتى ولكنه احتل دولة عربية جارة.

https://arabic.sputniknews.com/20211230/تفاصيل-تكشف-لأول-مرة-ماذا-فعل-معمر-القذافي-وعلي-عبد-الله-صالح-للدفاع-عن-صدام-حسين-1054753570.html

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