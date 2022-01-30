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https://arabic.sputniknews.com/20220130/حمد-بن-جاسم-يكشف-كيف-أحرج-أمير-الكويت-القذافي-وسر-غضب-صدام-حسين-من-قطر-فيديو-1057454546.html
حمد بن جاسم يكشف كيف أحرج أمير الكويت القذافي وسر غضب صدام حسين من قطر... فيديو
حمد بن جاسم يكشف كيف أحرج أمير الكويت القذافي وسر غضب صدام حسين من قطر... فيديو
تحدث الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر الأسبق، عن موقف حدث في كواليس القمة العربية التي عقدت في أعقاب الغزو العراقي للكويت، كما كشف عن مضمون لقائه مع... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T10:18+0000
2022-01-30T10:18+0000
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جاء ذلك في مقابلة مع برنامج "الصندوق الأسود" الذي يذاع عبر تطبيق صحيفة "القبس" الكويتية، أمس السبت.القذافيوقال حمد بن جاسم إنه عندما دخل أمير الكويت الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح إلى القاعة، وذهب للسلام على الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومد يده، لكن الأخير وقف "نصف قومة" (حسب تعبيره).وأضاف أن "ذلك دفع أمير الكويت للتوقف عن السلام عليه. وأمره بأن يقف بشكل كامل، وهو ما فعله القذافي.كما أشار إلى أن وزير المالية والنفط الكويتي الراحل عبد الرحمن العتيقي، وجه كلاما جارحا للقذافي، بسبب طول مدة كلمته.صدام حسينوفي سياق آخر، كشف آل ثاني عن كواليس لقائه بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2002. وذكر أنه وجه سؤالا لصدام حول كيف ينام بعد أن حول شعبه إلى ما أصبح عليه بعد أن كان منعما، ولكن الرئيس العراقي الراحل أجاب بأنه لا يريد أن يتحدث عن إن كان تصرفه بغزو الكويت خطأ أو لا، حسب قوله.وفي نفس الوقت، أخبره صدام حسين بأنه لم يزعل من شيء يفعلونه ضده الكويتيين بعد أن قام بغزوهم، ولكنه "زعلان" من القطريين لكونهم تدخلوا في أمر لا يعنيهم. وأفاد حمد بن جاسم بأنه رد على صدام قائلا: "فخامة الرئيس كيف شو دخلنا في الموضوع. أنت غزيت جاري وحتى لو لم اهتم بالجار لازم أعمل حساب أنك ممكن تغزيني".وأوضح له أن أي شخص عربي لن يقبل بما فعله، وذكره بأنه في السابق كان يقول "ممنوع تهديد دولة عربية لدولة عربية"، ولكن ما حدث أنه لم يهدد حتى ولكنه احتل دولة عربية جارة.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/تفاصيل-تكشف-لأول-مرة-ماذا-فعل-معمر-القذافي-وعلي-عبد-الله-صالح-للدفاع-عن-صدام-حسين-1054753570.html
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العالم العربي, قطر, العراق, أخبار الكويت اليوم

حمد بن جاسم يكشف كيف أحرج أمير الكويت القذافي وسر غضب صدام حسين من قطر... فيديو

10:18 GMT 30.01.2022
© YouTube.comالشيخ حمد بن جاسم آل ثاني
الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© YouTube.com
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تحدث الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر الأسبق، عن موقف حدث في كواليس القمة العربية التي عقدت في أعقاب الغزو العراقي للكويت، كما كشف عن مضمون لقائه مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عام 2002.
جاء ذلك في مقابلة مع برنامج "الصندوق الأسود" الذي يذاع عبر تطبيق صحيفة "القبس" الكويتية، أمس السبت.

القذافي

وقال حمد بن جاسم إنه عندما دخل أمير الكويت الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح إلى القاعة، وذهب للسلام على الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومد يده، لكن الأخير وقف "نصف قومة" (حسب تعبيره).
وأضاف أن "ذلك دفع أمير الكويت للتوقف عن السلام عليه. وأمره بأن يقف بشكل كامل، وهو ما فعله القذافي.
كما أشار إلى أن وزير المالية والنفط الكويتي الراحل عبد الرحمن العتيقي، وجه كلاما جارحا للقذافي، بسبب طول مدة كلمته.

صدام حسين

وفي سياق آخر، كشف آل ثاني عن كواليس لقائه بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2002.
وذكر أنه وجه سؤالا لصدام حول كيف ينام بعد أن حول شعبه إلى ما أصبح عليه بعد أن كان منعما، ولكن الرئيس العراقي الراحل أجاب بأنه لا يريد أن يتحدث عن إن كان تصرفه بغزو الكويت خطأ أو لا، حسب قوله.
وفي نفس الوقت، أخبره صدام حسين بأنه لم يزعل من شيء يفعلونه ضده الكويتيين بعد أن قام بغزوهم، ولكنه "زعلان" من القطريين لكونهم تدخلوا في أمر لا يعنيهم.
وأفاد حمد بن جاسم بأنه رد على صدام قائلا: "فخامة الرئيس كيف شو دخلنا في الموضوع. أنت غزيت جاري وحتى لو لم اهتم بالجار لازم أعمل حساب أنك ممكن تغزيني".
وأوضح له أن أي شخص عربي لن يقبل بما فعله، وذكره بأنه في السابق كان يقول "ممنوع تهديد دولة عربية لدولة عربية"، ولكن ما حدث أنه لم يهدد حتى ولكنه احتل دولة عربية جارة.
الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي يستند على أكتاف الرئيس المصري حسني مبارك ثم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح خلال جلسة تصويرية في سرت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
تفاصيل تكشف لأول مرة... ماذا فعل معمر القذافي وعلي عبد الله صالح للدفاع عن صدام حسين
30 ديسمبر 2021, 07:05 GMT
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