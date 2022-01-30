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خامنئي: العدو يسعى وراء انهيار الاقتصاد الإيراني
خامنئي: العدو يسعى وراء انهيار الاقتصاد الإيراني
قال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الأحد، إن العدو شن حربا اقتصادية على إيران بهدف انهيار اقتصاد البلاد. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T11:10+0000
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إيران
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وأفادت وكالة إرنا، ظهر اليوم الأحد، بأن تصريحات خامنئي جاءت خلال استقباله جمعا من ناشطي القطاعات الانتاجية في حسينية الامام الخميني بالعاصمة طهران.وتابع المرشد الإيراني الأعلى، قائلا: "إن العدو شن حربا اقتصادية على إيران بهدف الانهيار الاقتصادي حتى يجعل أبناء الشعب الإيراني بوجه نظام بلاده، ويتمكن من تنفيذ مخططاته السياسية الخبيثة".ووجه خامنئي خطابه للناشطين الاقتصاديين، موضحة أنهم وقفوا بوجه العدو والضباط الذين صمدوا خلال فترة "الدفاع المقدس" (الحرب العراقية الإيرانية 1980- 1988) كانوا رواد الأعمال والمدراء الأكفاء في المجال الاقتصادي وجنودهم كانوا العمال الذين دخلوا الساحة بالصدق والإخلاص.وشدد علي خامنئي على أن جميع الناشطين في المجال الاقتصادي لعبوا دورا في صنع هذه المفخرة المتمثلة في الحفاظ على اقتصاد البلاد، على حد وصفه.وفي السياق نفسه، سبق أن أكد نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي فدوي، اليوم الأحد، أن القوة التي حققتها بلاده جعلت الأعداء يسعون لخلق رادع ضدها.وجاءت تصريحات علي فدوي خلال كلمة ألقاها في مراسم الذكرى التاسعة والثلاثين لاستشهاد القائد في الحرس الثوري حسن باقري ويوم الاستخبارات والعمليات.وقال الأميرال فدوي: "في الدفاع المقدس وبعد فترة وجيزة استطاع مقاتلونا التغلب على العدو بالتوكل على الله، وهذا وعد الله الذي قال إن تنصروا الله ينصركم".
https://arabic.sputniknews.com/20220109/خامنئي-لن-نستسلم-أبدا-أمام-غطرسة-الأعداء-1055126413.html
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أخبار العالم الآن, خامنئي, إيران

خامنئي: العدو يسعى وراء انهيار الاقتصاد الإيراني

11:10 GMT 30.01.2022
© AP Photoالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AP Photo
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قال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الأحد، إن العدو شن حربا اقتصادية على إيران بهدف انهيار اقتصاد البلاد.
وأفادت وكالة إرنا، ظهر اليوم الأحد، بأن تصريحات خامنئي جاءت خلال استقباله جمعا من ناشطي القطاعات الانتاجية في حسينية الامام الخميني بالعاصمة طهران.
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
خامنئي: لن نستسلم أبدا أمام غطرسة الأعداء
9 يناير, 10:50 GMT
وتابع المرشد الإيراني الأعلى، قائلا: "إن العدو شن حربا اقتصادية على إيران بهدف الانهيار الاقتصادي حتى يجعل أبناء الشعب الإيراني بوجه نظام بلاده، ويتمكن من تنفيذ مخططاته السياسية الخبيثة".
ووجه خامنئي خطابه للناشطين الاقتصاديين، موضحة أنهم وقفوا بوجه العدو والضباط الذين صمدوا خلال فترة "الدفاع المقدس" (الحرب العراقية الإيرانية 1980- 1988) كانوا رواد الأعمال والمدراء الأكفاء في المجال الاقتصادي وجنودهم كانوا العمال الذين دخلوا الساحة بالصدق والإخلاص.
وشدد علي خامنئي على أن جميع الناشطين في المجال الاقتصادي لعبوا دورا في صنع هذه المفخرة المتمثلة في الحفاظ على اقتصاد البلاد، على حد وصفه.
وفي السياق نفسه، سبق أن أكد نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي فدوي، اليوم الأحد، أن القوة التي حققتها بلاده جعلت الأعداء يسعون لخلق رادع ضدها.
وجاءت تصريحات علي فدوي خلال كلمة ألقاها في مراسم الذكرى التاسعة والثلاثين لاستشهاد القائد في الحرس الثوري حسن باقري ويوم الاستخبارات والعمليات.
وقال الأميرال فدوي: "في الدفاع المقدس وبعد فترة وجيزة استطاع مقاتلونا التغلب على العدو بالتوكل على الله، وهذا وعد الله الذي قال إن تنصروا الله ينصركم".
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