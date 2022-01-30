https://arabic.sputniknews.com/20220130/خبير-الأوروبيون-يرون-أن-أمريكا-تريد-استخدامهم-في-شن-حرب-ضد-روسيا-بالوكالة-1057460917.html

خبير: الأوروبيون يرون أن أمريكا تريد استخدامهم في شن حرب ضد روسيا بالوكالة

خبير: الأوروبيون يرون أن أمريكا تريد استخدامهم في شن حرب ضد روسيا بالوكالة

قال المتخصص في العلاقات الدولية، أيمن سمير، إن تباين مواقف الدول الأوروبية من الأزمة الأوكرانية، تجعل الولايات المتحدة تراجع مواقفها وتفكر في الخيار الدبلوماسي... 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T12:39+0000

2022-01-30T12:39+0000

2022-01-30T12:39+0000

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وأوضح سمير في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن هذا "هو ما تشير إليه معطيات الأيام الأخيرة من اجتماعات في باريس وبرلين وأوكرانيا، مما يحلحل الوضع ويقرب الجميع من الحل السياسي".وأضاف أن "الدول الأوروبية ضد الحرب في أوكرانيا بشكل كامل"، مرجعا ذلك إلى أن "وقوع الحرب على الأراضي الأوروبية يجعل المنطقة تدفع ثمن تلك التحركات".وذكر أن "الأوروبيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تريد شن حرب ضد روسيا بالوكالة دون مشاركتها بها وتزج بهم في معركة بلا هدف وليس لها سبب حقيقي".وأشار إلى أن "الحكومة الألمانية وكذلك المعارضة ضد نشوب حرب وضد توريد السلاح إلى أوكرانيا وترفض أي إشارة تفهم منها الحكومة الأوكرانية دعم ألمانيا لذلك".وأضاف: "نفس الأمر في فرنسا، ليس فقط الرئيس ماكرون من يقف ضد الحرب، لكن حتى المعارضة الفرنسية بزعامة مارين لوبان وكل المرشحين للرئاسة، أكدوا أن الحرب ليست في مصلحة أوروبا التي ليست في وضع مثالي لدخول معركة جديدة".وأوضح أن "دول أوروبا الشرقية ترفض التمدد العسكري للناتو خاصة هنغاريا ورومانيا أو بناء قواعد للحلف في بلديهما ما يعطي رسالة أن البلدين ليس لهما علاقة بأي تحركات عسكرية".وكان وزير الدفاع الهنغاري تيبور بينكي، قد صرح بأن لدى بلاده ما يكفي من قوات مسلحة وطنية، ولذلك لا داعي لنشر وحدات إضافية من قوات حلف الناتو على أراضيها.واعتبر بينكي، في تصريحات إذاعية أن الوضع حول أوكرانيا لا يشكل تهديدا مباشرا على بلاده، مشيرا أيضا إلى أن انتشار القوات الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا لا يدل، حسب تقديرات الجيش الهنغاري، على أن روسيا تعتزم مهاجمة أوكرانيا.

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