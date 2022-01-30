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خبير يكشف العلاقة بين "الواي فاي" وعمر بطارية الهاتف
خبير يكشف العلاقة بين "الواي فاي" وعمر بطارية الهاتف
كشف خبير روسي في مجال أمن المعلومات الذكية عن طرق تساعد في إطالة عمر بطاريات الهواتف المحمولة. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T16:06+0000
2022-01-30T16:06+0000
علوم
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وقال يفغيني كاشكين، الأستاذ المساعد في قسم أنظمة أمن المعلومات الذكية بمجامعة "ميريا" الروسية في تصريحات لوكالة "برايم"، أن إيصال الهواتف الذكية بالإنترنت ليلا يمكن أن يلحق أضرارا بالجهاز، الذي يزيد عمره على ثلاث أو أربع سنوات.كما شدد كاشكين على أنه يمكن لمالكي الأجهزة الذكية استهلاك جزء كبير من حزمة مرور الهاتف المحمول خلال ليلة واحدة، لذلك وجب إطفاء أجهزة "الواي فاي" ليلا من أجل الحفاظ على البطارية.بالإضافة إلى ذلك، أشار كاشكين إلى أنه في هذا الوقت هناك خطر ارتفاع درجة حرارة الهاتف الذكي، وكذلك التغييرات في هندسة البطارية.
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علوم, تكنولوجيا

خبير يكشف العلاقة بين "الواي فاي" وعمر بطارية الهاتف

16:06 GMT 30.01.2022
CC0 / pixabay / بطارية هاتف
بطارية هاتف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
CC0 / pixabay /
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كشف خبير روسي في مجال أمن المعلومات الذكية عن طرق تساعد في إطالة عمر بطاريات الهواتف المحمولة.
وقال يفغيني كاشكين، الأستاذ المساعد في قسم أنظمة أمن المعلومات الذكية بمجامعة "ميريا" الروسية في تصريحات لوكالة "برايم"، أن إيصال الهواتف الذكية بالإنترنت ليلا يمكن أن يلحق أضرارا بالجهاز، الذي يزيد عمره على ثلاث أو أربع سنوات.
وتابع ""بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تقم بتعيين إعدادات خاصة لتحديث تطبيقات الجوال حصريًا عبر شبكة Wi-Fi، فسيبدأ هاتفك الذكي في الليل في تنزيلها عبر الإنترنت".
كما شدد كاشكين على أنه يمكن لمالكي الأجهزة الذكية استهلاك جزء كبير من حزمة مرور الهاتف المحمول خلال ليلة واحدة، لذلك وجب إطفاء أجهزة "الواي فاي" ليلا من أجل الحفاظ على البطارية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار كاشكين إلى أنه في هذا الوقت هناك خطر ارتفاع درجة حرارة الهاتف الذكي، وكذلك التغييرات في هندسة البطارية.
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