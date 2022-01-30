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خبير: لبنان غير قادر على اتخاذ قرار يخص سلاح "حزب الله" دون حوار داخلي
خبير: لبنان غير قادر على اتخاذ قرار يخص سلاح "حزب الله" دون حوار داخلي
تتناول حلقة اليوم من البرنامج: استضافة الكويت اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب من أجل دراسة ما تتطلبه التحديات من ضرورة دعم آليات العمل المشترك، وتعزيز... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T13:47+0000
2022-01-30T13:47+0000
راديو
نافذة على لبنان
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خبير: لبنان غير قادر على اتخاذ قرار يخص سلاح "حزب الله" دون حوار داخلي
خبير: لبنان غير قادر على اتخاذ قرار يخص سلاح "حزب الله" دون حوار داخلي
يقول الكاتب والمحلل السياسي، حسان الحسن، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:وأشار الحسن إلى "أن لبنان سيتعاون مع دول الخليج فيما يخص عملية مكافحة تجارة المخدرات، ويمكن أن يطلب من وسائل الإعلام بأن لا تكون منصة للهجوم على مواقف الدول الخليجية وحكامها، لكن تطبيق القرارات الدولية بحاجة إلى حوار وتفاهم بين اللبنانيين".وبدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي، توفيق شومان في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...إعداد وتقديم: عماد الطفيلي.
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عماد الطفيلي
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راديو, نافذة على لبنان, аудио

خبير: لبنان غير قادر على اتخاذ قرار يخص سلاح "حزب الله" دون حوار داخلي

13:47 GMT 30.01.2022
خبير: لبنان غير قادر على اتخاذ قرار يخص سلاح "حزب الله" دون حوار داخلي
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
تتناول حلقة اليوم من البرنامج: استضافة الكويت اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب من أجل دراسة ما تتطلبه التحديات من ضرورة دعم آليات العمل المشترك، وتعزيز ركائز الأمن العربي، وكذلك بحث رد لبنان على اقتراح كويتي، ويتضمن 12 نقطة حول إجراءات لبناء الثقة وإنهاء الأزمة بين لبنان ودول الخليج.
يقول الكاتب والمحلل السياسي، حسان الحسن، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:
"على دول الخليج أن يكون لها البصيرة الكاملة، بأن الحكومة اللبنانية غير قادرة على اتخاذ أي قرار يخص سلاح "حزب الله"، لأنه كما هو معروف، فإن مصيره مرتبط بحل إقليمي وبوجود الاحتلال الإسرائيلي لبعض مناطق جنوب لبنان".
وأشار الحسن إلى "أن لبنان سيتعاون مع دول الخليج فيما يخص عملية مكافحة تجارة المخدرات، ويمكن أن يطلب من وسائل الإعلام بأن لا تكون منصة للهجوم على مواقف الدول الخليجية وحكامها، لكن تطبيق القرارات الدولية بحاجة إلى حوار وتفاهم بين اللبنانيين".
وبدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي، توفيق شومان في حديث لبرنامجنا:
"أعتقد بأن الأمور لن تتجه نحو التصعيد، ولن يكون هناك أي قرار فعلي وعملي تصعيدي تجاه لبنان، لأن هذا اللقاء هو تشاوري، وليس كما هو الحال مع اجتماعات القمة العربية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي.
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- سبوتنيك عربيالشوط الأول... مباراة مصر والمغرب (0-1) في ربع نهائي أمم أفريقيا14:25 GMT
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