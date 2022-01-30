https://arabic.sputniknews.com/20220130/خبير--لبنان-غير-قادر-على-اتخاذ-قرار-يخص-سلاح-حزب-الله-دون-حوار-داخلي--1057464533.html

خبير: لبنان غير قادر على اتخاذ قرار يخص سلاح "حزب الله" دون حوار داخلي

خبير: لبنان غير قادر على اتخاذ قرار يخص سلاح "حزب الله" دون حوار داخلي

تتناول حلقة اليوم من البرنامج: استضافة الكويت اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب من أجل دراسة ما تتطلبه التحديات من ضرورة دعم آليات العمل المشترك، وتعزيز... 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T13:47+0000

2022-01-30T13:47+0000

2022-01-30T13:47+0000

راديو

نافذة على لبنان

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خبير: لبنان غير قادر على اتخاذ قرار يخص سلاح "حزب الله" دون حوار داخلي خبير: لبنان غير قادر على اتخاذ قرار يخص سلاح "حزب الله" دون حوار داخلي

يقول الكاتب والمحلل السياسي، حسان الحسن، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:وأشار الحسن إلى "أن لبنان سيتعاون مع دول الخليج فيما يخص عملية مكافحة تجارة المخدرات، ويمكن أن يطلب من وسائل الإعلام بأن لا تكون منصة للهجوم على مواقف الدول الخليجية وحكامها، لكن تطبيق القرارات الدولية بحاجة إلى حوار وتفاهم بين اللبنانيين".وبدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي، توفيق شومان في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...إعداد وتقديم: عماد الطفيلي.

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2022

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