https://arabic.sputniknews.com/20220130/دراسة-الأسماك-يمكنها-التحدث-بأصوات-عن-الطعام-والجنس-1057456008.html

دراسة: الأسماك يمكنها التحدث بأصوات عن الطعام والجنس

دراسة: الأسماك يمكنها التحدث بأصوات عن الطعام والجنس

من المقبول سماعه عمومًا أن الأسماك كائنات بدائية ذات ذاكرة ضعيفة، وسلوكها يرجع إلى أبسط ردود الفعل، وبحسب دراسة حديثة، فإن السمكة يمكنها تذكر معلومات تزيد عن... 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T11:02+0000

2022-01-30T11:02+0000

2022-01-30T11:02+0000

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052623225_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_3df4aa5697e13219d82e53dd21145386.jpg

تمكن العلماء من معرفة ما تتحدث عنه الأسماك عادة. وفقًا للخبراء، لديهم نفس الموضوعات الأكثر شيوعًا بين الناس.كيف تتواصل الأسماك في الماء؟وفقًا للباحثين، اكتشف العلماء منذ فترة طويلة أن الأسماك في الماء تصدر أصواتًا. ومع ذلك، كان يُعتقد سابقًا أن هذا أمر غريب نادر الحدوث، باستثناء الضفدع، الذي يصرخ كثيرًا وبصوت عالٍ جدًا.قرر العلماء في جامعة كورنيل، بقيادة آرون رايس، معرفة ما إذا كانت الأصوات المسجلة للأسماك كانت بالفعل مصادفة أم أن هناك نمطًا يشير إلى طريقة اتصال صوتية.في دراستهم، التي نُشرت في مجلة "BioOne"، فحص العلماء الأسماك ذات الزعانف. هذا هو النوع الأكثر شيوعًا ، والذي يضم 99٪ من جميع الأسماك المعروفة على وجه الأرض.أظهرت الدراسة أن الأصوات تنتقل في الماء بشكل أفضل من الهواء، بينما الرؤية ليست جيدة دائمًا. لذلك ، يعد التواصل بالأصوات وسيلة اتصال ملائمة حقًا تفصح عن ما يدور في ذهن الأسماك.نتيجة لمزيد من البحث، تمكن العلماء من اكتشاف أن الصوت يلعب دورًا مهمًا لدرجة أن الاتصالات الصوتية قد تطورت 33 مرة على الأقل على مدى عشرات الملايين من السنين.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع