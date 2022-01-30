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رئيس وزراء الأردن ينقل رسالة شفوية من الملك لولي عهد أبو ظبي
رئيس وزراء الأردن ينقل رسالة شفوية من الملك لولي عهد أبو ظبي
نقل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T07:14+0000
2022-01-30T07:14+0000
أخبار الأردن
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ذكر موقع "عمون" أن الرسالة التي سلمها الخصاونة خلال استقباله في أبو ظبي، أمس السبت، حملت تحيات وتمنيات الملك لولي عهد أبو ظبي بالخير ولدولة الامارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بمختلف مجالاتها.وأكدت الرسالة على تضامن الأردن الدائم مع الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومساندته الدائمة لها باعتبار أن أمنها من أمن الأردن.وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على إدانة بلاده للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت الإمارات ووقوف الأردن مع الأشقاء في الإمارات وإلى جانبهم بوجه أي استهداف لأمن وسلامة بلادهم.وأكد الخصاونة عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين.في المقابل، حمل بن زايد آل نهيان ، الخصاونة تحياته وتمنياته الطيبة للملك عبد الله الثاني، مؤكدا على العلاقات الأخوية الاستراتيجية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين.وأشار إلى المستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.ووصل رئيس الوزراء الأردني أبو ظبي، السبت في زيارة عمل قصيرة أجرى خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين في الإمارات حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/الديوان-الملكي-الأردني-ينشر-صورة-جديدة-للملك-عبد-الله-بمناسبة-عيد-ميلاده-1057428608.html
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أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

رئيس وزراء الأردن ينقل رسالة شفوية من الملك لولي عهد أبو ظبي

07:14 GMT 30.01.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAYملك الأردن، عبد الله الثاني
ملك الأردن، عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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نقل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي.
ذكر موقع "عمون" أن الرسالة التي سلمها الخصاونة خلال استقباله في أبو ظبي، أمس السبت، حملت تحيات وتمنيات الملك لولي عهد أبو ظبي بالخير ولدولة الامارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بمختلف مجالاتها.
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
الديوان الملكي الأردني ينشر صورة جديدة للملك عبد الله بمناسبة عيد ميلاده
أمس, 13:47 GMT
وأكدت الرسالة على تضامن الأردن الدائم مع الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومساندته الدائمة لها باعتبار أن أمنها من أمن الأردن.
وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على إدانة بلاده للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت الإمارات ووقوف الأردن مع الأشقاء في الإمارات وإلى جانبهم بوجه أي استهداف لأمن وسلامة بلادهم.
وأكد الخصاونة عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين.
في المقابل، حمل بن زايد آل نهيان ، الخصاونة تحياته وتمنياته الطيبة للملك عبد الله الثاني، مؤكدا على العلاقات الأخوية الاستراتيجية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وأشار إلى المستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.
ووصل رئيس الوزراء الأردني أبو ظبي، السبت في زيارة عمل قصيرة أجرى خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين في الإمارات حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
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