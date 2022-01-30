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رئيس وزراء الصومال يزور الإمارات لتعزيز العلاقات
رئيس وزراء الصومال يزور الإمارات لتعزيز العلاقات
أعلنت الحكومة الصومالية عن توجه رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، اليوم الأحد، إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T09:46+0000
2022-01-30T09:46+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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القاهرة- سبوتنيك. وقال مكتب روبلي، في بيان، إن "رئيس وزراء السيد محمد حسين روبلي والوفد المرافق له توجهوا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز العلاقات والتعاون مع كبار قادة الدولة".وكانت العلاقات بين الصومال والإمارات شهدت توترا خلال السنوات القليلة الماضية منذ استيلاء الحكومة الفيدرالية على طائرة مملوكة للإمارات كانت تحمل أكثر من 9 ملايين دولار في مطار العاصمة مقديشو في نيسان/أبريل 2018.وكانت أبو ظبي قد صرحت بأن تلك المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم. وعلى أثر ذلك، أغلقت الإمارات العربية المتحدة قاعدة للتدريب العسكري ومستشفى في مقديشو.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدم رئيس الوزراء الصومالي اعتذارا للإمارات على الواقعة، واعدا بإعادة المبالغ المصادرة في أقرب وقت.كما احتجت الحكومة الصومالية بشدة قبل سنوات على توقيع اتفاقية ثلاثية بين شركة موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة إمارة دبي، والحكومة الإثيوبية، مع إدارة منطقة صومالي لاند (جمهورية أرض الصومال الانفصالية)، حول تشغيل وتطوير ميناء بربرة بشمال البلاد. واعتبر البرلمان الفدرالي الصومالي الاتفاقية الثلاثية لاغية؛ فيما وصفت الحكومة الاتفاقية بـ "غير الشرعية".
https://arabic.sputniknews.com/20220124/مقتل-3-وإصابة-10-آخرين-على-الأقل-بهجوم-مسلح-على-مطعم-جنوبي-الصومال-1057025392.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الصومال

رئيس وزراء الصومال يزور الإمارات لتعزيز العلاقات

09:46 GMT 30.01.2022
© REUTERS / FEISAL OMARرئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي يشارك في مفاوضات الانتخابات الصومالية في مقديشو 26 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي يشارك في مفاوضات الانتخابات الصومالية في مقديشو 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / FEISAL OMAR
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أعلنت الحكومة الصومالية عن توجه رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، اليوم الأحد، إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين.
القاهرة- سبوتنيك. وقال مكتب روبلي، في بيان، إن "رئيس وزراء السيد محمد حسين روبلي والوفد المرافق له توجهوا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز العلاقات والتعاون مع كبار قادة الدولة".
وكانت العلاقات بين الصومال والإمارات شهدت توترا خلال السنوات القليلة الماضية منذ استيلاء الحكومة الفيدرالية على طائرة مملوكة للإمارات كانت تحمل أكثر من 9 ملايين دولار في مطار العاصمة مقديشو في نيسان/أبريل 2018.
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وكانت أبو ظبي قد صرحت بأن تلك المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم. وعلى أثر ذلك، أغلقت الإمارات العربية المتحدة قاعدة للتدريب العسكري ومستشفى في مقديشو.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدم رئيس الوزراء الصومالي اعتذارا للإمارات على الواقعة، واعدا بإعادة المبالغ المصادرة في أقرب وقت.
كما احتجت الحكومة الصومالية بشدة قبل سنوات على توقيع اتفاقية ثلاثية بين شركة موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة إمارة دبي، والحكومة الإثيوبية، مع إدارة منطقة صومالي لاند (جمهورية أرض الصومال الانفصالية)، حول تشغيل وتطوير ميناء بربرة بشمال البلاد. واعتبر البرلمان الفدرالي الصومالي الاتفاقية الثلاثية لاغية؛ فيما وصفت الحكومة الاتفاقية بـ "غير الشرعية".
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