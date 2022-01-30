رئيس وزراء الصومال يزور الإمارات لتعزيز العلاقات

القاهرة- سبوتنيك. وقال مكتب روبلي، في بيان، إن "رئيس وزراء السيد محمد حسين روبلي والوفد المرافق له توجهوا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز العلاقات والتعاون مع كبار قادة الدولة".وكانت العلاقات بين الصومال والإمارات شهدت توترا خلال السنوات القليلة الماضية منذ استيلاء الحكومة الفيدرالية على طائرة مملوكة للإمارات كانت تحمل أكثر من 9 ملايين دولار في مطار العاصمة مقديشو في نيسان/أبريل 2018.وكانت أبو ظبي قد صرحت بأن تلك المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم. وعلى أثر ذلك، أغلقت الإمارات العربية المتحدة قاعدة للتدريب العسكري ومستشفى في مقديشو.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدم رئيس الوزراء الصومالي اعتذارا للإمارات على الواقعة، واعدا بإعادة المبالغ المصادرة في أقرب وقت.كما احتجت الحكومة الصومالية بشدة قبل سنوات على توقيع اتفاقية ثلاثية بين شركة موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة إمارة دبي، والحكومة الإثيوبية، مع إدارة منطقة صومالي لاند (جمهورية أرض الصومال الانفصالية)، حول تشغيل وتطوير ميناء بربرة بشمال البلاد. واعتبر البرلمان الفدرالي الصومالي الاتفاقية الثلاثية لاغية؛ فيما وصفت الحكومة الاتفاقية بـ "غير الشرعية".
أعلنت الحكومة الصومالية عن توجه رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، اليوم الأحد، إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين.
القاهرة- سبوتنيك. وقال مكتب روبلي، في بيان، إن "رئيس وزراء السيد محمد حسين روبلي والوفد المرافق له توجهوا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز العلاقات والتعاون مع كبار قادة الدولة".
وكانت العلاقات بين الصومال والإمارات شهدت توترا خلال السنوات القليلة الماضية منذ استيلاء الحكومة الفيدرالية على طائرة مملوكة للإمارات كانت تحمل أكثر من 9 ملايين دولار في مطار العاصمة مقديشو في نيسان/أبريل 2018.
وكانت أبو ظبي قد صرحت بأن تلك المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم. وعلى أثر ذلك، أغلقت الإمارات العربية المتحدة قاعدة للتدريب العسكري ومستشفى في مقديشو.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدم رئيس الوزراء الصومالي اعتذارا للإمارات على الواقعة، واعدا بإعادة المبالغ المصادرة في أقرب وقت.
كما احتجت الحكومة الصومالية بشدة قبل سنوات على توقيع اتفاقية ثلاثية بين شركة موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة إمارة دبي، والحكومة الإثيوبية، مع إدارة منطقة صومالي لاند (جمهورية أرض الصومال الانفصالية)، حول تشغيل وتطوير ميناء بربرة بشمال البلاد. واعتبر البرلمان الفدرالي الصومالي الاتفاقية الثلاثية لاغية؛ فيما وصفت الحكومة الاتفاقية بـ "غير الشرعية".