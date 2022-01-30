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https://arabic.sputniknews.com/20220130/رجلان-ينقذان-فتاة-من-حريق-هائل-في-شقتها-بالعاصمة-الروسية-موسكو-فيديو-1057450772.html
رجلان ينقذان فتاة من حريق هائل في شقتها بالعاصمة الروسية موسكو... فيديو
رجلان ينقذان فتاة من حريق هائل في شقتها بالعاصمة الروسية موسكو... فيديو
أنقذ شابان فتاة من حريق هائل في شقتها، بسحبها من النافذة في الطابق التاسع جنوبي العاصمة الروسية موسكو. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
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وقع الحريق في منطقة "يوجنوى تشيرتانوفو" فى الطابق التاسع من مبنى مكون من 12 طابقا.في وقت لاحق أنه تم إنقاذ 12 شخصًا من الحريق، وتم فحصهم جميعًا من قبل المسعفين ونقلهم إلى المستشفى.
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رجلان ينقذان فتاة من حريق هائل في شقتها بالعاصمة الروسية موسكو... فيديو

08:16 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 08:23 GMT 30.01.2022)
رجلان ينقذان فتاة من حريق هائل في شقتها في العاصمة الروسية موسكو
رجلان ينقذان فتاة من حريق هائل في شقتها في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
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أنقذ شابان فتاة من حريق هائل في شقتها، بسحبها من النافذة في الطابق التاسع جنوبي العاصمة الروسية موسكو.
وقع الحريق في منطقة "يوجنوى تشيرتانوفو" فى الطابق التاسع من مبنى مكون من 12 طابقا.
في وقت لاحق أنه تم إنقاذ 12 شخصًا من الحريق، وتم فحصهم جميعًا من قبل المسعفين ونقلهم إلى المستشفى.
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