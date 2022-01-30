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https://arabic.sputniknews.com/20220130/رجلان-ينقذان-فتاة-من-حريق-هائل-في-شقتها-بالعاصمة-الروسية-موسكو-فيديو-1057450772.html
رجلان ينقذان فتاة من حريق هائل في شقتها بالعاصمة الروسية موسكو... فيديو
رجلان ينقذان فتاة من حريق هائل في شقتها بالعاصمة الروسية موسكو... فيديو
أنقذ شابان فتاة من حريق هائل في شقتها، بسحبها من النافذة في الطابق التاسع جنوبي العاصمة الروسية موسكو. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T08:16+0000
2022-01-30T08:16+0000
2022-01-30T08:23+0000
نادي الفيديو
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وقع الحريق في منطقة "يوجنوى تشيرتانوفو" فى الطابق التاسع من مبنى مكون من 12 طابقا.في وقت لاحق أنه تم إنقاذ 12 شخصًا من الحريق، وتم فحصهم جميعًا من قبل المسعفين ونقلهم إلى المستشفى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
رجلان ينقذان فتاة من حريق هائل في شقتها بالعاصمة الروسية موسكو... فيديو
08:16 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 08:23 GMT 30.01.2022)
أنقذ شابان فتاة من حريق هائل في شقتها، بسحبها من النافذة في الطابق التاسع جنوبي العاصمة الروسية موسكو.
وقع الحريق في منطقة "يوجنوى تشيرتانوفو" فى الطابق التاسع من مبنى مكون من 12 طابقا.
في وقت لاحق أنه تم إنقاذ 12 شخصًا من الحريق، وتم فحصهم جميعًا من قبل المسعفين ونقلهم إلى المستشفى.