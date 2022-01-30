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https://arabic.sputniknews.com/20220130/رجل-يمسك-بكوبرا-عملاقة-طولها-4-أمتار-ونصف-فيديو-1057459370.html
رجل يمسك بكوبرا عملاقة طولها 4 أمتار ونصف... فيديو
رجل يمسك بكوبرا عملاقة طولها 4 أمتار ونصف... فيديو
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يمسك يمسك بكوبرا عملاقة طولها 4 أمتار ونصف. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
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يُظهر مقطع فيديو في تايلاند عاملاً متطوعًا يمسك بكوبرا ضخمة بيديه، وبحسب موقع "ثايجر"، أبلغ السكان المحليون في مقاطعة كرابي جنوب تايلاند السلطات بعد أن تسلل الثعبان إلى مزرعة نخيل وحاول الاختباء في أنابيب الصرف الصحي.
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نادي الفيديو

رجل يمسك بكوبرا عملاقة طولها 4 أمتار ونصف... فيديو

12:07 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 12:08 GMT 30.01.2022)
© Sputnik . Д. Чернов / الذهاب إلى بنك الصوركوبرا
كوبرا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© Sputnik . Д. Чернов
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يمسك يمسك بكوبرا عملاقة طولها 4 أمتار ونصف.
يُظهر مقطع فيديو في تايلاند عاملاً متطوعًا يمسك بكوبرا ضخمة بيديه، وبحسب موقع "ثايجر"، أبلغ السكان المحليون في مقاطعة كرابي جنوب تايلاند السلطات بعد أن تسلل الثعبان إلى مزرعة نخيل وحاول الاختباء في أنابيب الصرف الصحي.
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