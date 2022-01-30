سناتور أمريكي يهدد بفرض عقوبات على روسيا "مقدما"

وأضاف السناتور الديمقراطي إن "العمل على الجمع بين المبادرات المناهضة لروسيا المتداولة في الكونغرس يتقدم بسرعة".وأكد زميله في اللجنة، الجمهوري جيم ريش أن "العمل تحول إلى 24 ساعة في اليوم في الأيام القليلة الماضية".وتحدث مينينديز عن الإبقاء على إمكانية فصل روسيا عن نظام الرسائل المصرفية SWIFT في حزمة العقوبات.وقال السناتور: "أعتقد أن جميع الخيارات يجب أن تكون مطروحة على الطاولة حتى يتمكن الرئيس من استخدام هذا الخيار ضد بنوك روسية مهمة للغاية لها تأثير معوق على الاقتصاد الروسي".وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنه إذ قرر الغرب فرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، فإنه قد يؤدي إلى قطع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.وقال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف للصحفيين إن بايدن حذر بوتين من عقوبات مالية وعسكرية واقتصادية جديدة ضد روسيا في حالة تصاعد التوترات على طول حدودها الغربية.وقال الكرملين "رد رئيسنا بوضوح بأن هذا سيكون خطأ كبيرا قد يؤدي بالطبع إلى قطع كامل للعلاقات، وأن مثل هذه العقوبات ستكون لها عواقب وخيمة" معربا عن أمله في ألا يحدث ذلك.
قال رئيس اللجنة الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي، روبرت مينينديز، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن "بعض العقوبات التي يتم إعدادها ضد روسيا في حالة تفاقم الوضع حول أوكرانيا يمكن تطبيقها بشكل وقائي"، مشيرًا أنه "يمكن تطبيق بعض العقوبات مسبقا".
وأضاف السناتور الديمقراطي إن "العمل على الجمع بين المبادرات المناهضة لروسيا المتداولة في الكونغرس يتقدم بسرعة".
وأكد زميله في اللجنة، الجمهوري جيم ريش أن "العمل تحول إلى 24 ساعة في اليوم في الأيام القليلة الماضية".
وتحدث مينينديز عن الإبقاء على إمكانية فصل روسيا عن نظام الرسائل المصرفية SWIFT في حزمة العقوبات.
The world is fired up about this and we have considerable momentum from our #NATO allies. If #Putin invades #Ukraine, the consequences are going to be serious – there’s no question about it. https://t.co/VteFVu8RR1
— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) January 26, 2022
وقال السناتور: "أعتقد أن جميع الخيارات يجب أن تكون مطروحة على الطاولة حتى يتمكن الرئيس من استخدام هذا الخيار ضد بنوك روسية مهمة للغاية لها تأثير معوق على الاقتصاد الروسي".
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنه إذ قرر الغرب فرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، فإنه قد يؤدي إلى قطع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.