تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
نهاية البث.. مصر تتأهل إلى المربع الذهبي بعد الفوز على المغرب 2-1
https://arabic.sputniknews.com/20220130/صحيفة-القوات-الكندية-تنقل-مكانها-عند-الحدود-الأوكرانية-الروسية-1057476379.html
صحيفة: القوات الكندية تغير مكانها عند الحدود الأوكرانية الروسية
صحيفة: القوات الكندية تغير مكانها عند الحدود الأوكرانية الروسية
صرحت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في مؤتمر صحفي في كييف أنه تم نقل القوات الكندية المتمركزة في أوكرانيا إلى غرب نهر دنيبر بسبب تزايد المخاوف بشأن احتمال... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T17:11+0000
2022-01-30T17:14+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057155563_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_84a435863cda11d5a6b2669de2868617.jpg
وقالت أناند بحسب صجيفة "غلوب آند ميل" واسعة الانتشار: "سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة قواتنا المسلحة الكندية بعد أن بات من المعروف، بشكل عام، أن هناك عدواناً روسياً على الحدود الأوكرانية وفي بيلاروسيا".بدوره، أعرب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الأسبوع الماضي، عن قلقه حيال، عن ما سماه "غزو روسيا لأوكرانيا"، وقال تبعا لنفس الصحيفة: "أنه سيتم توسيع عملية يونيفاير التي أطلقتها كندا عام 2015 والتي تضم 200 جندي لدعم قوات الأمن في أوكرانيا مع توقع وصول 60 جنديًا آخر في الأيام والأسابيع المقبلة".يذكر أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ناشد في الأمس، الدول الغربية ضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسي محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر.وحسب تصريحات نقلتها بي بي سي، قال زيلينسكي: "الحديث عن غزو روسي وشيك لبلادنا يعرض اقتصاد أوكرانيا للخطر".يأتي ذلك فيما تصر الولايات المتحدة الأمركيية وحلفاؤها الغربيون على التأكيد بان غزوا روسيا وشيكا لأوكرانيا سوف تقوم به روسيا، فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات وتؤكد رغبتها في الحصول على ضمانات أمنية فقط.وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/بسبب-أوكرانيا-الولايات-المتحدة-تتنازل-أمام-الصين-1057436208.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057155563_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c8565135eb18c92a6cbdd28f60c67039.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

صحيفة: القوات الكندية تغير مكانها عند الحدود الأوكرانية الروسية

17:11 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 17:14 GMT 30.01.2022)
© REUTERS / ANNA KUDRIAVTSEVAأحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 22 يناير 2022
أحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 22 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / ANNA KUDRIAVTSEVA
تابعنا عبر
صرحت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في مؤتمر صحفي في كييف أنه تم نقل القوات الكندية المتمركزة في أوكرانيا إلى غرب نهر دنيبر بسبب تزايد المخاوف بشأن احتمال الغزو الروسي.
وقالت أناند بحسب صجيفة "غلوب آند ميل" واسعة الانتشار: "سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة قواتنا المسلحة الكندية بعد أن بات من المعروف، بشكل عام، أن هناك عدواناً روسياً على الحدود الأوكرانية وفي بيلاروسيا".
بدوره، أعرب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الأسبوع الماضي، عن قلقه حيال، عن ما سماه "غزو روسيا لأوكرانيا"، وقال تبعا لنفس الصحيفة: "أنه سيتم توسيع عملية يونيفاير التي أطلقتها كندا عام 2015 والتي تضم 200 جندي لدعم قوات الأمن في أوكرانيا مع توقع وصول 60 جنديًا آخر في الأيام والأسابيع المقبلة".
يذكر أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ناشد في الأمس، الدول الغربية ضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسي محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
بسبب أوكرانيا... الولايات المتحدة تتنازل أمام الصين
أمس, 17:33 GMT
وحسب تصريحات نقلتها بي بي سي، قال زيلينسكي: "الحديث عن غزو روسي وشيك لبلادنا يعرض اقتصاد أوكرانيا للخطر".
يأتي ذلك فيما تصر الولايات المتحدة الأمركيية وحلفاؤها الغربيون على التأكيد بان غزوا روسيا وشيكا لأوكرانيا سوف تقوم به روسيا، فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات وتؤكد رغبتها في الحصول على ضمانات أمنية فقط.
وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية