صحيفة: القوات الكندية تغير مكانها عند الحدود الأوكرانية الروسية

وقالت أناند بحسب صجيفة "غلوب آند ميل" واسعة الانتشار: "سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة قواتنا المسلحة الكندية بعد أن بات من المعروف، بشكل عام، أن هناك عدواناً روسياً على الحدود الأوكرانية وفي بيلاروسيا".بدوره، أعرب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الأسبوع الماضي، عن قلقه حيال، عن ما سماه "غزو روسيا لأوكرانيا"، وقال تبعا لنفس الصحيفة: "أنه سيتم توسيع عملية يونيفاير التي أطلقتها كندا عام 2015 والتي تضم 200 جندي لدعم قوات الأمن في أوكرانيا مع توقع وصول 60 جنديًا آخر في الأيام والأسابيع المقبلة".يذكر أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ناشد في الأمس، الدول الغربية ضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسي محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر.وحسب تصريحات نقلتها بي بي سي، قال زيلينسكي: "الحديث عن غزو روسي وشيك لبلادنا يعرض اقتصاد أوكرانيا للخطر".يأتي ذلك فيما تصر الولايات المتحدة الأمركيية وحلفاؤها الغربيون على التأكيد بان غزوا روسيا وشيكا لأوكرانيا سوف تقوم به روسيا، فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات وتؤكد رغبتها في الحصول على ضمانات أمنية فقط.وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.
صرحت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في مؤتمر صحفي في كييف أنه تم نقل القوات الكندية المتمركزة في أوكرانيا إلى غرب نهر دنيبر بسبب تزايد المخاوف بشأن احتمال الغزو الروسي.
وقالت أناند بحسب صجيفة "غلوب آند ميل" واسعة الانتشار: "سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة قواتنا المسلحة الكندية بعد أن بات من المعروف، بشكل عام، أن هناك عدواناً روسياً على الحدود الأوكرانية وفي بيلاروسيا".
بدوره، أعرب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الأسبوع الماضي، عن قلقه حيال، عن ما سماه "غزو روسيا لأوكرانيا"، وقال تبعا لنفس الصحيفة: "أنه سيتم توسيع عملية يونيفاير التي أطلقتها كندا عام 2015 والتي تضم 200 جندي لدعم قوات الأمن في أوكرانيا مع توقع وصول 60 جنديًا آخر في الأيام والأسابيع المقبلة".
يذكر أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ناشد في الأمس، الدول الغربية ضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسي محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر.