https://arabic.sputniknews.com/20220130/صحيفة-عبرية-تكشف-ما-طلبه-محمود-عباس-من-غانتس-خلال-لقائهما-الشهر-الماضي-1057450635.html

صحيفة عبرية تكشف ما طلبه عباس من غانتس خلال لقائهما الشهر الماضي

صحيفة عبرية تكشف ما طلبه عباس من غانتس خلال لقائهما الشهر الماضي

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة للقاء الذي جمع بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) ووزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قبل شهر... 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T08:11+0000

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ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأحد، عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى أن "أبو مازن" طلب من وزير الدفاع الإسرائيلي إطلاق سراح 25 أسيرا من كبار أسرى حركة "فتح"، كبادرة إسرائيلية للسلطة الفلسطينية.وأكدت الصحيفة العبرية أن طلب الإفراج عن أسرى فتح تم تقديمه في أول لقاء عقد بين أبو مازن وغانتس في شهر أغسطس/آب الماضي، في منزل الرئيس الفلسطيني في المقاطعة برام الله.وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الفلسطيني طلب الإفراج عن 25 أسيرا أمنيا من كبار أسرى حركة فتح لدى السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى سجناء مرضى، مشيرة إلى أن غانتس لم يرد بالسلب أو الإيجاب، وإنما أكد أنه سيبحث الأمر.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد التقى مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، في منزل الأخير ببلدة روش هاعين، وبحثا القضايا الأمنية والاقتصادية المشتركة.وجاء في بيان صدر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن "وزير الدفاع بني غانتس استضاف الليلة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في منزله في روش هاعين، ناقش الاثنان مختلف القضايا الأمنية والمدنية، استمر الاجتماع قرابة ساعتين ونصف".وأضاف البيان بأن "غانتس أبلغ رئيس السلطة أنه ينوي مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، وأكد الوزير على الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني ​​والحفاظ على الاستقرار الأمني ​​ومنع الإرهاب والعنف".ووصفت الصحافة الإسرائيلية اللقاء بالتاريخي، حيث يعتبر هذا هو أول لقاء رسمي يعقده الرئيس الفلسطيني عباس في إسرائيل منذ عام 2010، دون الأخذ بعين الاعتبار حضور عباس إلى جنازة الرئيس الأسبق شيمون بيريز في عام 2016.

https://arabic.sputniknews.com/20220116/بينيت-لن-ألتقي-أبو-مازن-1056257511.html

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العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم