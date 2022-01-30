صحيفة: غواصة بيلغورود الروسية "قاتلة المدن"

هذه الغواصة ضعف حجم الغواصات البريطانية. إنها ضخمة لدرجة أنه يمكنه إطلاق غواصات أصغر ودرونات تحت الماء للقيام بمهام سرية. وبفضل المفاعل النووي، يمكن أن تظهر الغواصة الروسية سرا في أي مكان في العالم. هذا تهديد حقيقي للغاية، حسب الخبير العسكري روب كلارك بصحيفة "ديلي ستار".بالإضافة إلى ذلك، ستصبح الغواصة أول ناقلة لغواصات بوسيدون الإستراتيجية المسيرة. وفقًا للخبراء البريطانيين، فإن الطوربيدات العملاقة المزودة بمفاعل نووي ورأس حربي نووي حراري قادرة على إحداث تسونامي يدمر المناطق الساحلية. ويخلص كلارك إلى القول: "قاتل حقيقي للمدن".
الغواصة الروسية "بيلغورود" النووية ذات الأغراض الخاصة، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة في يوليو/ تموز، قادرة على إحداث فوضى ودمار في المملكة المتحدة.
هذه الغواصة ضعف حجم الغواصات البريطانية. إنها ضخمة لدرجة أنه يمكنه إطلاق غواصات أصغر ودرونات تحت الماء للقيام بمهام سرية. وبفضل المفاعل النووي، يمكن أن تظهر الغواصة الروسية سرا في أي مكان في العالم. هذا تهديد حقيقي للغاية، حسب الخبير العسكري روب كلارك بصحيفة "ديلي ستار".
ووفقا له، تحمل "بيلغورود" خطرين جسيمين بالنسبة لبريطانيا العظمى. أولاً، يمكن للدرونات التي تطلقها الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية أن تلحق الضرر بالكابلات البحرية، التي يعتمد عليها اقتصاد واتصالات المملكة الجزيرة. وقال الخبير "حتى الأضرار الطفيفة يمكن أن تؤدي إلى فوضى ودمار لا يوصفان".
بالإضافة إلى ذلك، ستصبح الغواصة أول ناقلة لغواصات بوسيدون الإستراتيجية المسيرة. وفقًا للخبراء البريطانيين، فإن الطوربيدات العملاقة المزودة بمفاعل نووي ورأس حربي نووي حراري قادرة على إحداث تسونامي يدمر المناطق الساحلية. ويخلص كلارك إلى القول: "قاتل حقيقي للمدن".