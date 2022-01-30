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https://arabic.sputniknews.com/20220130/صديقة-رونالدو-توجه-الشكر-إلى-أحد-الشعوب-العربية-1057474759.html
صديقة رونالدو توجه الشكر إلى أحد الشعوب العربية
صديقة رونالدو توجه الشكر إلى أحد الشعوب العربية
وجهت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الشكر إلى أحد الشعوب العربية، بعد دخول الفيلم الذي يحكي... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T16:43+0000
2022-01-30T16:43+0000
رونالدو
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وأفاد "موقع هيسبريس"، المغربي، بأن "جورجينا رودريغز، وجهت تحية شكر للمغاربة، بعد دخول الفيلم الوثائقي "Soy Georgina"، الذي يحكي عن حياتها، قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة بالمغرب على منصة "نيتفلكس".وأشار الموقع المغربي، إلى أن "جورجينا رودريغز، نشرت صورة عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام"، توثق دخول فيلمها القائمة".وكان نجم كرة القدم العالمية البرتغالي كريستيانو رونالدو أعرب عن شكره لإمارة دبي الإماراتية، معتبرا أنها بيته الثاني، وذلك بعد قضائه إجازة عائلية هناك.وقال رونالدو في منشور له على حسابه بموقع فيسبوك، باللغة العربية: "شكراً دبي على الأوقات الجميلة .. شكراً دبي على الأحاسيس الدافئة .. شكراً دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية".وأضاف لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي أن دبي هي بيته الثاني، معربا عن امتنان أسرته لحسن الاستقبال وكرم أخلاق الشعب الإماراتي "الجميل".وأرفق رونالدو منشوره بصورة على أحد شواطئ دبي تجمعه بأسرته وهم يستمتعون بالشمس المشرقة.وفي وقت سابق من أمس السبت، ودع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انقضاء زيارة قضاها وعائلته في الإمارة الخليجية.ونشر ولي عهد دبي على حسابه بـ "إنستغرام"، صورة تجمعه بالنجم العالمي مع تعليق "دبي تحب عودتك".والأحد الماضي، وصل رونالدو إلى دبي برفقة أسرته لقضاء إجازة، وشارك خلال الزيارة في معرض "إكسبو 2020"، ضمن فعاليات أسبوع "الصحة واللياقة"، واعتبر ما قامت به دبي عملا لا يصدق.ونشر رونالدو على حسابه بـ "إنستغرام"، صورة له وهو يحي آلاف الجماهير التي حضرت في الجلسة الحوارية التي شارك فيها في المعرض، معلقا بالقول: "شكرا على كل شيء دبي"، وأرفقها بهاشتاغ "دائما معا".وكان النجم البرتغالي قد أبدى خلال الجلسة الحوارية إعجابه الشديد بدبي قائلا: "دبي قامت بعمل لا يصدق في إكسبو، ونظمت معرضا متعدد الحضارات والثقافات، وهو شيء لم يدهشني لأن دبي تعودنا منها على تنظيم مثل هذه الأحداث المهمة، وبنجاح كبير، وإكسبو يتيح للجميع الاستفادة من تعدد الثقافات الموجودة على أرضه".
https://arabic.sputniknews.com/20220129/رونالدو-بالعربية-شكرا-دبي-على-الأوقات-الجميلة-صورة-1057435557.html
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رونالدو

صديقة رونالدو توجه الشكر إلى أحد الشعوب العربية

16:43 GMT 30.01.2022
© Twitter.comرونالدو وصديقته الجديدة جورجينا
رونالدو وصديقته الجديدة جورجينا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© Twitter.com
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وجهت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الشكر إلى أحد الشعوب العربية، بعد دخول الفيلم الذي يحكي عن حياتها، قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على منصة "نيتفلكس".
وأفاد "موقع هيسبريس"، المغربي، بأن "جورجينا رودريغز، وجهت تحية شكر للمغاربة، بعد دخول الفيلم الوثائقي "Soy Georgina"، الذي يحكي عن حياتها، قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة بالمغرب على منصة "نيتفلكس".
وأشار الموقع المغربي، إلى أن "جورجينا رودريغز، نشرت صورة عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام"، توثق دخول فيلمها القائمة".
كريستيانو رونالدو وصديقته - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
رونالدو بالعربية: شكرا دبي على الأوقات الجميلة... صورة
أمس, 16:26 GMT
وكان نجم كرة القدم العالمية البرتغالي كريستيانو رونالدو أعرب عن شكره لإمارة دبي الإماراتية، معتبرا أنها بيته الثاني، وذلك بعد قضائه إجازة عائلية هناك.
وقال رونالدو في منشور له على حسابه بموقع فيسبوك، باللغة العربية: "شكراً دبي على الأوقات الجميلة .. شكراً دبي على الأحاسيس الدافئة .. شكراً دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية".
وأضاف لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي أن دبي هي بيته الثاني، معربا عن امتنان أسرته لحسن الاستقبال وكرم أخلاق الشعب الإماراتي "الجميل".
وأرفق رونالدو منشوره بصورة على أحد شواطئ دبي تجمعه بأسرته وهم يستمتعون بالشمس المشرقة.
وفي وقت سابق من أمس السبت، ودع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انقضاء زيارة قضاها وعائلته في الإمارة الخليجية.
ونشر ولي عهد دبي على حسابه بـ "إنستغرام"، صورة تجمعه بالنجم العالمي مع تعليق "دبي تحب عودتك".
والأحد الماضي، وصل رونالدو إلى دبي برفقة أسرته لقضاء إجازة، وشارك خلال الزيارة في معرض "إكسبو 2020"، ضمن فعاليات أسبوع "الصحة واللياقة"، واعتبر ما قامت به دبي عملا لا يصدق.
ونشر رونالدو على حسابه بـ "إنستغرام"، صورة له وهو يحي آلاف الجماهير التي حضرت في الجلسة الحوارية التي شارك فيها في المعرض، معلقا بالقول: "شكرا على كل شيء دبي"، وأرفقها بهاشتاغ "دائما معا".
وكان النجم البرتغالي قد أبدى خلال الجلسة الحوارية إعجابه الشديد بدبي قائلا: "دبي قامت بعمل لا يصدق في إكسبو، ونظمت معرضا متعدد الحضارات والثقافات، وهو شيء لم يدهشني لأن دبي تعودنا منها على تنظيم مثل هذه الأحداث المهمة، وبنجاح كبير، وإكسبو يتيح للجميع الاستفادة من تعدد الثقافات الموجودة على أرضه".
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