https://arabic.sputniknews.com/20220130/طهران-تكشف-عن-تعاون-إيراني-روسي-صيني-سيقلب-معادلات-الدول-التي-تنتفع-من-إثارة-الفوضى-في-المنطقة-1057466712.html

طهران تكشف عن تعاون إيراني روسي صيني "سيقلب معادلات الدول التي تنتفع من إثارة الفوضى في المنطقة"

طهران تكشف عن تعاون إيراني روسي صيني "سيقلب معادلات الدول التي تنتفع من إثارة الفوضى في المنطقة"

أكد الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أن "المناورات البحرية المشتركة، التي نفذت مؤخرا بمشاركة إيران وروسيا والصين، حملت رسالة إلى دول المنطقة وأيضا أعداء الثورة... 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T14:37+0000

2022-01-30T14:37+0000

2022-01-30T14:37+0000

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وقال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، إن المناروات حملت رسالة مفادها أن "الدول المستقلة قادرة عبر التماسك فيما بينها أن تقدم نموذجا جديدا لتأمين وحراسة الملاحة البحرية في المنطقة وبالتالي إحلال السلام على الصعيد الدولي"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف الأدميرال إيراني، أن "المناورات التي نفذت بواسطة الدول الثلاث، في شمال المحيط الهندي، هي الثالثة من نوعها في غضون 3 أعوام"، مؤكدا أنها حملت مفهوما خاصا وفق المعايير الدولية.وصرح أن "القوة البحرية الإيرانية شاركت في هذه الدورة من المناورات بواسطة المدمرتين "جماران" و"دنا" والمروحيات المرافقة، التي صُنعت على أيدي شبابنا وتحت رعاية الشركات المعرفية المحلية"، مؤكدا أن استمرار الدول الثلاث في تعاونها البحري هذا سيقلب معادلات الدول التي تنتفع من إثارة الفوضى في المنطقة.ولفت الأدميرال إيراني، ان بحرية الجيش الايراني باعتبارها قوة إقليمية استطاعت طوال السنوات العشرة الأخيرة أن تسجل حضورا فاعلا وقويا على صعيد المنطقة، مبينا أن القطع البحرية الإيرانية تواصل مهامها من أجل حماية الشريان الاقتصادي للبلاد، وفي السياق نفسه تقوم مجموعة القطع الـ 79 بمرافقة السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر".وكان بحر العرب شهد أوائل الشهر الجاري، مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين وإيران.وصرحت وزارة الدفاع الروسية أن المشاركين في المناورات في خليج عمان تدربوا على إنقاذ المنكوبين ومكافحة القرصنة البحرية. وشاركت 14 سفينة حربية وسفينة مساندة في المناورات الروسية الصينية الإيرانية المشتركة منها 3 قطع بحرية روسية: طراد "فارياغ" وسفينة "أدميرال تريبوتس" المخصصة لمكافحة غواصات العدو وسفينة المساندة "بوريس بوتوما".وتضمنت فعاليات المناورات البحرية المشتركة إطلاق قذائف المدفعية على هدف بحري وقيام الوحدات البحرية الروسية والصينية والإيرانية بحركات تكتيكية، والبحث عن المنكوبين في البحر وإنقاذهم.

https://arabic.sputniknews.com/20220118/روسيا-وإيران-والصين-تجري-مناورات-بحرية-مشتركة-1056482612.html

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