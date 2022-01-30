غوتيريش يحذر من كارثة اقتصادية في أفغانستان

جاء ذلك في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها إن اقتصاد أفغانستان ينحدر نحو الهاوية.وتابع إن وقت حصول أفغانستان على دعم مالي يمثل عنصرا ضروريا في إنقاذ الاقتصاد الأفغاني.وحذر أمين عام الأمم المتحدة من أن عدم اتخاذ أي خطوات لإنقاذ الاقتصاد الأفغاني سيؤدي إلى فقد أرواح وخلق حالة من اليأس إضافة إلى انتشار التطرف.وتواجه أفغانستان وضع اقتصادي متردي منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد، العام الماضي، بعد حرب استمرت نحو 20 عاما، انتهت بعودة حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية)، إلى السلطة.
وحذر أمين عام الأمم المتحدة من أن عدم اتخاذ أي خطوات لإنقاذ الاقتصاد الأفغاني سيؤدي إلى فقد أرواح وخلق حالة من اليأس إضافة إلى انتشار التطرف.
وتواجه أفغانستان وضع اقتصادي متردي منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد، العام الماضي، بعد حرب استمرت نحو 20 عاما، انتهت بعودة حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية)، إلى السلطة.