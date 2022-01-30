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https://arabic.sputniknews.com/20220130/غوتيريش-يحذر-من-كارثة-اقتصادية-في-أفغانستان-1057461776.html
غوتيريش يحذر من كارثة اقتصادية في أفغانستان
غوتيريش يحذر من كارثة اقتصادية في أفغانستان
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تدهور الوضع الاقتصادي في أفغانستان، مشيرا إلى أن الأمور تتجه نحو الأسوأ بوتيرة متسارعة. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-30T12:56+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
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جاء ذلك في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها إن اقتصاد أفغانستان ينحدر نحو الهاوية.وتابع إن وقت حصول أفغانستان على دعم مالي يمثل عنصرا ضروريا في إنقاذ الاقتصاد الأفغاني.وحذر أمين عام الأمم المتحدة من أن عدم اتخاذ أي خطوات لإنقاذ الاقتصاد الأفغاني سيؤدي إلى فقد أرواح وخلق حالة من اليأس إضافة إلى انتشار التطرف.وتواجه أفغانستان وضع اقتصادي متردي منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد، العام الماضي، بعد حرب استمرت نحو 20 عاما، انتهت بعودة حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية)، إلى السلطة.
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم

غوتيريش يحذر من كارثة اقتصادية في أفغانستان

12:56 GMT 30.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تدهور الوضع الاقتصادي في أفغانستان، مشيرا إلى أن الأمور تتجه نحو الأسوأ بوتيرة متسارعة.
جاء ذلك في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها إن اقتصاد أفغانستان ينحدر نحو الهاوية.

حتى نتمكن من إنقاذ اقتصاد أفغانستان يجب تقديم مساعدات مالية في أسرع وقت ممكن.

أنطونيو غوتيريش
أمين عام الأمم المتحدة
وتابع إن وقت حصول أفغانستان على دعم مالي يمثل عنصرا ضروريا في إنقاذ الاقتصاد الأفغاني.
وحذر أمين عام الأمم المتحدة من أن عدم اتخاذ أي خطوات لإنقاذ الاقتصاد الأفغاني سيؤدي إلى فقد أرواح وخلق حالة من اليأس إضافة إلى انتشار التطرف.
وتواجه أفغانستان وضع اقتصادي متردي منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد، العام الماضي، بعد حرب استمرت نحو 20 عاما، انتهت بعودة حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية)، إلى السلطة.
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