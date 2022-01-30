فتاة تقتحم مباراة نهائي أستراليا للتنس وترفع لافتة "للإفراج عن اللاجئين"...فيديو

وكانت الفتاة تحمل لافتة كتب عليها "أوقفوا احتجاز اللاجئين".وطالب بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان في أستراليا بالإفراج عن اللاجئين المحتجزين في أسترايا والذين فروا من دول أخرى كإيران وبنغلاديش وأفغانستان، وخصوصا بعد قضية لاعب التنس العالمي نوفاك جيوكوفيتش، الذي نجح بالمغادرة من البلاد بعد احتجازه.وألغت الحكومة الأسترالية وللمرة الثانية تأشيرة نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في وقت سابق، قائلة إن "المصنف الأول عالميا ربما يشكل خطرا على السكان لعدم تلقيه التلقيح المضاد لفيروس كورونا السريع العدوى والانتشار".وألغى وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك تأشيرة ديوكوفيتش للمرة الثانية بعدما قضت محكمة محلية، في وقت سابق، بإبطال قرار الحكومة السابق بإلغاء تأشيرة دخول اللاعب إلى البلاد من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.وتوجه نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، إلى الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، بعد ترحيله من أستراليا، دون أن يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة.وذكرت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية أن ديوكوفيتش استقل طائرة متجهة إلى إمارة دبي الخليجية.
وطالب بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان في أستراليا بالإفراج عن اللاجئين المحتجزين في أسترايا والذين فروا من دول أخرى كإيران وبنغلاديش وأفغانستان، وخصوصا بعد قضية لاعب التنس العالمي نوفاك جيوكوفيتش، الذي نجح بالمغادرة من البلاد بعد احتجازه.
وألغت الحكومة الأسترالية وللمرة الثانية تأشيرة نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في وقت سابق، قائلة إن "المصنف الأول عالميا ربما يشكل خطرا على السكان لعدم تلقيه التلقيح المضاد لفيروس كورونا السريع العدوى والانتشار".
وألغى وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك تأشيرة ديوكوفيتش للمرة الثانية بعدما قضت محكمة محلية، في وقت سابق، بإبطال قرار الحكومة السابق بإلغاء تأشيرة دخول اللاعب إلى البلاد من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.
وتوجه نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، إلى الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، بعد ترحيله من أستراليا، دون أن يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة.
وذكرت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية أن ديوكوفيتش استقل طائرة متجهة إلى إمارة دبي الخليجية.