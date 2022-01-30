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https://arabic.sputniknews.com/20220130/فتاة-تقتحم-مباراة-نهائي-أستراليا-للتنس-وترفع-لافتة-للإفراج-عن-اللاجئينفيديو-1057458140.html
فتاة تقتحم مباراة نهائي أستراليا للتنس وترفع لافتة "للإفراج عن اللاجئين"...فيديو
فتاة تقتحم مباراة نهائي أستراليا للتنس وترفع لافتة "للإفراج عن اللاجئين"...فيديو
قفزت مشجعة من المدرجات إلى الملعب، أثناء خوض المجموعة الثانية من المباراة النهائية المقامة في غمار بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بين الروسي دانييل ميدفيديف... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T11:29+0000
2022-01-30T11:30+0000
العالم
أستراليا
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وكانت الفتاة تحمل لافتة كتب عليها "أوقفوا احتجاز اللاجئين".وطالب بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان في أستراليا بالإفراج عن اللاجئين المحتجزين في أسترايا والذين فروا من دول أخرى كإيران وبنغلاديش وأفغانستان، وخصوصا بعد قضية لاعب التنس العالمي نوفاك جيوكوفيتش، الذي نجح بالمغادرة من البلاد بعد احتجازه.وألغت الحكومة الأسترالية وللمرة الثانية تأشيرة نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في وقت سابق، قائلة إن "المصنف الأول عالميا ربما يشكل خطرا على السكان لعدم تلقيه التلقيح المضاد لفيروس كورونا السريع العدوى والانتشار".وألغى وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك تأشيرة ديوكوفيتش للمرة الثانية بعدما قضت محكمة محلية، في وقت سابق، بإبطال قرار الحكومة السابق بإلغاء تأشيرة دخول اللاعب إلى البلاد من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.وتوجه نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، إلى الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، بعد ترحيله من ‏أستراليا، دون أن يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة.وذكرت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية أن ديوكوفيتش استقل طائرة متجهة إلى إمارة دبي الخليجية.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/وزارة-الرياضة-الفرنسية-تؤكد-أن-ديوكوفيتش-لن-يلعب-في-رولان-غاروس-دون-تطعيم-1056393251.html
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العالم, أستراليا

فتاة تقتحم مباراة نهائي أستراليا للتنس وترفع لافتة "للإفراج عن اللاجئين"...فيديو

11:29 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 11:30 GMT 30.01.2022)
© AP Photo / Matthias Schraderاللاجئون الأفاغنيون في قاعدة "رامشتين" الجوية في ألمانيا 24 أغسطس 2021
اللاجئون الأفاغنيون في قاعدة رامشتين الجوية في ألمانيا 24 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Matthias Schrader
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قفزت مشجعة من المدرجات إلى الملعب، أثناء خوض المجموعة الثانية من المباراة النهائية المقامة في غمار بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بين الروسي دانييل ميدفيديف والإسباني رافاييل نادال اليوم الأحد.
وكانت الفتاة تحمل لافتة كتب عليها "أوقفوا احتجاز اللاجئين".
وطالب بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان في أستراليا بالإفراج عن اللاجئين المحتجزين في أسترايا والذين فروا من دول أخرى كإيران وبنغلاديش وأفغانستان، وخصوصا بعد قضية لاعب التنس العالمي نوفاك جيوكوفيتش، الذي نجح بالمغادرة من البلاد بعد احتجازه.
وألغت الحكومة الأسترالية وللمرة الثانية تأشيرة نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في وقت سابق، قائلة إن "المصنف الأول عالميا ربما يشكل خطرا على السكان لعدم تلقيه التلقيح المضاد لفيروس كورونا السريع العدوى والانتشار".
لاعب التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
وزارة الرياضة الفرنسية تؤكد أن ديوكوفيتش لن يلعب في رولان غاروس دون تطعيم
17 يناير, 11:44 GMT
وألغى وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك تأشيرة ديوكوفيتش للمرة الثانية بعدما قضت محكمة محلية، في وقت سابق، بإبطال قرار الحكومة السابق بإلغاء تأشيرة دخول اللاعب إلى البلاد من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.
وتوجه نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، إلى الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، بعد ترحيله من ‏أستراليا، دون أن يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة.
وذكرت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية أن ديوكوفيتش استقل طائرة متجهة إلى إمارة دبي الخليجية.
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