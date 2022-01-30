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قائد بالحرس الثوري: الأمن مستقر على حدود كردستان
قائد بالحرس الثوري: الأمن مستقر على حدود كردستان
وصف قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد سيد صادق حسيني، اليوم الأحد، الأمن على حدود كردستان بأنه مستتب ومن أكثر الحدود أمنا واستقرارا. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T06:40+0000
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وأفادت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، بأن تصريحات العميد سيد صادق حسيني جاءت خلال تفقده المقرات العملياتية وقواعد التعبئة الشعبية في مدينتي مريوان وسرو آباد، مثمنا مساعيهم وجهودهم في إرساء الأمن الدائم على الحدود.وقال العميد حسيني: "إن الأمن الدائم للحدود يعود إلى جهود وجهاد أبناء إيران الإسلامية الشجعان والغيارى، الذين يحمون حدود هذه الحدود في مختلف الظروف، وبعيدا عن أسرهم".وأكد المسؤول في الحرس الثوري الإيراني أن الخدمات والجهود التي تبذلها قوات الأمن في بلاده جديرة بالثناء وأبناء الشعب الإيراني ممتنون لجهود هؤلاء الأعزاء.وأشاد العميد سيد صادق حسيني بالروح القتالية للحرس الثوري، ومقاومة التعبئة الشعبية في مدينة امفر بمحافظة كردستان الحدودية، مشيرا إلى أنهم يرسون دعائم الأمن والنظام على الحدود، ويثابرون في حماية حدود هذه المدينة التي تعد واحدة من الحدود الأكثر استتبابا للأمن.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/إعلام-قصف-صاروخي-يستهدف-قاعدة-عسكرية-تركية-شمالي-العراق-1054679841.html
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أخبار العالم الآن, كردستان, إيران

قائد بالحرس الثوري: الأمن مستقر على حدود كردستان

06:40 GMT 30.01.2022
© AFP 2021 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / HO / Iranian Army office
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وصف قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد سيد صادق حسيني، اليوم الأحد، الأمن على حدود كردستان بأنه مستتب ومن أكثر الحدود أمنا واستقرارا.
وأفادت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، بأن تصريحات العميد سيد صادق حسيني جاءت خلال تفقده المقرات العملياتية وقواعد التعبئة الشعبية في مدينتي مريوان وسرو آباد، مثمنا مساعيهم وجهودهم في إرساء الأمن الدائم على الحدود.
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وقال العميد حسيني: "إن الأمن الدائم للحدود يعود إلى جهود وجهاد أبناء إيران الإسلامية الشجعان والغيارى، الذين يحمون حدود هذه الحدود في مختلف الظروف، وبعيدا عن أسرهم".
وأكد المسؤول في الحرس الثوري الإيراني أن الخدمات والجهود التي تبذلها قوات الأمن في بلاده جديرة بالثناء وأبناء الشعب الإيراني ممتنون لجهود هؤلاء الأعزاء.
وأشاد العميد سيد صادق حسيني بالروح القتالية للحرس الثوري، ومقاومة التعبئة الشعبية في مدينة امفر بمحافظة كردستان الحدودية، مشيرا إلى أنهم يرسون دعائم الأمن والنظام على الحدود، ويثابرون في حماية حدود هذه المدينة التي تعد واحدة من الحدود الأكثر استتبابا للأمن.
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