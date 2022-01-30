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قطر تعلن موافقتها على تلقيح الأطفال من 5 إلى 11 سنة بلقاح فايزر
قطر تعلن موافقتها على تلقيح الأطفال من 5 إلى 11 سنة بلقاح فايزر
أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، موافقتها على إعطاء الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما لقاح فايزر. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T15:52+0000
2022-01-30T15:52+0000
فيروس كورونا
أخبار قطر اليوم
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وحسب وكالة رويترز، فقد أكدت الوزارة أنها توافق على تلقيح الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة باللقاح الذي تنتجه شركة فايزر.وكانت السعودية والبحرين قد وافقتا من قبل على تطعيم الأطفال من نفس الفئة العمرية بلقاح فايزر.ومنذ أيام أعلنت وزارة الصحة القطرية عن وفاة جديدة لطفل يبلغ من العمر 3 أسابيع، بعد إصابته بفيروس كورونا.وحسب صحيفة الراية القطرية، تعتبر حالة الطفل هي الثانية بسبب فيروس كورونا، منذ بداية الجائحة في قطر.وأكدت الوزارة في بيانها أن الطفل لم يكن يعاني من أي أمراض أخرى، مضيفة أن الأطفال رغم أنهم الأقل عرضة للفيروس إلا أن الموجة الحالية في قطر تصيب كثيرا من الأطفال.وطالبت الوزارة الجميع بالحصول على لقاح كورونا، بما فيهم السيدات الحوامل.
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فيروس كورونا, أخبار قطر اليوم

قطر تعلن موافقتها على تلقيح الأطفال من 5 إلى 11 سنة بلقاح فايزر

15:52 GMT 30.01.2022
© AFP 2021 / KARIM JAAFARموظفو شركة قطر لخدمات الطيران يرتدون ملابس واقية كإجراء سلامة أثناء فيروس كورونا
موظفو شركة قطر لخدمات الطيران يرتدون ملابس واقية كإجراء سلامة أثناء فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
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أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، موافقتها على إعطاء الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما لقاح فايزر.
وحسب وكالة رويترز، فقد أكدت الوزارة أنها توافق على تلقيح الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة باللقاح الذي تنتجه شركة فايزر.
وكانت السعودية والبحرين قد وافقتا من قبل على تطعيم الأطفال من نفس الفئة العمرية بلقاح فايزر.
ومنذ أيام أعلنت وزارة الصحة القطرية عن وفاة جديدة لطفل يبلغ من العمر 3 أسابيع، بعد إصابته بفيروس كورونا.
وحسب صحيفة الراية القطرية، تعتبر حالة الطفل هي الثانية بسبب فيروس كورونا، منذ بداية الجائحة في قطر.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الطفل لم يكن يعاني من أي أمراض أخرى، مضيفة أن الأطفال رغم أنهم الأقل عرضة للفيروس إلا أن الموجة الحالية في قطر تصيب كثيرا من الأطفال.
وطالبت الوزارة الجميع بالحصول على لقاح كورونا، بما فيهم السيدات الحوامل.
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