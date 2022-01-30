تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220130/قطر-تعلن-موافقتها-على-تلقيح-الأطفال-من-5-إلى-11-سنة-بلقاح-فايزر-1057472346.html
قطر تعلن موافقتها على تلقيح الأطفال من 5 إلى 11 سنة بلقاح فايزر
قطر تعلن موافقتها على تلقيح الأطفال من 5 إلى 11 سنة بلقاح فايزر
أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، موافقتها على إعطاء الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما لقاح فايزر. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T15:52+0000
2022-01-30T15:52+0000
2022-01-30T15:52+0000
فيروس كورونا
أخبار قطر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104509/25/1045092518_0:87:3303:1945_1920x0_80_0_0_fea81d148b8fcdde9b73fef5ee7b8e11.jpg
وحسب وكالة رويترز، فقد أكدت الوزارة أنها توافق على تلقيح الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة باللقاح الذي تنتجه شركة فايزر.وكانت السعودية والبحرين قد وافقتا من قبل على تطعيم الأطفال من نفس الفئة العمرية بلقاح فايزر.ومنذ أيام أعلنت وزارة الصحة القطرية عن وفاة جديدة لطفل يبلغ من العمر 3 أسابيع، بعد إصابته بفيروس كورونا.وحسب صحيفة الراية القطرية، تعتبر حالة الطفل هي الثانية بسبب فيروس كورونا، منذ بداية الجائحة في قطر.وأكدت الوزارة في بيانها أن الطفل لم يكن يعاني من أي أمراض أخرى، مضيفة أن الأطفال رغم أنهم الأقل عرضة للفيروس إلا أن الموجة الحالية في قطر تصيب كثيرا من الأطفال.وطالبت الوزارة الجميع بالحصول على لقاح كورونا، بما فيهم السيدات الحوامل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104509/25/1045092518_298:0:3006:2031_1920x0_80_0_0_6df6c5667234ce0cb8c49e0d67d24eb3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, أخبار قطر اليوم
قطر تعلن موافقتها على تلقيح الأطفال من 5 إلى 11 سنة بلقاح فايزر
أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، موافقتها على إعطاء الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما لقاح فايزر.
وحسب وكالة رويترز، فقد أكدت الوزارة أنها توافق على تلقيح الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة باللقاح الذي تنتجه شركة فايزر.
وكانت السعودية والبحرين قد وافقتا من قبل على تطعيم الأطفال من نفس الفئة العمرية بلقاح فايزر.
ومنذ أيام أعلنت وزارة الصحة القطرية عن وفاة جديدة لطفل يبلغ من العمر 3 أسابيع، بعد إصابته بفيروس كورونا.
وحسب
صحيفة الراية القطرية
، تعتبر حالة الطفل هي الثانية بسبب فيروس كورونا، منذ بداية الجائحة في قطر.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الطفل لم يكن يعاني من أي أمراض أخرى، مضيفة أن الأطفال رغم أنهم الأقل عرضة للفيروس إلا أن الموجة الحالية في قطر تصيب كثيرا من الأطفال.
وطالبت الوزارة الجميع بالحصول على لقاح كورونا، بما فيهم السيدات الحوامل.