https://arabic.sputniknews.com/20220130/كريستيانو-رونالدو-يلمح-إلى-من-سيخلفه-كمستقبل-لكرة-القدم-صور-1057463436.html

كريستيانو رونالدو يلمح إلى خليفته.. "مستقبل كرة القدم"... صور

كريستيانو رونالدو يلمح إلى خليفته.. "مستقبل كرة القدم"... صور

شارفت حقبة أسطورة كرة القدم العالمية، البرتغالي كريستيانو رونالدو على الانتهاء مع اقترابه من الـ37 من العمر. 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T13:25+0000

2022-01-30T13:25+0000

2022-01-30T13:34+0000

رياضة

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وعاصرت الأجيال بزوغ نجم "صاروخ ماديرا" على مدى ما يقارب عقدين من الزمن، فمنذ انفجار موهبته في سبورتنغ لشبونة، وانتقاله إلى مانشستر يونايتد وإبداعه هناك، وتألقه بعد ذلك في ريال مدريد حيث صنع التاريخ، حفر رونالدو اسمه في ذاكرة كل عاشق لكرة القدم بغض النظر عن توجهاته الكروية.وكما هو الحال دائما، فللعمر حقه، فمنذ فترة انتقال رونالدو ليوفنتوس الإيطالي، ومن ثم عودته لمانشستر يونايتد الذي يلعب لصالحه إلى حد الآن، فقد فقد بعض الميزات التي كان يمتلكها في أوائل ووسط مسيرته، حيث أن الانطلاقات الانفجارية والتسارع الهائل الذي كان يتمتع به بدأ بالتناقص.ودفع ذلك برونالدو لتغيير دوره من لاعب جناح إلى مهاجم صندوق أغلب الأوقات، حيث أنه لم يفقد ارتقاءه العالي وحسه التهديفي بعد، وأرقامه تشهد بذلك.ويمني العديد من عشاق "الدون" بأن يخلفه لاعب آخر بنفس مواصفاته، ويعقدون الآمال على نجله، كريستيانو جونيور، والذي أظهر بعض المهارات.وغرد كريستيانو اليوم عبر حسابه على تويتر، حيث نشر صورتين له مع ابنه جونيور، في الأولى كان جونيور يلعب بالكرة، تحت أنظار رونالدو، وفي الثانية كان رونالدو يقبل ابنه.وأرفق كريستيانو الصور بعبارة "الحاضر والمستقبل"، في إشارة واضحة بأن كريستيانو جونيور، يخطو بثبات لحمل اسم والده في محافل الكرة العالمية.

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رياضة